【甩頭皮】頭皮分2種又大又黃脾胃濕熱！老黃瓜赤小豆湯袪濕止痕

夏天炎熱又潮濕，實在令人「頭痕」，一搔癢便弄得頭皮屑如雪花紛飛。為什麼勤洗頭也會有頭皮屑？註冊中醫師指，頭皮屑的出現可能因體內脾胃不適或身體虛弱所致、不妨多觀察你的頭皮屑是什麼形狀、頭髮乾燥或油膩程度等細微末節，或可看出你身體狀況的端倪，從而對症下藥！

惱人的頭皮屑在一年四季都有機會出現，不止冬天乾燥容易有，夏天出汗頭髮變得油膩，也會出現不少頭皮屑。註冊中醫師邱穎琳指，脂溢性皮炎（皮屑芽孢菌引起）、細菌真菌感染和接觸性皮炎均有可能引起頭皮屑脫落，應向醫生求診。

夏天令頭髮變得油膩，還會出現不少頭皮屑。（element5digital/unsplash）

頭皮屑反映健康

在中醫角度，頭皮屑又稱「白屑風」，《外科正宗》記載：「白屑風多生於頭、面、耳、項髮中，初起微癢，久則漸生白屑，疊疊飛起，脫之又生。」頭皮屑的出現多與日常生活習慣和體質有關，主要可分為2類證型，包括脾胃濕熱和血虛風燥。

由於夏天天氣濕熱，外在環境會影響人體，加重人體的濕熱情況，因此在夏天，脾胃濕熱型的情況會較差，症狀加重；而血虛風燥型則在秋冬天情況較差，秋冬天氣乾燥令症狀加重。

1. 脾胃濕熱

成因：先天體質脾胃容易濕熱，再加上長時間食辛辣、煎炸、油膩等食物引起。當進食煎炸，油膩，辛辣後，或壓力大，情況會惡化。

脾胃濕熱的表現：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

【食療：老黃瓜赤小豆湯】

【穴位：足三里、陰陵泉】

+ 3 + 2

【飲食和生活宜忌】

戒：油膩、煎炸和辛辣食物

宜：飲食盡量清淡

2. 血虛風燥

成因：先天體質血虛，再加上休息不足，夜睡，精神緊張，或常食辛辣，飲咖啡引起。當夜睡、休息不足、精神緊張、飲咖啡後其症狀會惡化。

血虛風燥的表現：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

【食療：雪梨雪耳湯】

+ 3 + 2

【穴位：三陰交、太溪穴】

+ 3 + 2

【飲食和生活宜忌】

忌：戒辛辣、咖啡

宜：多休息、早睡早起

勤洗頭是最經濟的護理方法！（ericklarregui/unsplash）

日常護理

邱醫生表示，適當洗頭，保持乾爽清潔是護理頭皮健康的不二法則！

洗頭知多啲：

- 脾胃濕熱人士最好每天洗；血虛風燥人士則視乎情況而定，可1至3天洗一次

- 洗頭水不要太冷也不要太熱，以溫水洗頭較佳

- 洗頭時可用指腹輕按頭皮，促進血液循環

- 吹頭時注意熱力不要過高，過高會損害頭皮及惡化情況

註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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