【皺紋成因】有抬頭紋耳垂摺紋增心臟病風險？3種抬膝運動可護心

皺紋、抬頭紋，不少人可能認為是老化的一種徵狀，不過有研究指，出現抬頭紋可能和你患心血管疾病有關，例如心臟病發或中風。而耳垂上有皺紋，也可能增加患上冠狀動脈疾病的風險。原來臉上的紋路，分分鐘是死亡風險的線索！

皺紋除了是老化的表現外，更可能是疾病的警號。皺紋在哪些位置上需要特別注意？（按圖）：

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額頭：抬頭紋愈多或增心血管疾病死亡風險

當你挑眉的時候，額頭上可能會看到明顯一橫橫的紋路，那就是抬頭紋。但你又有沒有想過，抬頭紋原來可能和心血管疾病有關？

歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）2018年的會議上，發布由法國圖魯茲大學中心醫院的研究團隊所進行的一項研究指出，抬頭紋或可成為患心血管疾病、死亡風險更高的警號之一。研究檢測了3200名年齡介乎32至62歲健康的成人，研究人員會以多少和深淺為參加者的抬頭紋評分，完全無抬頭紋為0分，最多最深的為3分；其後持續追蹤20年，其間有233名參加者因為不同原因去世。

抬頭紋或可成為患心血管疾病、死亡風險更高的警號之一。(Unsplash/Laura Margarita Cedeño Peralta)

結果發現，抬頭紋的多寡，和患心血管疾病的死亡風險有關。抬頭紋評分只有1分的參加者，其心血管疾病的死亡風險十分低；相反抬頭紋較多（2至3分）的參加者，比起沒有抬頭紋（0分）的參加者，其死於心血管疾病的風險，高出幾乎10倍。

雖然這項為觀察型研究，不過研究人員推測抬頭紋和心血管疾病造成的死亡有關，主要是因為動脈粥樣硬化（atherosclerosis）。動脈粥樣硬化和皺紋兩者都受到氧化壓力（oxidative stress）和膠原蛋白水平所影響。加上，額頭上的血管尤其幼細，因此更易積累脂肪，令其出現抬頭紋，而積累脂肪正正就是動脈粥樣硬化的標誌之一。

「動脈粥樣硬化」是指動脈內壁積聚血脂（主要為膽固醇）、鈣沉積物及其他免疫細胞等形成斑塊，隨時間增長引致血管壁增厚或硬化，是導致中風和心臟病的主要原因之一；而風險因毒包括吸煙、高膽固醇、胰島素抵抗、高血壓，或有心臟病家族史。因此抬頭紋的出現，或能有助大家提高警覺。

耳垂：有皺紋增患心臟病風險

耳垂有皺紋要小心？耳垂上的皺紋，原來又稱「對角線耳垂摺線」（diagonal earlobe creases , DELC）或Frank's sign。

一項刊登於《美國法醫學與病理學雜誌》的研究指出，40歲以下的心臟病患者當中，高達80％的案例都有對角線耳垂摺線（DELC）。目前對角線耳垂摺線已被視為一種相關性指標，它也與地區文化有關。

對角線耳垂摺線（DELC）或為預測心臟病的指標。(Unsplash/Ernesto Carrazana)

若發現耳垂上有「單耳不完全」的摺線（也即是只有一邊耳朵有摺線，而摺線不明顯，沒有橫跨整個耳垂）屬於較不嚴重的等級，其次為單耳完全性摺痕（一邊耳朵有明顯並深的摺線，橫跨整個耳垂），最嚴重的是兩耳完全性對角摺線（兩邊耳朵有明顯並深的摺線，橫跨整個耳垂），患有心臟疾病的機率最高。

雖然不能百分之百斷定有此現象就是心臟病，但心臟疾病是致命的健康殺手之一，早期發現對於防治、就醫相當重要，因此，若觀察到有類似的耳垂異常徵兆，建議還是前往醫院由專科醫生進行全面檢查。

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《Healthline》報道指，早前已有不少研究都發現「對角線耳垂摺線」和「心臟病」有關，1989年研究，研究人員檢測300個不同死因的患者，而當中就發現「對角線耳垂摺線」和死於心血管疾病有關。而1991年研究也有同樣發現。

2012年研究，也發現430名沒有冠心病的人，接受對角線耳垂摺線檢測，並接受電腦斷層掃描。結果發現，有對角線耳垂摺線的人，患上冠心病的風險較高。2014年研究，有450名中國人參與，結果發現，大約有四分三的參加者有明顯的對角線耳垂摺線，並患有冠心病。

雖然科學家仍未肯定「對角線耳垂摺線」和「心臟病」兩者之間有關聯的原因，但就有作出以下推論。

當供血至耳垂的小血管附近的彈性組織退化，就會形成「對角線耳垂摺線」；這正正和冠心病（CAD）的血管變化一樣。換句話來說，即是耳朵上可見的微小血管改變，或能標示同樣的肉眼不可見的心臟血管的變化。

3種保護心血管的「抬膝運動」

簡單的中強度有氧運動，不管是健康人士或是病患者都能做，不僅可以活動全身肌肉，同時對於身體的協調度也有幫助（按圖）：

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（資料來源：《Healthline》、《European Society of Cardiology》、《Medical News Today》）

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