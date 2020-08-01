【每日3分鐘】便秘水腫無精神？簡單一招踮腳企趕走夏季不適

夏季容易讓人覺得昏沉、食慾差、容易疲累，因為在炎熱的天氣下，皮膚與四肢的血管都會擴張，使較多的血液流往皮膚與四肢，導致流向大腦及內臟的血液相對變少，所以容易造成感到昏沉、疲勞。

但若因此整天躲在冷氣房裡，可能會讓情況變得更糟，因為身體在炎熱的環境時，會藉由排汗的機制來排除體內累積的熱能。一直待在冷氣房裡，就會使原本應該被排掉的「熱」積在體內，導致不適的感覺更加重。

想要改善夏季帶來的不適狀況，可以做一個「踮腳」的動作，因為下肢是我們身體的第二顆心臟，當血液流向下半身時，會透過下肢幫忙把血液打回心臟。透過踮腳這個動作，可以讓腳部的肌肉加強，增加血液循環的能力，身體其他地方的血液循環也會變好，人也就會感到精神煥發、元氣滿滿，而且還可以預防下腰痛、感冒、水腫、便秘發生！

踮腳動作活化身體，趕走夏季不適（點擊下圖看清動作步驟！）

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踮腳的難度可以依照自己的能力來選擇，動作過程用手扶著牆壁來維持身體的平衡，避免失去平衡而受傷，並且在腳踮起時下腹部用力，身體整體垂直於地面向上延伸。

等級一：用腳掌前端站立，然後緩慢的放下腳跟直到碰觸地面。重複10次為一組，做2組。

等級二：用腳掌前端站立，緩慢放下腳跟，在腳跟碰觸地面前就往上。重複10次為一組，做2組。

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