【豬流感】內地發現新型豬流感病毒可傳人　8大須知食豬會感染？

新冠肺炎疫情尚未平息, 有傳媒報道，中國又爆發豬傳人的「新型H1N1病毒」，有豬場豬隻身上存在一種已變異的豬流感病毒，擔憂或有另一波全球大流行危機。 H1N1豬流感2009年曾出現大流行 ，在墨西哥和美國先出現人類確診個案，曾經造成全球約1.8萬人死亡。豬流感是什麼？人感染及人傳人風險又有幾高？

2009年出現的豬流感，患者可能會出現和季節性流感相似的徵狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等。

H1N1豬流感2009年曾出現大流行 ，曾經造成全球約1.8萬人死亡。（Unsplash/sadmax）

根據《BBC》報道，中國研究人員發現新型豬流感病毒，基因分析發現是從2009年引致爆發的H1N1豬流感病毒株演變而來，已有豬傳人的案例。

本月29日於美國學術期刊《美國國家科學院學報》（PNAS）發表的報告指出，中國專家團隊由2011年至2018年間，從中國10個不同省分的屠場和一間動物醫院的豬隻採集樣本。結果發現了179個豬流感病毒，研究人員稱為「G4 EA H1N1」（以下簡稱G4）。

報告指，G4是由2009年引發的H1N1豬流感病毒株演變而來，具有高傳染性，可在人體細胞內複製。豬場工人接受了血液抗體測試後發現，有10.4%的人具有抗體，代表曾受感染，可見病毒已由動物傳人，不過未有證據顯示有人傳人的情況。

報道又指，現有的疫苗未足以應付變種病毒，專家擔心會引發另一波大流行。

豬流感究竟是什麼？ 以下有關豬流感的7大須知（按圖）：

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1）2009年豬流感大流行有多少人死亡？

「豬流感」（Swine Flu），即是甲型（H1N1）2009流感 。《衛生署衛生防護中心》的資料指，豬流感於2009年4月首次在墨西哥和美國出現人類確診個案，並逐步在多個國家或地區廣泛傳播。

世界衛生組織（WHO）曾宣布疫情為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC），也是WHO首次宣布PHEIC。

疫情持續了一年多，《衛生署旅遊健康服務》資料指，至2009年12月20日，全球有超過208個國家和海外地區或社區錄得經實驗室確診的豬流感個案，超過11,516人死亡。至2010年8月，世界生組織宣布結束大流行警戒。

2）感染豬流感有什麼病徵？

人類感染豬流感的病徵一般與人類季節性流感相似。（Unplash/ candidbcolette）

H1N1病毒通常只會在豬隻群中互相傳播，但亦有機會傳染人。人類感染豬流感的病徵一般與人類季節性流感相似，包括:

• 發燒

• 咳嗽

• 喉嚨痛

• 流鼻水

• 肌肉痛

• 頭痛

• 部分患者可能會作嘔、嘔吐及腹瀉

3）豬流感可以人傳人？

病毒主要通過咳嗽或打噴嚏傳播，亦會在接觸帶有流感病毒的物件後，再觸摸口鼻或眼睛而受感染。

患者可在出現病徵前一天，至發病後七天可傳染其他人。部分人士如兒童和免疫功能受損，傳染期可能更長。

《世界衛生組織》資料指出，豬流感病毒與季節性流感具有同樣強的傳染性，尤其在年輕人中（10至45歲）傳播迅速，多數人感染後病情輕微，不經抗病毒藥物治療或醫療也可痊癒；但亦有案例有輕微症狀也可造成死亡的嚴重疾病，較嚴重入院治療個案半數以上原本就有健康問題或免疫系統較弱。

4）食豬肉會感染豬流感？

目前沒有資料顯示，豬流感可經進食正確處理及煮熟的豬肉或豬肉食品而感染人類。烹調豬肉至內部温度達攝氏70度（華氏160度）能殺死豬流感病毒。

烹調豬肉至內部温度達攝氏70度能殺死豬流感病毒。（Unsplash/ edsonsrdz）

5）豬流感有疫苗？

《世衛》資料指出，2009年已有豬流感疫苗。本港於2009/10年曾推出人類豬型流感疫苗接種計劃，並針對以下5類人為接種目標：

• 醫護人員

• 長期病患者和孕婦

• 6個月至未滿6歲的兒童

• 65歲或以上的長者

• 從事養猪和屠宰猪隻行業的人士

《衛生署》現時提供「季節性流感疫苗」接種，並指接種流感疫苗能有效預防感染季節性流，減低感染人類流感及豬流感機會。

不過，對於新出現的變異豬流感病毒，據《BBC》報道，現有的疫苗並未足以應付變異病毒。

6）豬流感有藥物治療？

抗病毒劑能減輕病情，但必須經由醫生處方。（Unsplash/ lunarts）

《衛生署衛生防護中心》的資料指，雖然抗病毒劑能減輕病情，但必須經由醫生處方。《CDC》的資料指出，現時在美國有4種不同的抗病毒藥物，治療豬流感（variant flu infections），包括Oseltamivir (特敏福) 、 Peramivir、 Zanamivir (樂感清)及Baloxavir。

7）如何預防「豬流感」？

• 用正確方法洗手，保持雙手清潔。如雙手沒有明顯污垢，可用酒精搓手液消毒

• 避免觸摸口鼻或眼睛

• 如雙手被呼吸道分泌物弄污，例如打噴嚏或咳嗽後，應立即用梘液洗手

• 打噴嚏或咳嗽時，應遮掩口鼻

• 不要隨地吐痰，應將口鼻分泌物用紙巾包 好，棄置於有蓋垃圾箱內

• 有呼吸道感染徵狀或發燒，應戴上口罩， 並及早求醫

• 若出現流感一樣的病徵，切勿上班或上學

（資料來源：《BBC》、《美國國家科學院學報》（PNAS）、《衛生署衛生防護中心》、《衛生署旅遊健康服務》、《世界衛生組織》、《世衛》、《衛生署》、）

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