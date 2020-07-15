【糖尿病】吃水果飯前抑或飯後吃？控制血糖食米飯前先喝湯吃肉

在門診上，糖尿病患者來看中醫的有三種人，一個是剛開始發現血糖偏高，想以中醫調理身體使血糖降低，第二種就是服用降血糖藥很久以後血糖開始控制不佳，第三種是開始出現糖尿病的併發症，如視網膜病變，糖尿病足等。 文：周宗翰（台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師）

糖尿病是一種代謝性疾病，血糖長時間高於標準值，如果未經治療，將會引發許多併發症。當血糖、血脂過高都會加速血管的退化，導致全身大小血管損傷；在多年後可能出現腦中風、心臟病、腎臟病變、神經炎、失明、傷口感染難癒合而截肢等，不但會影響生活品質，嚴重時更會危及性命。

中醫治療糖尿病著重在於解決血糖於身體在吸收利用的功能，調理脾胃使消化系統機能恢復正常，過多存在於血液裡面的葡萄糖才得以被人體再吸收以及利用，達到降血糖的目的，但是 如果患者長期施打胰島素治療後。要在用中藥使身體回復正常機能就會比較困難，因為身體的內分泌系統非常懶惰，不容易在停用胰島素的情形下使身體狀況回復正常，飲食方面我常建議盡量減少精緻醣類以及辛辣食物的攝取，因為辛溫之品助熱傷陰，會更不利於血糖的控制。

很多糖尿病患者常有疑問水果到底要怎麼吃？控制血糖的秘訣是什麼？（按圖看清！）

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很多糖尿病患者常有疑問水果到底要怎麼吃？我常建議患者飯後吃水果，會緩和水果所產生的血糖急速上升作用，因為水果的糖大多屬於單醣類，吸收速度快，糖尿病人飯前吃水果，會使果糖很快被吸收，造成血糖快速增加，因此立即分泌大量胰島素，而對代謝不利。胰島素急速上升，固然使糖分很快下降，但如此很快又餓，為保護身體，等一下反而會吃更多，導致血糖更不穩定，胰島素不是只對糖分有作用，對很多代謝物質也都有作用，胰島素可促進葡萄糖進入肌肉細胞，以合成肝醣；但對脂肪組織的作用是，增加體脂肪合成，降低體脂肪分解，也就是增加身體脂肪；所以分泌太多的胰島素，對身體健康反而是不利的。吃飯要使胰島素分泌穩定，建議先喝湯再吃青菜再吃肉再吃飯最後水果。

控制血糖的要領：均衡的飲食、防止病菌感染、控制情緒、血壓、血脂、體重、避免煙酒之外，還要有恆定的運動。運動可以促進能量的消耗，減輕體重；可以降低中性脂肪及低密度膽固醇，提高高密度膽固醇；可以增進心肺功能；可以增加肌肉張力，改善體力；可以增進胰島素的作用、降低血糖；更可以緩和身心壓力，改善生活品質。

特別是可以促進循環，減少心臟血管及末稍血管疾病。運動量，應每週至少三次，每次三十分鐘以上為宜，通常以運動到出汗，有點喘又不會太喘，而且運動後不會覺得很累為原則。運動的選擇以有氧運動為主，如慢跑、土風舞、韻律舞、游泳、快走、騎單車等，都是不錯的選擇。

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