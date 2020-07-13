【新冠肺炎】病毒變異損腦或致中風空氣可傳播　哈佛專家防疫4招

新冠疫情爆發第三波，病徵包括發燒、咳嗽或甚至只有輕微病徵，或無徵狀患者，無源頭個案增加令人擔憂，專家更首次形容情況「嚴重」。其實，新冠病毒由最初出現至今已出現變化，不少研究提到病毒已變得可怕，防疫上更加不可掉以輕心。

本地感染新冠肺炎個案持續上升，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容情況「有啲失控」，直言疫情「睇而家形勢唔似好易停」。港大醫學院院長梁卓偉日前更形容，「今次第一次講，真係好嚴重」，又指病毒已出現基因變異。

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疫情升級，感染個案持續，究竟病毒已變得如何？ （按圖）：

+ 13 + 12 + 11

1）腦部併發症

新型肺炎的患者，病情嚴重的個案有肺纖維化的情況。一旦肺纖維化，康復之路並不容易，有患者出院後肺功能受損，走路急促時也感氣促，有人的肺部功能更下跌兩至三成。但有專家發現，現時病毒更會傷害腦部，甚至中風。

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剛於7月刊登在《Brain》期刊的研究指出，新冠病毒會令輕症患者，或正在痊癒的患者，出現腦部疾病，包括中風、神經傷害等。

研究人員指，無法預料病毒所引發的腦部併發症，即使是輕症或只出現輕微的肺炎，也有機會出現嚴重的併發症。如大腦和神經受攻擊時，就可能會出現以下4種問題：

• 中風

當患者血液出現凝塊，或血栓的情況，就可能會中風（ ischaemic strokes）。

• 神經病變（peripheral neurological disorders）

受病毒攻擊後，免疫系統可能會攻擊神經；患者可能會出現神經病變，或導致疼痛和麻木等症狀。

• 腦炎（encephalitis ）

在英國已經出現至少9個個案，患者都出現急性瀰漫性腦脊髓炎（acute disseminated encephalomyelitis），並有生命危險。

• 譫妄症（Delirium）

新冠病毒可能會令患者出現譫妄症，令其認知功能出現障礙；並可能出現精神疾病和記憶障礙等。

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2）更高傳播率

梁卓偉於7月11日出席電台節目時指，由於病毒已出現基因變異，現時病毒在本港的即時傳播率已超過3，甚至近乎4，代表一名染病者最多可將病毒傳染給3至4人；比當初新漢未封城前更甚，本港開始真正的持續本地爆發。

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科學期刊《Cell》的研究亦提出，變種病毒傳播會加快。研究人員分析了999名英國住院的確診患者，病毒樣本發現，已變種的一款新冠病毒G614的傳染力，相比原有病毒株D614強3至9倍；患者上呼吸道，如鼻、喉嚨等病毒量也更多，繁殖速度更快。

3）病毒停留空氣

新冠肺炎除了透過飛沫傳播之外，還會透過空氣傳播。加上不知道社區或身邊已有多少隱形患者，在空氣不流通的空間，一不為意，中招機會大增。

《紐約時報》報道指有不少研究指出，在擠擁的室內環境下，新冠病毒亦可存活在該空間幾個小時，並可能會感染他人。

全球共32國239位科學家在致世衛的公開信中表示，指出較小的微粒也同樣有感染風險。不論是打噴嚏產生的大飛沫，或是小很多的呼出飛沫，病毒都可經由空氣傳播，在同一個空間的人，吸入之後就有機會造成感染。 科學家們表示，多項研究顯示即便較微小的呼吸飛沫，可能仍會在空氣中漂浮很久，甚至會飄動數段距離。如果社區、巴士等空間內通風不佳，情況就會變得相當危險，就算市民互相保持六呎距離也沒有效。

芬蘭阿爾托大學（Aalto University）於4月曾發表研究，以3D動畫模擬新冠肺炎患者在超市咳嗽的場景，研究發現，少於20微米的模擬病毒飛沫會擴散開去，距離遠至相隔2個超市貨架，需約6分鐘才慢慢散去。

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本港的多宗個案，包括食肆群組或的士群組，疫情變得嚴竣，在類似的密封或空氣較不流通空間逗留，風險相應較多，人多聚會或活動，大家更需提高警覺。

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哈佛專家教你防疫5招

病毒變得更可怕，大家防疫上更加不可丟以輕心。如何做好防疫，大家聽得唔少，哈佛級專家意見，大家不妨參考（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

1） 不要用手接觸臉及眼

假如在社交埸合下，你被逼要除下手套來握手或用餐，就記得不要觸摸臉或眼。另外，在重新戴上手套前，也應先用梘液和清水正確洗手。

2） 定時更換口罩

大部分的口罩在戴1次或2次後，就會變壞了。多日重複使用同一個口罩，比起完全無用的口罩還更差，因為口罩內部已沾滿口腔和鼻噴出的分泌物，並可能帶有臭味，更有利細菌滋生。

應該遠離人群，和他人保持至少半米，約1.5英尺的距離；避免和他人握手或擁抱。

3）小心門把手

小心門把手。盡量以手肘或肩膀開門及關門。如要轉動門把，你可佩戴手套，或在接觸後馬上洗手，另外，留意樓梯扶手、桌面、手機、玩具及電腦，所有用手接觸的物件，記得接觸後要洗手，並定期消毒。如你接觸他人的物品後，就不要接觸臉部，並應馬上洗手。

4）使用公筷

與其他人用膳時 ，應使用公筷拿取自己想要的食物。大家應只使用個人餐具食用在自己碟上的食物。不要和他人共用同一個杯子，或分享同一杯飲料。而在餐與餐之間，應徹底清洗餐具和食物，以及避免到衛生欠佳的食肆用餐。

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大家要齊心抗疫，才能有效地阻止疫情進一步蔓延，減少社區爆發的風險！

（資料來源：《紐約時報》、《Cell》、《Brain》、《新英倫醫學雜誌》、《Foreign Policy》）

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