【新冠肺炎】鄧達智確診用偏方金銀花甘草紓緩？抗疫不能信9件事

新冠肺炎第三波疫情嚴重，確診個案急升，醫院床位愈趨緊絀。時裝設計師鄧達智確診新冠肺炎後仍未獲送院，他自稱用偏方煲金銀花、甘草飲用自救。抗疫偏方真的有效？有些說法可能人云亦云，要加強防疫不能盡信網上傳言！

時裝設計師鄧達智25日初步確診新冠肺炎後，仍未獲送院，第4天終收到入院通知。他接受訪問時透露，由於一直未有治療及藥物服用，靠自己不時用鹽水漱口、食中藥以及偏方煲金銀花、甘草飲用，希望身體能盡快復元。

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鄧達智確診肺炎近90小時仍未獲送院。（資料圖片）

煲金銀花、甘草飲用有效？

註冊中醫師潘咨遐回應，金銀花的確具清熱解毒之效，而甘草能緩解咳嗽症狀，但則無助消滅新型冠狀病毒。註冊中醫師鄧蕙盈亦指出，金銀花加生甘草是以保健為主要作用，若病人同時有濕氣，則力度不足，未必見到功效。感染肺炎後飲用或可紓緩輕微病徵，例如咽喉不適、頭痛或熱咳，有機會令病情減緩，但不算直接治療新冠肺炎的特效方法。

甘草、金銀花功效：

甘草：益氣補中、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和藥性

金銀花：清熱解毒，疏散風熱

飲用甘草、金銀花的須知：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

最後，潘醫師提醒大家，甘草及金銀花均屬中藥，不適宜每天飲用。如需飲用，請向註冊中醫師查詢。

鹽水漱口一向有助清潔口腔和咽喉，但對新冠肺炎能否見效？（janasabeth/unsplash）

鹽水漱口不能消除冠狀病毒

鹽水漱口一向有指能清潔口腔，但能否消滅新冠肺炎的病菌？早於1月，TFC 台灣事實查核中心引述鍾南山團隊所在的廣州醫科大學附屬第一醫院官方微博指，鹽水漱口有助於清潔口腔和咽喉，但新型冠狀病毒侵犯的是呼吸道，漱口並沒有辦法清潔呼吸道，目前亦沒有證據顯示鹽水有助消除新型冠狀病毒。

中藥有助強身健體

雖然煲金銀花及甘草等中藥食材對殺滅新型冠狀病毒無效，但無疑中藥有其功效可助大家調理及強身健體。在內地的新冠肺炎治療指引中，除列出西醫支持的各種療法外，也提到「可考慮中藥治療」，一定程度上認同中醫藥的幫助。

新冠肺炎2月在本港蔓延時，浸大中醫藥學院就曾在旗下的8間中醫診所，免費向1,000名65歲以上長者或長期病患者送出三劑防流感草藥：

防流感草藥處方

黨參20g，西洋參20g，金銀花10g，連翹10g，雞內金5g，荊芥5g，5g（後下），桑白皮10g，佩蘭8g，茯苓20g，板藍根10g，甘草6g

用法、用量及注意事項：

每日服半劑，共服6日葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（蠶豆症）者不宜使用脾胃素虛易於腹瀉者，需減半量服用。

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防疫措施做足之餘，更要對疫情有正確知識！（cdc/unsplash）

其實關於防疫，坊間有不同說法，大家心中可能有些疑問，不妨看看9件抗疫不要相信的事：（按圖）

+ 17 + 16 + 15

不可信之一：小孩子不會受感染

Livescience報道指兒童絕對可能會感染COVID-19，儘管最初的報告顯示，與成人相比，兒童中的病例更少。

但最新研究表明，兒童被感染的可能性與成年人一樣高。根據Livescience引述Nature News的報道，研究人員在3月5日報道的一項研究中對深圳1500多人的數據進行了分析，發現可能暴露於這種病毒的兒童被感染的可能性與成年人一樣。不論年齡大小，約有7％至8％的COVID-19病例接觸者隨後對該病毒呈陽性反應。

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不可信之二： 感染後一定會發燒

世衞於2月28日發表報告，整合了2月的16日至24日，25名中外專家在中國考察新冠肺炎得出，新冠肺炎患者一般平均會在受感染5至6日（即平均潛伏期為5至6日，而潛伏期一般為1至14日）後，出現輕微呼吸道徵狀及發燒。但並非所有患者都會發燒，約有80多%的患者有發燒的徵狀。

