【新冠肺炎】發燒就怕感染病毒？一文看懂新冠肺炎與流感5大不同

新冠肺炎疫情持續，本地個案更不斷上升，加上有不少源頭不明個案，情況令人擔憂。患者一般會出現發燒、咳嗽、疲勞等症狀，當中不少病徵和流感及感冒相似，例如喉嚨痛及咳嗽等；不過流感通常會於二至七天內自行痊癒，而感冒的康復時間又可能更短。那麼一出現發燒就真的是受新冠病毒感染，需要馬上進行病毒檢測嗎？新冠肺炎和流感究竟可以如何分辨呢？

感冒和流感一般為上呼吸道感染，而新冠肺炎患者會出現下呼吸道症狀。發燒是新冠肺炎常見症狀，不過，其實除了新冠肺炎，流感、病毒性腸胃炎等，都會導致發燒。非常時期，一旦懷疑有發燒症狀，第一時間應該如何處理？又有什麼情況要特別留意？（按圖）：

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重點一：確認真的發燒

體溫高過37℃就代表發燒嗎？人體體溫定位點，正常情況會在37℃左右，但當受感染等各種疾病出現發炎反應時，體溫定位點就會升高，身體亦會隨即出現各種生理反應導致體溫上升。

據CNN報道，Dr. John Williams指我們的體溫在不同時間會出現約一度至半度的差異，他建議大家不要只倚賴早上的測量結果，而應在下午或黃昏再次量度，如果你的體溫在下午或黃昏仍然維持在高水平，就是常見由病毒所引起的發燒。

不過，由於從身體不同位置探測到的體溫會有所出入，使用不同的探熱方法時，對發燒的標準會有一定分別。根據衞生署，按各種探熱方式定下的發燒體溫指標如下（按圖）：

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口探：高於37.5℃，或高於99.5℉ 耳探：高於38℃，或高於100.4℉ 肛探：高於38℃，或高於100.4℉ 額探：高於36℃，或高於96.8℉ 腋探：高於 37.3℃，或高於99.1℉

口探、耳探、肛探較準確

從準確度來說，口探、耳探、肛探量度的是深層組織的溫度，出現的誤差會較少；而腋探及額探量度是皮膚組織的表面溫度，易受其他因素影響，如剛做運動、進食過冷或過熱的食物和飲料等，準確度較低，建議在無法進行口探、耳探、肛探時才使用。

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重點二：發燒之外的症狀

一般來說，如果懷疑發燒是因身體受感染，可先觀察有沒有特定區域性發炎，例如牙肉、耳朵或皮膚等有沒有發炎、紅腫；如沒有，就需觀察會否有內臟隱性發炎（如肝、肺）的症狀。

以下是感染類疾病的症狀（按圖）：

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1. 流感、感冒：常有喉嚨痛、流鼻水

根據衛生署資料，流感病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，其中咳嗽會較嚴重和持續時間較長，但其他病徵一般會在五至七天內自行減退。感冒則較少發燒、頭痛。

2. 新冠肺炎：有下呼吸道症狀

新冠肺炎常見症狀包括發燒、乾咳、有痰、呼吸急促，與流感類似，但醫學期刊《刺針》刊登的一篇研究就指，兩者不同的地方之一，是肺炎可能會有胸悶、咳嗽時胸骨後方疼痛、走路及講話會喘、身體燥熱、易覺冷等下呼吸道症狀。

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有部分患者出現失去味覺及嗅覺的情況。有專家指出，呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力，故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。除了失味覺或嗅覺外，有些新冠肺炎患者有出疹的情況，英國《King's College London》調查發現，17%確診患者，出疹為感染新冠病毒的首個病徵；而21%確診的人更指，出疹是他們的唯一病徵。

此外，世界衛生組織列出神志不清或為新冠肺炎病徵之一，甚至可能在發燒和咳嗽前出現。《CNN》報道指出，新冠患者可能會出現譫妄（Delirium）或幻覺，並可能帶來長期影響，包括康復速度慢、增加患失智症（Dementia）的風險、抑鬱或創傷後壓力等。

新冠肺炎其他病徵（按圖）：

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重點三：不應單靠退燒藥解決

不少人發燒第一時間會想方法退燒，坊間有不少地方都有售退燒藥，但家庭醫生莫昆洋指，服退燒藥主要是處理病徵，令患者舒服點，與疾病本身完全無關係，強調仍需看醫生找出發燒成因，兩者沒有衝突。

醫生：劑量有限制

不過，莫醫生提醒服退燒藥須注意劑量，「退燒藥最常見的盤尼西林（Penicillin），成年人一日最高只可服4克，以500mg一粒藥算就是8粒，不能超標」。

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重點四：新冠肺炎患者或有後遺症

雖然新冠肺炎患者中，有不少患者康復出院，不過，即使新冠肺炎患者「康復」，也未必如一般流感痊癒一樣，有機會留下後遺症，病毒或會攻擊不同的器官（按圖）：

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流感：不太有後遺症

感冒：不會有後遺症

新冠肺炎：永久損害（如肺纖維化）

新冠肺炎患者肺部受到損害，或導致呼吸衰竭，不過，患者即使沒有死亡，部份人也可能出現永久的肺部損傷，不可復原。此外，肝臟可能受傷，而這個損傷或許是輕微且可復原，也可以是如肝衰竭等更嚴重的受損也不定。

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重點五：新冠患者未必永久免疫

除此以外，不少人可能認為，曾感染新冠病毒，身體就會如感染流感後產生抗體，具有免疫能力，但其實並不準確。

流感：曾得過流感，或接種疫苗，具有免疫能力

新冠肺炎：之前未出現過類似的病毒，人類對其未有免疫能力，且仍未有疫苗；也有復陽患者出現

雖然在流感高峰期，可能有不少流感患者在社群中，不過有些人可能之前接種過流感疫苗，或曾得過流感，因此已對流感免疫，而限制了病毒傳播。相反地，在新型冠狀病毒出現之前，人類的免疫系統從來未見過這種病毒，因此沒有人可以有天然的免疫力。這也代表每個人都有機會受感染，而如果受感染患者或沒病徵的患者，和他人有所接觸，就可能會將病毒傳播，導致情況難以收拾。

加上，有部分新冠肺炎患者「復陽」，即出院後後病毒檢測再次呈陽性。因此曾感染新冠肺炎康復或出院後後，也不代表有免疫能力；隨著新冠病毒出現變異，情況或許會更多變，大家應做好防疫，不應掉以輕心。

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而英國倫敦國王學院（King's College London）周一（13日）發表研究報告稱，新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎患者痊癒後即使體內產生抗體，但也可能在數月內失去免疫力。研究人員稱，根據報告結論，「群體免疫」（herd immunity）恐怕根本無法實現。

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