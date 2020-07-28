【心臟病】血管硬化易血壓高心臟病　5招伸展血管變年輕幾時做？

小學時總會有像體育測驗，叫做「坐姿體前彎」，考驗每個人柔軟度，偏偏有人怎麼樣也向前不了，柔軟度非常差，過去對筋太硬好像對生活沒有影響。但根據日本的研究發現，身體柔軟度與血管硬度有關聯，柔軟度差也讓血管變硬，心血管疾病機率增。

其實人的柔軟度跟年齡也有關係，如果都不拉筋，隨著年紀增長筋會慢慢愈變愈硬。一項刊登在《美國心臟與循環系統雜誌》上，研究找了526位健康不抽煙的成人，他們透過坐姿體前彎的測驗分為「柔軟度佳」與「柔軟度差」兩組，再依照年齡分層進行血管硬度的檢查。

年輕組（20-39歲） 中年組（40-59歲） 高齡組（60-83歲）

結果研究發現，確實可以從中年組、高齡組中透過人體柔軟度來預測血管硬化程度，但在年輕組上並沒有相關連。研究人員指出：「健康的血管具有彈性，而彈性有助於緩解血壓。但筋很硬的時候，不僅肌肉伸縮困難，血管也不易伸展，引發各種心血管疾病。」

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專家：瑜伽、普拉提應視為常規運動

此項研究的山本博士說：「透過這些發現表明，通過伸展運動而改善身體柔軟度，可能能夠改變中老年人的動脈硬化。」他強調：「應該把許多伸展運動，像是瑜伽、普拉提等運動，作為一項新常規運動。」

日本國立健康營養研究所健康增進部部長宮地元彥，長年致力研究血管與人體關係，他在著作《這樣做讓血管變得更強！》中提到，可以透過伸展使得血管變年輕，尤其在早晨醒來時要特別伸展，或是在工作、閱讀時，不忘站起來動一動，或是藉由有氧運動也可以明顯改善。

透過簡易5種瑜伽運動改善身體（點擊下圖看清！）

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1. 前彎伸展

雙腳打開與臀部同寬，往前彎時吐氣，動作可以幫助腿筋放鬆，伸展時也能放鬆下背部，帶動核心肌群，保持這動作10次深呼吸。

2. 金字塔式

一隻腳往後踏45～60公分，腳趾頭稍微往外，兩腳伸直，由臀部帶動向前彎曲。在背部不彎曲的前提之下，盡量將雙手放在你的前腳的下方。 保持雙腳伸直，伸展腿筋。

3. 膝跪弓箭步

將雙手放在前腳的大腿上，吐氣時讓骨盆下沉，維持前腳彎曲成90度，臀部盡量下沉以放鬆髖屈肌。

5種瑜伽運動讓血管和心臟年輕（Heho健康授權使用）

4. 深蹲

雙腳站直，伸出雙手與肩同高，當你往後坐時吐氣，盡可能的往下坐，維持3次的深呼吸之後，重複做3次。

5. 嬰兒式

藉由跪下來的姿勢，吐氣時往前伸直手臂，將臀部往後壓向腳跟。將你的額放在地板上，維持5次深呼吸。

宮地元彥強調：「每天伸展10分鐘即可使您的血管恢復活力，預防和改善高血壓和動脈硬化。另外，如果持續伸展，血管中的糖將立即輸送到肌肉，這將有助於預防和改善糖尿病。」

參考文獻：Poor trunk flexibility is associated with arterial stiffening

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