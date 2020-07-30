【新冠肺炎】病毒入侵心臟損大腦！一文看清5大受損器官

新型冠狀病毒疫情持續，本地個案更不斷上升，情況令人擔憂。近日有研究發現，新型冠狀病毒（COVID-19）可能對心臟造成長期損害，而確診死亡病例中，半數患者的心臟中發現「等同心臟病發」的病毒數量。 除了心臟外，新冠肺炎也會對人體的腦部、肺、肝、腎及腸胃等造成不同程度的破壞。究竟患者真的可以完全康復嗎？會留下永久損傷嗎？

新冠肺炎患者心臟可能出現結構性改變外，也或出現腦部疾病，包括中風、神經傷害等。即使康復，不同的器官也可能會受損。哪些器官會被病毒侵害呢？（按圖）：

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1）心臟病毒濃度高

刊登在《JAMA Cardiology》，由德國法蘭克福大學醫院（University Hospital Frankfurt）領導的研究，研究人員檢查了約100名新冠肺炎康復者的心臟健康，磁力共振掃描後發現當中78人有心臟受損跡象，78%康復者心臟出現結構性改變。約76%康復者的血液含有高濃度肌鈣蛋白（troponin），這種蛋白通常在心臟病發後產生；另有60名康復者在確診後71日出現發炎的跡象。

另一項同樣刊登在《JAMA Cardiology》研究，由德國漢堡的心臟與血管中心大學（University Heart and Vascular Centre）主導，研究人員分析了39名死亡病患者的心臟組織，24名死者的心臟組織存在病毒，當中16人心臟的病毒量濃度高，而在死前，病毒在心臟組織有持續活躍複製的跡象，可見新冠病毒擴散程度驚人。

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2）腦部併發症

剛於7月刊登在《Brain》期刊的研究指出，新冠病毒會令輕症患者，或正在痊癒的患者，出現腦部疾病，包括中風、神經傷害等。

研究人員指，無法預料病毒所引發的腦部併發症，即使是輕症或只出現輕微的肺炎，也有機會出現嚴重的併發症。如大腦和神經受攻擊時，就可能會出現以下4種問題：

• 中風

當患者血液出現凝塊，或血栓的情況，就可能會中風（ ischaemic strokes）。

• 神經病變（peripheral neurological disorders）

新冠患者可能會出現神經病變，或導致疼痛和麻木等症狀。 （Unsplash/ imani_bht）

受病毒攻擊後，免疫系統可能會攻擊神經；患者可能會出現神經病變，或導致疼痛和麻木等症狀。

• 腦炎（encephalitis ）

在英國已經出現至少9個個案，患者都出現急性瀰漫性腦脊髓炎（acute disseminated encephalomyelitis），並有生命危險。

• 譫妄症（Delirium）

新冠病毒可能會令患者出現譫妄症，令其認知功能出現障礙；並可能出現精神疾病和記憶障礙等。

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3） 肺纖維化

部分新冠肺炎患者，或出現肺纖維化，或康復後肺功能有些下降。早前亦有武漢醫生講述其曾感染新冠肺炎的父母在出院後，仍然要面對各種後遺症的情況。當中就包括肺部纖維化情況，其父親從前身體健壯，喜歡幹體力活，現在則不時感到乏力，爬幾級樓梯就氣喘。

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新型冠狀病毒可導致和流感近似的症狀，患者一開始或會先出現發燒及咳嗽，再惡化成肺炎或更差的情況。在大部分新冠肺炎的患者身上，新型冠狀病毒都是首先在肺部出現，最後也在肺部消失，而且在感染初期，新型冠狀病毒亦會快速地入侵他的肺部細胞。

咳嗽的新冠肺炎患者的常見病徵之一。（Unsplash／anniespratt）

肺部細胞分兩種，一種是製造黏液（mucus ），另一種則帶纖毛（cilia），世界衞生組織在沙士爆發後，指出沙士分別會在病毒複製（viral replication）、免疫系統過分活躍（immune hyper-reactivity）和肺受損（pulmonary destruction）3個不同階段攻擊肺部。

第一階段：病毒複製

專家指出，沙士喜歡感染和殺死帶纖毛的細胞，令它們脫落後，患者的氣道便充滿廢物（debris ）及液體（fluids），而事實上，很多新冠肺炎患者的兩邊肺部都出現肺炎，並伴隨像呼吸急促等的症狀。

第二階段：免疫系統過度活躍

第二階段，當病毒入侵後，身體的免疫細胞便會充斥肺部，清理受損地方並修復肺部組織。一般來說，當這些免疫細胞順利運作時，這過程只會針對受感染位置，不過，若免疫系統出現過度活躍的反應，它就可能連健康組織也一併殺死。

第三階段：肺受損

進入第三階段，肺部繼續受到損害，或導致患者呼吸衰竭。患者即使沒有死亡，部份人也可能出現永久的肺部損傷。據世界衞生組織指，當年沙士患者的肺部呈蜂巢狀，而在新冠肺炎患者的肺部，也出現同樣的損傷。

當出現這種情況，患者一般都需要依靠呼吸機呼吸。同時，炎症或令肺部充滿液體，影響供氧給血液的能力。嚴重情況下，肺部會被液體充斥，令患者不能呼吸，而造成死亡。

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4）肝衰竭

早前武漢市中心醫院有2名醫生受感染，成為重症患者後，經過兩個多月治療才轉危為安，但發現他們的皮膚均嚴重發黑。專家指可能是因重症患者肝臟受損，導致色素暗沉，待肝臟功能修復應可逐漸回復舊觀。

易凡1月時確診，治療多時後，因肝功能受損變黑。（央視截圖）

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正常情況下，肝臟細胞會不斷地死亡，並在血流中釋出酵素，然後肝臟會快速重新製造新的細胞。而正因為這個重新製造的過程，肝臟可抵禦很多損傷。在沙士和中東呼吸綜合症的患者身上，都發現一種共同特徵，就是血液中含有不尋常地高的酵素水平，這是一個警號，代表肝臟可能受傷，而這個損傷或許是輕微且可復原，也可以是如肝衰竭等更嚴重的受損也不定。

科學家仍未能完全肯定究竟呼吸道病毒是直接感染肝臟、並自行複製及殺死肝臟的細胞，又或是身體對病毒產生免疫反應，而造成肝臟細胞受損。

5） 急性腎損傷、腎衰竭

5月13日刊登於《國際腎臟學》月刊（Kidney International），由美國紐約州最大醫療集團諾思韋爾醫療保健公司（Northwell Health）的一個團隊進行的研究發現接受治療的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者出現急性腎損傷，甚至需進行透析治療。

當腎臟衰竭且無法過濾體內廢物時，就會發生急性腎損傷。路透社在5月14日的報道中，引述研究共同作者、腎臟學家賈韋里（Kenar Jhaveri）接受電話訪問時說，在出現腎衰竭的患者中，有14.3%人需進行透析治療。

在很多個案中，腎衰竭大約在重症患者需接上呼吸機時發生。在需要用呼吸機的逾1000名患者中，約90%出現急性腎衰竭；在不需要使用呼吸機輔助的925名患者中，僅21.7%出現腎衰竭。他說，病情非常嚴重的患者，通常會隨病情惡化而出現腎衰竭。

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以上可見，新型冠狀病毒可對患者不同器官，造成不同的損傷，有些更為永久損害。大家不應掉以輕心，小心防疫。如出現病徵，應盡快求醫，並進行檢測。

（資料來源：《國家地理》、《JAMA Cardiology》、《JAMA Cardiology》、）

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