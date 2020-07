【瑜珈動作】血管硬化易血壓高心臟病　5招伸展血管變年輕容易做

小學時總會有像體育測驗,叫做「坐姿體前彎」,考驗每個人柔軟度,偏偏有人怎麼樣也向前不了,柔軟度非常差,過去對筋太硬好像對生活沒有影響。但根據日本的研究發現,身體柔軟度與血管硬度有關聯,柔軟度差也讓血管變硬,心血管疾病機率增。

其實人的柔軟度跟年齡也有關係,如果都不拉筋,隨著年紀增長筋會慢慢愈變愈硬。一項刊登在《美國心臟與循環系統雜誌》上,研究找了526位健康不抽煙的成人,他們透過坐姿體前彎的測驗分為「柔軟度佳」與「柔軟度差」兩組,再依照年齡分層進行血管硬度的檢查。

年輕組(20-39歲) 中年組(40-59歲) 高齡組(60-83歲)

結果研究發現,確實可以從中年組、高齡組中透過人體柔軟度來預測血管硬化程度,但在年輕組上並沒有相關連。研究人員指出:「健康的血管具有彈性,而彈性有助於緩解血壓。但筋很硬的時候,不僅肌肉伸縮困難,血管也不易伸展,引發各種心血管疾病。」

相關文章:【額頭看健康】皺紋深易患心血管疾病?5大額頭健康警示

+ 2

專家:瑜伽、普拉提應視為常規運動

此項研究的山本博士說:「透過這些發現表明,通過伸展運動而改善身體柔軟度,可能能夠改變中老年人的動脈硬化。」他強調:「應該把許多伸展運動,像是瑜伽、普拉提等運動,作為一項新常規運動。」

日本國立健康營養研究所健康增進部部長宮地元彥,長年致力研究血管與人體關係,他在著作《這樣做讓血管變得更強!》中提到,可以透過伸展使得血管變年輕,尤其在早晨醒來時要特別伸展,或是在工作、閱讀時,不忘站起來動一動,或是藉由有氧運動也可以明顯改善。

透過簡易5種瑜伽運動改善身體(點擊下圖看清!)

+ 11 + 10 + 9

1. 前彎伸展

雙腳打開與臀部同寬,往前彎時吐氣,動作可以幫助腿筋放鬆,伸展時也能放鬆下背部,帶動核心肌群,保持這動作10次深呼吸。

2. 金字塔式

一隻腳往後踏45~60公分,腳趾頭稍微往外,兩腳伸直,由臀部帶動向前彎曲。在背部不彎曲的前提之下,盡量將雙手放在你的前腳的下方。 保持雙腳伸直,伸展腿筋。

3. 膝跪弓箭步

將雙手放在前腳的大腿上,吐氣時讓骨盆下沉,維持前腳彎曲成90度,臀部盡量下沉以放鬆髖屈肌。

5種瑜伽運動讓血管和心臟年輕(Heho健康授權使用)

4. 深蹲

雙腳站直,伸出雙手與肩同高,當你往後坐時吐氣,盡可能的往下坐,維持3次的深呼吸之後,重複做3次。

5. 嬰兒式

藉由跪下來的姿勢,吐氣時往前伸直手臂,將臀部往後壓向腳跟。將你的額放在地板上,維持5次深呼吸。

宮地元彥強調:「每天伸展10分鐘即可使您的血管恢復活力,預防和改善高血壓和動脈硬化。另外,如果持續伸展,血管中的糖將立即輸送到肌肉,這將有助於預防和改善糖尿病。」

參考文獻:Poor trunk flexibility is associated with arterial stiffening

相關文章:【心臟病】無故心慌慌心跳200下?5症狀或心律不正易致心臟衰竭

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】