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不可信之三：新冠肺炎患者可完全康復？

醫管局臨床治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢透露曾德賢解釋，病毒性肺炎會令患者肺部出現纖維化，需靠藥物治療，亦可能會留下疤痕，這些疤痕變硬後會阻礙呼吸。

在本港瑪嘉烈醫院十多名已出院病人之中，其中有2至3人肺功能有受損，走路較急促時會感到氣促，當中有人的肺部功能更下跌兩至三成。

病人出院後覆診時，除了做肺功能測試，亦建議要多做提升心肺功能的運動，如游泳、跑步等，以及令肺部擴張的物理治療，但現時未知此病對病人的長遠影響，需要繼續觀察。

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不可信之四 ：寵物可傳播病毒

早前有確診者的寵物犬亦對病毒呈弱陽性反應，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，弱陽性代表很可能是十分低程度的感染，他呼籲大家冷靜，勿誤信內容農場，世界動物衛生組織表示，目前多位病毒生物學專家達成「 狗被感染不等於具傳染性」共識。

貓狗有弱陽性，是由人傳染給貓狗，而不會是貓狗傳染給人，其中理據包括貓狗打噴嚏、咳嗽的飛沫距離是近範圍，亦少見貓傳貓、狗傳狗。

專家照顧貓狗的衛生須知：

1. 摸牠們、準備水等：手部衞生，如洗手

2. 外出時，與其他貓狗都要保持安全距離，當貓狗在外出排洩時，準備好1比99的漂白水，在處理完排洩物後，將漂白水倒在該位置，同時注意勿令貓狗誤飲到漂白水

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不可信之五：新型冠狀病毒只攻擊肺部

新冠肺炎和沙士患者受損的器官集中在肺部的不同位置，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多個器官衰竭。有專家指，新冠肺炎重症患者的救治難度比沙士患者大。

新型冠狀病毒對人體器官造成哪些影響：（按圖）

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不可信之六：網購包裹令人易中招

據中國疾病預防控制中心表示，一般情況下快遞包裹在運輸過程中被新冠病毒污染的可能性低，目前尚未有因快遞而感染新冠狀病毒肺炎的報道。世衛亦透過Twitter表示，包裹是安全的，因為病毒難以在物體表面長時間存活。

不過防患始於未然，收件時應做足以下預防措施：（按圖）

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不可信之七： 維他命C可預防新型冠狀病毒感染肺炎

《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》指，維他命C 可幫助維持免疫系統正常發揮，但不能增強免疫力，亦沒有抗病毒的作用。疾病治療過程中，攝入維他命C 通常只是輔助性治療手段之一。因此，食用維他命C，不可預防新型冠狀病毒感染肺炎。

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不可信之八： 戴口罩可100%保護免受病毒侵害

以為戴了口罩就百分百可免於病毒侵害，就可免了其他防疫消毒工作，這說法亦不要盡信。 事實上，一般人在人多聚集的公眾地方用外科口罩，可阻止飛沫傳播，但也要注恴口罩是否戴得正確或是否合符標準， 否則就算勤力戴口罩，也無助減少會感染風險 。

不可信之九：酒精濃度愈高愈好

大部份搓手液都以乙醇作殺菌目的，當乙醇濃度達至60%以上（搓手液的酒精濃度一般為60-95%），可以有效減少以下微生物：（按圖）

若酒精濃度過高則或會適得其反，濃度酒精（95％或以上）會使細菌或病毒表面蛋白質脫水，凝結形成一層硬膜，反而對細菌起到保護作用，妨礙酒精滲透，消毒功效削弱。有研究就指，75％的酒精已可以兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，最能達到快速徹底的殺菌效果。

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雖然坊間有不少傳言或流傳不同的偏方，不過假若出現不適、有相關病徵，或是懷疑自己有感染肺炎，就應盡快求醫，並進行檢測。切勿胡亂相信偏方，而延誤就醫，令病情加重。平日大家應做好防疫，勤洗手、戴口罩及保持社交距離等，減低受感染風險。

（資料來源：TFC 台灣事實查核中心）

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