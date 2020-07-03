【經痛】薑茶紅棗水都冇效？分清經期前中後痛成因紓緩食療各不同

經痛，幾乎是每位來經女性的煩惱，中醫認為理想的月經應沒有痛感，顏色以暗紅為主，沒有血塊，但現實始終與理想有差距，經痛總是纏繞著你。你的經痛是經前痛？來經期間痛？還是經後才痛？中醫指經痛的出現時間不同，反映了不同身體狀況，不如檢測你屬何種經痛，再從飲食中著手改善。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

經痛是女生的惡夢，很多女生以為來經一定會痛，當然這個觀念是錯的。理想的月經是按時而來，沒有痛感，顏色以暗紅為主，沒有血塊，這就是完美的月經。但人無完人，要獲得完美的月經比當女神還要難，所以大部份女生或多或少都會面對經痛的問題。一般微微的腹脹、腹痛我們一般不作特別處理，但如果痛得要吃止痛藥、甚至不能上班上學的話，就一定要正視了！

不少女性都會有經痛問題，但為什麼有人是經前或經後痛？（freepik）

經痛，中醫看得很細緻。這次和大家拆解來經前痛、來經時痛，還是來經後痛的分別，以及反映了什麼不同問題。

【來經前痛：血瘀】

陳小姐（化名）有個奇怪的問題，就是經痛得不如常人，往往是來經前「痛定先」，多數是來經前一兩天開始痛，待來了月經後反而沒有那麼痛。她問了很多朋友，都說她是心理作用，可是她自覺心理正常，而且真的明顯感覺到當排出月經及血塊之後，痛楚就立即減輕。

排出月經血塊後 痛楚減輕

這個女生的情況其實真的不是心理問題，而是「血瘀證」。中醫認為「不通則痛」，來經前氣血會下注於胞宮 (即子宮)，當胞宮有瘀滯的話，氣血運行受阻就會導致疼痛。反而當月經排出，積聚的瘀血得散，血脈通暢，自然就不痛了。

血瘀成因：愛吃生冷、衣服單薄甚至露出腹部、生活環境寒冷（例如公司冷氣大）、情緒不良等

飲食注意

宜吃：血瘀人士可多吃活血化瘀的食物如：玫瑰花、田七、洛神花、木耳、山楂

食療：益母草田七茶（1人分量）

【行經時痛：血虛或血瘀】

郭小姐（化名）的經痛已經很多年，幾乎從初來經就已有經痛問題，每次都是來經時痛，月經排完了就不痛。她身材瘦小，很易生病感冒，容易頭暈眼花。為了解決經痛什麼也試過，如敷熱水袋、飲用黑糖水、紅棗水、薑茶......這些對她的朋友很見效，但對她總是沒效果，而且隨著年紀漸長、工作日漸繁忙後更嚴重，每個月總要請一天經痛假。

血虛：用手捂著肚子會覺得舒服

這個女生對平日經痛急救的「神兵利器」如熱水袋、薑茶都沒有用，是因為她的問題是血虛。中醫認為「不榮則痛」，即是經絡得不到滋養就會疼痛。女生如有血虛問題的話，月經期間氣血都下注於胞宮 (即子宮)，腹部的經脈得不到充足的血液滋養就會疼痛。

這種痛多數是「陰陰痛」，用手捂著肚子會覺得舒服，熱敷會改善。可是最徹底的治療方法卻是補血，才可以從根源解決經痛問題。

血虛成因：大病久病、月經量太多、消化不良、減肥捱餓

血瘀：血塊較多

除了血虛外，有瘀血的女生也會行經時痛，最常見的就是「寒凝血瘀」型，亦即是我們常說的宮寒了。這些女生的瘀比來經前痛的更為纏綿，血塊也比較多，幾乎整個經期都會見到血塊。

飲食注意

宜吃：血虛人士可多吃益氣養血食物如紅棗、杞子、龍眼肉、黨參、北蓍

食療：黑糖薑艾養血飲（1人分量）

【行經後痛：腎虛】

黎小姐（化名）的問題更令人抓破頭，人人都是月經快要來或是來經時痛，可是她卻是來經中後期才痛。那種痛楚是月經差不多乾淨時才出現的，先是微微的腹痛，然後痛楚會慢慢明顯，同時還有腰痠的問題。痛的感覺不厲害，但是卻令她非常疲勞。黎小姐原本沒有痛經的問題，可是生了小孩後，卻竟然出現了行經後痛的問題。

行經後痛比較少見，多數見於已出來工作、或已經生育的女性，這些女性的共通點都是「腎虛」。中醫認為腎精可以化成血，腎虛則精虧血少，當月經排出血液後，由於腎虛補充不及，經脈不得到足夠的滋養，就會出現虛痛，形成經後痛經。

同時易伴有腰膝痛

這種情況代表女生的體質很弱，尤其是腎氣虛弱，所以有機會影響日後生育，同時也易有腰痛及膝痛等問題。

腎虛成因：由於工作勞累、熬夜加班、生育、照顧家庭甚或是雙職生活都會因為過勞而損傷腎氣

飲食注意

宜吃：腎虛的人應多吃補腎食物，如：杜仲、巴戟天、黑芝麻、合桃、栗子、桑寄生

食療：杜仲巴戟芍參湯（2人分量）

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不論你屬上述3種的那一類經痛，都應少吃生冷食物，如魚生、凍飲和雪糕！

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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