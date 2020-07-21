【心肺功能】肺活量不足快老行層樓梯即氣喘？簡單1招測心肺功能

失去了什麼，人馬上就會死？比起水或食物，人離開氧氣而致死的速度更快，離開1分鐘就會休克，離開5分鐘腦部就會受損，離開10分鐘，大部分人都會死亡。所以能保持身體充滿氧氣，是能減少細胞老化而死的方式，這時候「肺活量」就是非常重要的。

肺活量到底是什麼？

肺活量是指一次「全力吸氣」後再「全力吐氣」的氣體總量，一般成年男子的肺活量大約有3400毫升，女性則有3100毫升。而我們一般正常呼吸的量，大約只有1000毫升左右。

雖然平常生活中，一般人不會一直用力呼吸、深呼吸，所以使用的肺活量大概只有2~3成左右，但肺活量代表的是「身體儲備的氣體交換能力」；遇到運動這種快速消耗氧氣的時候，肺活量好的人也可以吸入足夠多的氧氣來供應全身需求，同時把產生的二氧化碳排出，避免二氧化碳過高造成缺氧或是乳酸中毒。

如果肺活量差，代表肺部的肌肉、協助呼吸的橫膈膜肌肉也在變差。（Lindsay Henwood / Unsplash）

而如果肺活量差，代表肺部的肌肉、協助呼吸的橫膈膜肌肉也在變差，就像是手臂、大腿不運動之後就會開始鬆垮無力，最後連日常生活都很困難，變成「肌少症」；如果沒有足夠訓練，呼吸的肌肉變差，漸漸的可能連爬1、2層樓梯都會喘，甚至最後轉個身、穿個衣服都會覺得很累。

怎麼看自己的肺活量好不好

上面提到，平常生活的肺活量只有使用到2~3成，所以即使肺活量已經退化，一開始也不會發覺。可以透過一招測驗，簡單知道自己現在的肺活量狀況，如果有異常，建議去胸腔內科就醫，找出真正的原因所在。

一招「呼吸」簡單察覺肺活量（點圖瀏覽）↓↓↓

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先吸飽一口氣之後憋氣，看自己能憋氣憋多久。

因為肺活量代表肺部進行氣體交換的能力，如果吸飽一口氣，卻沒辦法憋氣超過30秒以上，表示吸進去的氧氣量太少；正常來說，健康的成年人應該要可以憋氣憋1分鐘，如果低於10秒，表示肺活量真的太差，可能有一些肺部疾病，或是其他疾病問題。

如果低於10秒，表示肺活量真的太差，可能有一些肺部疾病，或是其他疾病問題。（Heho健康授權使用）

拿一個一般的圓形氣球，朝裡面用力吐氣，直到把氣全部吐乾淨。觀察自己吐氣的時間，以及氣球的大小。

正常來說，吸飽一口氣之後，在「用力」的情況下把全身的氣吐乾淨，應該要可以吐6秒左右，如果低於6秒，表示肺部含有的氣體太少，或是肌肉力量太差導致無法把氣吐乾淨；如果超過６秒，表示肺部可能有一點阻塞，所以吐氣的時候沒辦法很快吐乾淨。

而第1秒時，吐出的氣體應該是肺活量的80％，所以氣球就應該達到最終大小的80％。而氣球的大小就代表剛剛吐出的氣體量，可以透過測量氣球的最大的「球圍」，或是最大的半徑、直徑來看肺活量是否正常。

氣球的大小就代表剛剛吐出的氣體量，可以透過測量氣球的最大的「球圍」，或是最大的半徑、直徑來看肺活量是否正常。（Heho健康授權使用）

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