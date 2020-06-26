【咖啡好處】有1種飲法護心兼減死亡率20%！飲過量增心臟病風險

咖啡要識飲，否則或增加心臟病風險？相信大家都聽過咖啡可影響健康，但咖啡香濃美味又提神醒腦，實在令人難離難捨！有不同研究就分別指出，每日攝入咖啡超過一定杯數，會影響血壓，後果比想像中更嚴重；相反如果選對咖啡飲，反而有益心臟。究竟危險線是多少杯？怎樣飲更安全？馬上來看看。

咖啡對不少人來說近乎是必需品，由朝飲到晚，甚至一次飲兩三杯。許多人即使早知過量攝取咖啡因會對人體帶來不良影響，但這一刻感受不到問題，就選擇「意見接受，習慣照舊」，但其實飲太多咖啡，以及常以某一類方式沖咖啡，會增加患心臟病的風險？

咖啡一日不可超過幾杯？

心臟病是香港常見致命疾病的第三位，與咖啡原來可能有關？網站healthline的報道引述一項刊登在《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）的研究指出，每日飲用六杯或以上咖啡的人，患上心臟病風險會比一般人高最多22%！

咖啡香濃美味又提神醒腦，是不少人每日必飲的飲料。（Jakub Kapusnak/unsplash）

研究顯示這樣飲咖啡更健康？（按圖）

+ 5 + 4 + 3

六杯開始影響心臟健康

研究追蹤近35名年齡界乎37至73歲人士飲咖啡的習慣以及其他影響心臟健康的因素，當中有8000多人是新確診的心臟病患者，並從中找出咖啡杯數和患心臟病風險的關係，結果發現當每日飲咖啡杯數到達六杯，患心臟病的風險就會開始上升。

報道引述研究人員之一，南澳大學（University of South Australia）營養及遺傳性流行病學教授Elina Hyppönen表示，數據顯示六杯咖啡的量，是對心血管運作包括心臟健康、血壓水平等造成不良影響的臨界點，因此必須把每日攝入量控制在這個數以下。

注意：咖啡杯數的計算方法，量度的原來不是咖啡本身，而是當中所含的咖啡因量！根據healthline的報道，一般來說咖啡因含量在70至140毫克以內，就是所謂一「杯」咖啡，以下為常見咖啡的咖啡因含量參考： 一般咖啡：每240毫升約220毫 特濃咖啡：每杯約112毫克（30毫升） 泡沫咖啡：每1杯約110毫克（340毫升）

除了增加心臟病風險，攝入過量咖啡因還有不少副作用（按圖）：

+ 22 + 21 + 20

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未過瀘咖啡更高危！

除了杯數有影響，咖啡怎樣沖都是提高患心臟病風險的關鍵！網站Media Press引述一項刊登在期刊《歐洲預防心臟病學》（European Journal of Preventive Cardiology）的研究顯示，飲未過瀘咖啡患心臟病的風險會比飲過濾咖啡（以濾紙等方式沖泡）來得高。

研究在1985至2003年間追蹤超過50萬名年齡界乎20至79歲人士，調查他們飲哪一類咖啡以及其他影響心臟健康的因素（如運動習慣、吸煙習慣等），期間有逾1.2萬人因心血管疾病或心臟病發而離世，研究人員比對數據後發現，飲未過瀘咖啡的人的死亡率會更高。

過瀘咖啡隔走壞膽固醇

研究人員之一、瑞典哥德堡大學公共衞生和社區醫學系高級教授Dag Thelle解釋，相信原因是未過濾咖啡中的物質會提高血液中的壞膽固醇「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL-C），對心臟健康造成影響，而經由過濾，可把咖啡中這些物質減少足足30倍，因此更加健康。

咖啡瀘紙可以過濾咖啡中會提高壞膽固醇的物質，減低心臟病風險。（Jacek/unsplash）

4杯以下過瀘咖啡反護心？

更令人驚訝的是，研究發現隔除有害物質後的過濾咖啡甚至可改善心臟健康！研究人員檢視因心血管疾病而死亡的數據，發現比起完全不飲咖啡的人士，飲用過濾咖啡的男性死亡風險比率低12%，女性更低20%，而當中死亡率最低的是每日飲1至4杯過濾咖啡的人士。

綜合兩項研究，相信可為各位「咖啡迷」帶來一點福音，因為咖啡其實不用徹底戒掉，只要注意不能飲太多，而且最好選擇過濾咖啡，那就可以邊「嘆」咖啡邊護心。

（資料來源：healthline、Media Press）

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