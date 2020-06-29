【肺功能測試】易喘氣因慢性阻塞性肺病？2張紙測機能改善靠水樽?

呼吸困難，可能肺部有問題！只要上斜路、爬樓梯就喘不過氣，以為是體力不好？其實可能是肺機能衰退，甚至患慢性阻塞性肺病，更隨時危及性命。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集就找來專家教大家自測肺功能，盡早識別肺部問題。

肺部健康對日常生活影響有多大？當肺機能衰退至一定程度，身體就連稍稍活動都會氣來氣喘，嚴重性相信不用多說。慢性阻塞性肺病（COPD）是其中一種常見導致肺機能衰退的肺病，患病人數持續上升，世界衛生組織更預計它將會成為世界未來第三大主要死因！

慢性阻塞性肺病致常氣喘

根據衛生署資料，慢性阻塞性肺病無法根治，但惡化較慢，故及早求醫能提高治療成效。不過，此病早期症狀不明顯，一不小心就會錯過。Viu TV外購節目《恐怖醫學》就找來日本醫科大學呼吸護理診所所長木田厚瑞醫生，教大家在家檢查肺機能！

檢查瞬間呼氣量及肺活量

節目引述木田醫生指，檢查肺部機能需要針對兩方面，首先是一瞬間能呼出的空氣量，因為當肺部機能衰退，肺部彈性就會開始下降，令呼吸道收窄，導致肺部能在短時間呼出的空氣量減少；第二方面就是緩慢地用呼出的空氣量（俗稱肺活量），原因是肺部彈性下降也會令肺部保持膨脹、無法收縮，吸入的空氣量隨之減少，便會影響呼出的量。

一般來說，這兩方面的檢查都屬於較專門的體檢項目，未必人人做過。不過，木田醫生就設計出兩個測試，利用簡單道具完成同樣的檢查，大家不妨一試（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

【吹箭測試：檢查一瞬間呼出的空氣量】

要完成測試，需準備以下一張約20厘米長保鮮紙、一張約30厘米長的紙（類近A4紙大小）及膠紙。

先把紙張卷成直徑約4厘米的紙筒，用膠紙貼好；然後把保鮮紙搓成球，塞入紙筒的一邊開口，再在另一邊開口中央貼上膠紙，以免誤把保鮮紙球吸進口，完成後就可開始測試：

1. 深呼吸，盡量吸入大量空氣 2. 用手捏住鼻防止漏氣，並把有膠紙的那一邊開口的紙筒放入口 3. 用力把所有氣吹出，把保鮮球吹走 4. 量度保鮮球被吹出去的距離

節目示範：

+ 5 + 4 + 3

結果

根據木田醫生，不同年齡及性別的標準距離也有所分別，如果低於自己年齡段的標準，可能就是肺機能衰退的跡象：

20代

男：213厘米

女：170厘米

30代

男：207厘米

女：167厘米

40代

男：200厘米

女：163厘米

50代

男：193厘米

女：160厘米

60代

男：187厘米

女：157厘米

70代

男：180厘米

女：154厘米

【吹漲氣球測試：檢查肺活量】

要完成測試，需準備一支支裝潤唇膏及一個膠氣球。測試需在桌邊進行，首先把潤唇膏放在由桌子邊緣開始算起20厘米以外的位置，記得要垂直放好，然後就可以開始：

1. 把下巴貼在桌上，含住氣球的開口 2. 用力把空氣吸入肺 3. 馬上一口氣吹脹氣球，看看氣球能否推跌潤唇膏？

節目示範：

結果

推跌＝過關，肺活量正常

推不跌＝不合格，肺機能或開始衰退！

沒吸煙習慣都有風險！

慢性阻塞性肺病不像癌症、心臟病般令人聞風喪膽，但一點都不能小看！節目展示分別屬於正常人及慢性阻塞性肺病患者的肺部電腦掃描，可見正常人每一下呼吸，肺部都會明顯收縮擴張；而慢性阻塞性肺病患者卻是無論呼氣或吸氣，肺部都幾乎紋風不動，導致呼吸非常困難，猶如「在陸地上遇溺」！為免病情惡化至此，就要不時檢查肺機能了。

左為正常人的肺部，右為慢性阻塞性肺病患者的肺部，可見後者在呼吸時肺部都幾乎紋風不動！（Viu TV《恐怖醫學》影片節錄）

不過，不少研究都顯示慢性阻塞性肺病的主因是吸煙導致肺部出現炎症，那不吸煙是不是就零風險？木田醫生強調，在流行病學調查中曾發現不少從未吸煙者身上有COPD症狀，推斷有某類人本身較易患病，就算沒吸煙都可能因空氣污染物、二手煙等觸發肺部炎症。

兩個水樽改善肺機能？

確診慢性阻塞性肺病，當然要及早治療並且戒煙！但除此之外，木田醫生就推薦非常簡單的舉膠樽體操來改善肺部機能。

舉膠樽體操

運動對健康整體益處大就人人都知，但木田醫生指，一般常見運動主要用到腳，雙手相對次要，其實上半身肌肉對呼吸產生很大幫助，多做上肢運動是可以補足衰退的肺部機能！

舉膠樽體操很簡單，就是用雙手舉膠水樽，記得手需要舉到最直，可以的話就慢慢加重水樽的重量至500毫升，甚至換再大的水樽；一組需舉20次，一日要做兩組。

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