【糖尿病】 食慾大增成日肚餓、暴食後又想瀉？可能這4種病作怪

針對飲食份量的問題，一般人通常都比較擔心，因為心理或生理因素造成的食慾不振，或是長期慣性的飲食過量，這兩種狀況都會造成對健康的危害，不過，其實還有一種飲食狀況也值得關注與警惕，那就是突然之間胃口大開、食慾大增。

懷孕與心情波動都可能會出現胃口大開的狀況

提到突然胃口大開，大家首先想到的就是懷孕期間的女性，特別是在懷孕中期（13週到27週）的準媽媽，這個時候會因為胎兒發育較快、需要的營養較多，而讓部份孕婦食量突然大增。此外，有些人在心情波動（興奮開心或沮喪難過）時也會出現胃口突然大開的狀況，想靠大吃大喝來抒解壓力或宣洩情緒。

當心胃口大開是因為發生這4種疾病

不過，在排除了上面所說的這些因素後，還是無法解釋為什麼自己會突然暴飲暴食，就要當心可能是下面4種疾病找上門了。

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一、糖尿病：

糖尿病患者最顯著的生理特徵就是「三多一少」，也就是「吃多、喝多、尿多和體重減少」。糖尿病患者體內糖分代謝紊亂，會出現高血糖高滲透壓狀態，引起滲透性利尿作用，導致身體不斷消耗脂肪和蛋白質，並經常產生飢餓感，因此才會變成胃口大開。

二、甲狀腺機能亢進：

甲狀腺素與人體的生長發育和新陳代謝有密切的關係，當甲狀腺機能亢進時，甲狀腺素分泌過多，會使身體的能量、維生素和礦物質的消耗增加，會表現出消化器官等內臟運作變得活躍，氧化還原反應增強，人體能量消耗增多的症狀，讓患者容易有空腹感，因而胃口會大增，進食量會增多，但往往會出現消瘦的現象。

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三、下視丘肥胖：

位於大腦下視丘的「飽足中樞」在受到刺激後，會釋放出一種神經傳遞物質來抑制「餵食中樞」，因此進食就結束。當「飽足中樞」受傷時該種神經傳遞抑制物質便不會被釋放，所以「餵食中樞」未受抑制而繼續進食，因過度進食而變得肥胖。這就是所謂的「下視丘肥胖」，又稱為「普瑞德-威利症候群」或「小胖威利症」。

四、神經性暴食症：

這是一種進食障礙，其特徵為患者會嘗試在暴飲暴食後試圖進行淨空行為。據專家調查，神經性貪食症常出現在20歲的人群或早期存在神經性厭食的患者身上，常表現出衝動性暴食行為，缺乏飽食感。病症發作時食慾大增，能吃下較平常多數倍的食物，而暴食後會採取各種方法排除進入體內的食物，包括吃瀉藥、催吐、用減肥藥或利尿藥及禁食節食。

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