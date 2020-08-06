【夏天進補】亂補易爆瘡花旗參人人啱？夏天4大補品淮山增免疫力

新冠肺炎疫情肆虐，勤洗手消毒，提高衞生及防疫意識之餘，也可透過飲食增強免疫力，但中醫指，進補都需根據節氣和季節，食錯可能會適得其反，導致喉嚨痛、生痱滋等。如在夏天飲用黑糖四物治經痛，可能會過分熱氣，刺激暗瘡增加。那麼應該進食哪些補品增強免疫力？又有什麼不宜在夏天進補？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

肺炎疫情反反覆覆，近日又再大爆發。要避疫，除了做足防疫措施及減少與他人接觸外，提升抵抗力亦十分重要。中醫認為「正氣內存，邪不可干」，當我們有足夠正氣（即抵抗力），即使面對病毒也不易受感染。

最近，不時有病人問究竟吃什麼最補，他們連家傳的矜貴補品也準備拿出來。其實夏天天氣炎熱，進補也需講究，在此和大家分享一下夏天適合的進補強身方法！

肺炎疫情來勢洶洶，吃對才可增強免疫力。（brookelark/unsplash ）

夏日不宜進食的補身藥材

+ 9 + 8 + 7

1. 鹿茸

中醫認為它味甘鹹、性溫、壯腎陽、益精血、強筋骨，是十分燥熱的藥材。它的補血作用十分強，可是卻相當「熱氣」，夏天食用可能會生痱滋及流鼻血。

2. 鹿尾羓

中醫認為它性溫味甘鹹、養血滋陰、壯腎陽、益精髓，主要用來治療腎陽虛如生殖機能低下、不孕不育、遺精怕冷等問題。夏天吃實在是太補，也較易出現熱氣的問題。

3. 高麗參

大家未能出門旅遊，可是以往到韓國的戰利品也不少，不少人都想拿出家中久存的天字參來增強抵抗力。可是高麗參其實是白參加入了熱性的藥物炮製而成的，性質溫熱，夏日吃的話雖然可以大補元氣，可是卻會因為陽氣過盛而形成「熱氣」，出現牙肉腫痛、流鼻血等問題。

4. 人參

人參說的是野山參一類的人參，價值不菲。它可以大補元氣，一般用於虛脫或病後極虛的情況使用，如無大病不需以這樣強力的補氣藥材，一來浪費（因為野山參愈來愈難得)，二來也會過補導致熱氣和喉嚨痛等。

5. 川芎白芷魚頭

藥膳食物有一定捧場客，藥膳中的「藥味」多數來源於熱性的藥材如當歸、川芎、白芷等等。而川芎白芷魚頭、藥膳雞煲等等都屬於熱性的補品，在夏天進食，猶如火上澆油，令體質更為燥熱，更易出現喉嚨痛。

6. 黑糖四物

很多女生都愛黑糖四物，因為有溫通血脈的作用。可是，黑糖及四物所包含的藥材（當歸、川芎、熟地、白芍）都屬於熱性藥物，因此夏日飲用隨時會刺激暗瘡增加，也會出現上述其他熱氣徵狀。

淮山和花旗參等食物十分適宜在夏天進食。（資料圖片）

夏日適宜的補身藥材

+ 9 + 8 + 7

1. 花旗參

它是性涼而補氣的藥材，有益氣養陰的作用。夏天可以用它來焗水飲、加入瘦肉來煲湯也是十分理想的益氣藥材，中醫認為氣充盈了，抵抗力也會提高。

食用貼士：焗水飲、加入瘦肉來煲湯

2. 五指毛桃

五指毛桃又稱為「南蓍」（相對「北蓍」而言），它是屬於南方人的北蓍。北蓍雖然補氣力強，可是卻較溫燥，不少南方人吃完之後都易上火。而五指毛桃有北蓍的補氣能力，卻沒有北蓍的燥性，更有一定的祛濕效果，是夏日很理想的補氣藥物。

食用貼士：加入雞肉同煲，可提升抵抗力

3. 太子參

「太子參」名副其實「太子都食唔壞」，意指它藥力平和，補氣之餘不寒不燥，小朋友服之也不礙，且有潤肺的作用。

食用貼士：成人服用的量需要較多

同樣地，它的藥力也像小朋友，成人服用的量需要較多才足夠，食療每人用量可用10克左右，但勝在補氣之力不會過火，因此屬夏日之選。

4. 淮山

《藥性論》說淮山能補五勞七傷，雖然現實上沒那麼神奇，可是它仍是健脾的重要藥物。中醫的五行理論中，脾胃是肺的「母親」，脾胃好，肺氣就強壯，足以抵禦病邪入侵。因此多吃淮山可增強抗病力，而且它性質平和，夏天吃也不怕。

食用貼士： 煲湯一般建議用乾淮山

淮山有鮮品及乾品之分，煲湯一般建議用乾淮山，如果有不含硫磺淮山更好。鮮淮山由於含有大量黏液，有些人在預備時皮膚會過敏，亦有些人食用時會覺得太滯，所以煲湯用乾品比較適合。

夏日抗疫補氣湯水

每個人的體質都不同，有些很虛寒的體質有機會夏天反而要吃燥熱的補品。因此，以上例子都是給一般體質的人士作參考。疫情下，當然需要強健體魄，在此提供一個夏日補氣湯水給大家強化體質，戰勝疫情！

太子參淮山益肺湯（4人分量）

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註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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