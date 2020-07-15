【肝癌】眼白黃肝酵素過高或致肝癌肝硬化　4大成因你有冇份？

肝臟是人體的「清道夫」，負責分解各種對身體有害的物質，而其中一項檢查肝臟健康的指標，便是肝酵素的數值是否正常。近日藝人丁子朗接受訪問時透露自己的肝酵素飆升，更指醫生稱「十年之後有機會變成肝癌」。究竟肝酵素過高對肝臟以至人體健康狀況有什麼影響?

什麼是肝酵素?

肝酵素，又稱肝臟酶，主要分谷丙轉氨酶（ALT或 SGPT） 及谷草轉氨酶 （AST或SGOT）兩種。人體內幾乎所有細胞活動，如新陳代謝、消化、修復組織等，均需要酵素去維持身體的正常運作，如果肝臟是化工廠，肝酵素就是廠內的工人，24小時支持肝臟的運作。

為什麼肝酵素會過高?

腸胃肝臟科醫生張世華表示，若肝臟出現發炎或受損情況，藏於肝臟細胞內的肝酵素就會流入血液。因此，當血液內的肝酵素含量過高時，即代表肝臟健康出現問題。

肝酵素過高４大成因：（按圖）

1. 慢性肝炎，如乙型或丙型肝炎

2. 因感染引致的急性肝炎，如甲型肝炎

3. 酗酒或受藥物影響

4. 患有脂肪肝

張醫生強調，肝臟與肝酵素就如同「雞及雞蛋」的關係，故身體若出現上腹不適、胃痛、作嘔、疲倦、或膚色、眼白變黃等黃疸症狀，即有可能是肝臟發炎，令肝酵素超標所引致。他稱肝酵素過高對身體的影響有多大，需視乎背後的原因，若病人患上乙肝等慢性肝炎，肝臟長期發炎下或會引致肝硬化，甚至肝癌。

肝酵素過高應立即求醫

要控制肝酵素過高，需就著不同病因，採取不同方法。如患上乙肝等慢性肝炎，就要服用藥物控制；若由酗酒及脂肪肝引起，只要節制飲酒，注意飲食，多做運動，並戒除不良生活習慣，肝酵素便會自然回落。因此，若發現肝酵素過高，便應立即求醫，找出解決方法。

5大預防肝病方法：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

1. 徹底煮熟食物，特別是海產、貝殼類及肉類，水果則要清洗乾淨始進食，避免感染經飲食傳播的肝炎，如甲型、戌型肝炎

2. 進行性行為時，應採取安全措施，小心處理傷口，切勿與他人共用針筒、鬚刨，避免感染經血液傳播的肝炎、如乙型、丙型、丁型肝炎

3. 均衡飲食、維持適當體重，避免出現脂肪肝

4. 勿胡亂服用中西成藥，避免出現藥物性肝炎

5. 避免進食發霉食物，避免食物內的黃曲霉素刺激肝臟

資料來源：《香港中文大學肝臟護理中心》

腸胃肝臟科醫生張世華(受訪者提供)

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