【新冠肺炎】出疹發冷有幻覺18個症狀　康復後或增抑鬱失智症風險

新冠肺炎疫情持續,本地個案不斷上升,當中更有不少源頭不明的個案。受感染的患者可能無徵狀,或是病徵十分輕微;新研究發現,患者可能只有出疹,或出現幻覺等徵狀。不一定要是發燒才代表中招!究竟有哪些病徵代表已經感染呢?又有什麼病徵我們不為意呢?

新冠病毒出現變異,而患者徵狀也開始有所不同,病徵未必如一開始爆發時嚴重。下面就為大家細數各個新冠肺炎病徵(按圖):

1)出疹

出疹是新冠肺炎病徵之一,《King's College London》利用手機程式,收集英國33萬6千名用戶的新冠病徵資料,發現確診的人當中,8.8%有出疹的情況。

其後研究人員再進行另一個問卷調查,收集了接近12000名有出疹的確診或懷疑確診患者的資料。結果發現,17%確診患者,出疹為感染新冠病毒的首個病徵;而21%確診的人更指,出疹是他們的唯一病徵。其實很多病毒性感染都會影響皮膚,不過大家要留意,出疹可能是第一或唯一感染新冠肺炎的病徵,因此不能掉以輕心。

2)神志不清、出現幻覺

世界衛生組織列出神志不清或為新冠肺炎病徵之一,甚至可能在發燒和咳嗽前出現。《CNN》報道指出,新冠患者可能會出現譫妄(Delirium)或幻覺,並可能帶來長期影響,包括康復速度慢、增加患失智症(Dementia)的風險、抑鬱或創傷後壓力等。

新冠肺炎患者或出現幻覺。(Unsplash/ Christnerfurt)

研究更發現,有大約六成至七成半,在加護病房的確診患者,中樞神經系統出現不同的失常。有些可能出現自己被火燒,或凍傷的幻覺,有些則神志不清或易怒。

《美國疾控中心(CDC)》提醒,如你突然出現神志不清,無法起床的徵狀,或是嘴唇變紫、無法呼吸或胸口痛,就要提高警覺,可能已感染了新冠肺炎病毒。

3)腳趾紅腫

《Health》報道引述指,西班牙足病學院總理事會(General Council of Official Colleges of Podiatrists in Spain)於4月9日公布指,有些「無症狀」患者,出現其他症狀前,一隻或全部腳趾上可能出現病變腫塊,通常呈鮮紅色或紫色,像水痘、麻疹或凍瘡,一般會自己痊癒,不會留下疤痕,並主要發生在兒童和年輕人身上。

如你發現腳趾出現腫塊,或是感染新冠肺炎的病徵之一,應盡快求醫。

4)失去味覺或嗅覺

失去嗅覺和味覺,或是患上新冠肺炎的病徵。(Unsplash/ battlecreekcoffeeroasters)

英國耳鼻喉科協會之前警告,失去嗅覺和味覺,或是患上新冠肺炎的病徵。新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞,或是造成失去嗅覺和味覺的原因。耳鼻喉專家建議,任何人如失去嗅覺和味覺,應馬上自我隔離。

5)眼紅(結膜充血)

新冠肺炎確診患者中,有部分出現眼紅,這與結膜充血有關。而結膜充血,是早前世衛公布新冠肺炎最常見的症狀中的第14位。

耶魯醫藥的眼科醫生Vicente Diaz表示,不少病毒性疾病,都可影響眼睛,通常都會引起濾泡性結膜炎。《美國眼科學會》(AAO)也提醒,新型冠狀病毒可導致輕微的濾泡性結膜炎( follicular conjunctivitis),並可能透過氣溶膠和結膜有所接觸,而受到感染。

6)發冷

發冷在世衛最常見病徵中,排行第9位 (11.4%)。不過其實不是每個人都一定會出現發冷的徵狀。加上發冷也是流感的徵狀之一,令人難以分辨。如你的徵狀超過一星期沒有好轉,或逐漸變得嚴重,就要注意,盡快求醫。

7)疲勞

世界衞生組織公布的14大病徵之中,疲勞排第三,僅次於發燒及咳嗽。不過,究竟是自己最近真的太忙了?體力或精神上透支以致覺得累?還是已經感染了,而出現病徵?一般人或容易忽略或不為意。

世衛報告指疲勞為第三常見病徵,僅次於發燒及咳嗽。(Unsplash/all_who_wander)

8)食慾不振

食慾不振很常出現,但其實新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振,有些可能只是不太想進食,有些人則可能出現完全不想進食的情況。

9)發燒

大家都知發燒是感染新冠肺炎的典型徵狀之一,不過一發燒就代表中招嗎?

《CNN》報道就指,其實大部分人身體的核心溫度,一般都高過或低過37度。除非體溫高過37.7度,否則大部分的兒童和成人,都不會被視為發燒。Dr. John Williams指大家不應只依賴早上測量體溫的結果,體溫在一整日中,會不停浮動, 並應該在下午或黃昏再次測量。

如果你的體溫在下午或黃昏仍然維持在高水平,就是常見由病毒所引起的發燒。

10)咳嗽

咳嗽亦是感染新冠肺炎的常見病徵之一,不過這次的咳嗽徵狀是由胸口深處發出的,而不是清喉嚨的那一種。中國研究指出,大約六成確診患者出現乾咳徵狀。而世衛的報告也在55,924名確診患者中,發現33%有痰,病徵和普通感冒或流感相似。

咳嗽是感染新冠肺炎的常見病徵之一。(Unsplash/anniespratt)

11)呼吸急促、呼吸困難

一般來說,呼吸急促並不是感染新冠肺炎的早期徵狀,不過一旦出現呼吸急促,就代表情況變得嚴重。呼吸困難未必伴隨咳嗽出現。如你的胸口變悶,或你開始覺得未能深呼吸,就要馬上求醫。

12)腹瀉

之前曾發現,新冠肺炎患者的糞便中含有病毒。而研究人員也發現,新冠病毒可感染腸道細胞並繁殖。所以如果你出現腹瀉,要提高警覺,或許已經受新冠病毒所感染。

按圖了解世衛公布新冠肺炎14大常見症狀:

13)喉嚨痛

14)頭痛

15)鼻塞

16)肌肉痛或關節痛

17)噁心或嘔吐

18)咳血

(資料來源:《CNN》、《King’s College London》)

