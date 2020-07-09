【高血壓心臟病】胸悶久咳無食慾8大症狀　想預防要減肥戒煙！

心臟病長年位居多個國家地區十大死因排行榜上，而你對它認識多少呢？若概括地分類心臟病類型，可分為高血壓心臟病（Hypertensive Heart Disease）、冠狀動脈心臟病（Coronary heart disease，或稱冠心病、缺血性心臟病）、先天性心臟病（Congenital heart disease）與風濕性心臟病（Rheumatic heart disease）這四種。本文將著重介紹高血壓心臟病，帶你了解其產生原因、症狀、治療及預防方式。 醫學審稿：賴建翰醫師 文：于承宇／Hello醫師

什麼是高血壓心臟病？

在談高血壓心臟病前，我們得先了解高血壓的定義。根據台灣衛福部所引用之美國報告表示，收縮壓大於或等於140毫米汞柱，舒張壓大於或等於90毫米汞柱，就屬於高血壓。不過民眾需特別注意，心臟收縮壓120~139毫米汞柱，舒張壓80~89毫米汞柱，就已經算「高血壓前期」，最好開始改變生活型態，並定時測量血壓，避免高血壓情況惡化。

長期血壓高是引起高血壓心臟病的主要原因，只要是由高血壓所造成的心臟疾病，都能通稱為高血壓心臟病，以下列出三種高血壓對心臟可能造成的危害。

1. 左心室肥大（Left ventricular hypertrophy，簡稱LVH）：高血壓會使心臟每次的搏動更費力，久而久之便會造成心肌增厚，由於左心室連結主動脈，是體循環的起點，因此這種情況最常發生在左心室。 2. 動脈狹窄：高血壓可能會壓迫到血管，使血管變窄。如果負責供給心肌血液的冠狀動脈受到壓迫，血液供給不足，就可能導致血液凝塊產生，甚至堵塞血管，導致冠狀動脈心臟病。 3. 心臟瓣膜疾病（Valvular disease）：瓣膜是心臟為了防止血液逆流的重要設計，當血管長期因為高血壓而受到壓迫導致變形，瓣膜也可能因此無法完全閉合，導致血液逆流、血液供給不足或加速主動脈硬化。

高血壓心臟病的症狀

根據病情的嚴重程度，每個病患感受到的症狀也不盡相同，甚至也有無症狀包含在內，如果你經常有這些症狀出現，建議到醫院進行相關檢查，早期發現與治療，可以降低併發症與致死率。以下為罹患高血壓心臟病者可能出現的症狀（按圖看清！）

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高血壓心臟病的診斷方法

若你懷疑自己有高血壓心臟病而前往醫院檢查，除了基本的抽血檢查之外，醫生可能會使用下列方式確認你的心臟活動狀況：

１. 心電圖（Electrocardiography，簡稱ECG或EKG）：藉由在心臟、腿部和手臂等位置貼上電極貼片，利用心電圖儀器檢測心臟的電位變化，並將結果顯示在螢幕上。 2. 心臟超聲波（Echocardiography）：利用超聲波觀測心臟活動情形，同時可拍攝並記錄心臟影像。 3. 冠狀動脈血管攝影（Coronary angiography）：俗稱心導管檢查，透過將一根細管從腹股溝或手臂插入，將顯影劑注入血管，以便使用X光儀器觀察冠狀動脈的血流情況。 4. 運動壓力測試：使用跑步機或踏步機等運動器材，觀察運動對心臟產生的壓力。 5. 心肌灌注掃描（Nuclear stress test）：將放射性同位素如鉈-201（Tl – 201）和鎝 -99（TC – 99）注入體內，可以觀察血液在血管流動的狀況。

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高血壓心臟病的風險

台灣衛福部的107年（2018年）台灣人十大死因統計結果顯示，心臟病造成了21,569人死亡，並位居45歲以上死因的第二名，實在是中老年人必須特別注意的疾病，除了年紀增長所造成的自然退化之外，抽煙、肥胖、攝取高脂肪和高膽固醇食物、缺乏運動和家族病史，都是增加高血壓心臟病罹患機率的風險因子。

值得一提的是，女性在停經前，罹患高血壓心臟病的風險要比男性低，其主因是女性在更年期後，血管會因為雌激素（Estrogen）的減少而彈性變差，導致高血壓的威脅增加。

高血壓心臟病的併發症

當高血壓對心臟造成了上述所提的變化，若沒有早期發現予以治療，便可能進一步造成以下併發症：

心臟衰竭（Heart failure）：心臟無法將足夠的血液輸送至身體各處。 心律不整（Arrhythmia）：心跳變得不規律和異常。 缺血性心臟病（Ischemic heart disease）：供給心臟的氧氣不足。 心臟病發作（Heart attack）：流向心臟的血流中斷，導致心臟缺氧而死。 心因性猝死（Sudden cardiac arrest）：心臟突然停止跳動，身體停止呼吸並失去意識。 中風（Stroke）：腦部血管阻塞或破裂，導致身體機能喪失。

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高血壓心臟病的治療方法

依據病情嚴重程度的不同，可採取的治療方式也會有所差別，以下為常用於治療心臟病及相關症狀的藥物：

利尿劑（Diuretic）：適用於大多數患者的降血壓藥物。 硝酸鹽（Nitrates）：主要用於避免心肌梗塞（Myocardial infarction）、減輕心室前負荷（Preload），也就心臟在收縮時，心室肌肉所受到的壓力，達到增強冠狀動脈血流的目的。 他汀（Statins）：可減少低密度脂蛋白（LDL，又稱壞膽固醇），降低血脂，以減少心臟病與中風的發生機率。 鈣離子管道阻斷劑（Calcium channel blockers，簡稱 CCB）：幫助血管平滑肌放鬆，使血管擴張，減低心肌收縮以降低血壓。 血管收縮素轉化酶抑制劑（Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors，簡稱 ACEI）：主要作用是透過抑制血管收縮素 I 轉換為血管收縮素 II，以避免其提高血壓；另一個功用則是避免血管收縮素催化緩激肽（Bradykinin）的水解作用，以促進血管擴張

高血壓心臟病手術

在較為嚴重的病況下，可能有進行手術的必要。像是利用冠狀動脈繞道手術（Coronary Artery Bypass Graf，簡稱CABG），治療冠狀動脈阻塞，增加對心臟的血液供給；或是安裝植入式心臟除顫器（Implantable Cardioverter Defibrillator，簡稱ICD），治療嚴重的心律不整或心律異常。

高血壓心臟病的預防方法

想預防高血壓心臟病這類疾病，最佳的預防方式往往奠定於平日積累的健康的生活型態，定期追蹤自己的健康狀況，有助降低心臟病的危害。以下提供預防高血壓心臟病的六種方式（按圖看清！）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：高血壓心臟病】