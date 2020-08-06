【新布尼亞病毒】蜱蟲叮咬致命病毒人傳人？10大注意事項行山必讀

「新布尼亞病毒」（new bunyavirus），近期在內地多個省市陸續出現染疫病例，今年至少已有62宗新布尼亞病毒確診個案，7人死亡。新布尼亞病毒病徵包括發燒、咳嗽及有痰等，死亡率達5至15%，日本、韓國也曾出現病例。如何預防及減少感染機會新布尼亞病毒，10大注意事項你一定要知！

新布尼亞病毒感染及死亡個案在內地陸續出現，南京一名60多歲女性，近日採茶之後，出現持續發燒高達攝氏40度及畏寒乏力等症狀，診斷指該女子血壓偏低，白細胞、血小板、血紅蛋白低，不久更出現咳嗽、咳痰、脈氧下降症狀，醫生診斷後證實感染了新布尼亞病毒。

江蘇省人民醫院上半年陸續接診37位新布尼亞病毒感染者。（取自江蘇公共新聞頻道）

據媒體報道，今年上半年以來，江蘇省人民醫院陸續接診37名感染新布尼亞病毒的患者；安徽今年4月後也傳出相同疫情，共23人染病，5人死亡；另外浙江有2人感染後死亡，但內地官方並未發布疫情統計數據。

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大家日常可以如何避免被蜱蟲叮咬呢？進行戶外活動時，又應採取什麼措施呢？如不幸被蜱蟲叮破，又應怎樣處理呢？（按圖）：

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1）什麼是新布尼亞病毒？

內地自2006年以來，河南、湖北、山東、安徽、江蘇、浙江等地相繼出現蜱蟲叮咬導致的急性傳染病，2010年，中國疾病預防控制中心從河南蜱蟲分離並確認了一種新型病毒，命名為新型布尼亞病毒（new bunyavirus），該病毒引起的疾病被命名為「發熱伴血小板減少綜合症」（severe fever with thrombocytopenia syndrome），為人畜共通傳染病。

2）新布尼亞病毒感染途徑？

新布尼亞病毒，10年前已被確認的一種急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬，長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）更被認為是該病毒的主要媒介，但也可透過血液、體液等途徑傳播，具有人傳人的風險。

「新布尼亞病毒」是10年前被確認的一種急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬。（台灣疾管署）

3）新布尼亞病毒會否人傳人？死亡率有多高？

據《台灣衛生福利部疾病管制署》資料指出，中國及南韓均曾報道醫護人員於照顧新布尼亞病毒患者時，因未採行正確的防護措施、未穿著或配戴適當防護裝備，直接接觸急性期或死亡病患之血液、體液或呼吸道飛沫顆粒等而導致感染的事件。

4）新布尼亞病毒的死亡率？

內地2006年以來，河南、湖北、山東、安徽、江蘇、浙江等地相繼出現蜱蟲叮咬導致的急性傳染病，且具有15%至30%的高死亡率。由新布尼亞病毒引起的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS），致死率約5至15%。

5）新布尼亞病毒感染高峰期是？

浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳指出，在夏季這段時間，蜱蟲滋生活動頻繁，新布尼亞病毒感染者病例數目也明顯增加。《央視網》引述廣東省疾控中心提醒，6-8月份是蜱蟲活躍期，也即感染新布尼亞病毒高峰期。

6）新布尼亞病毒有什麼病徵？

新布尼亞病毒感染症狀主要是發燒、血小板減少、白血球減少及多器官功能損害。輕症患者多可自癒，重症患者常引發多臟器功能障礙甚至多臟器功能衰竭。

被蜱蟲叮咬後多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，並有噁心、嘔吐及食慾不振等情況，以發燒伴隨血小板及白血球減少為主要症狀。

《台灣衛生福利部疾病管制署》資料指，感染發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）患者發病後，第一周多有發燒、血小板及白血球減少等特徵，亦可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等症狀，並有出血傾向；發病後第二周可能導致肝臟、腎臟等多重器官衰竭或瀰漫性血管內凝血異常，第三周則多數患者走向復原病程，少數重症患者或致死亡。

7）蜱蟲如何走到人身上？

新布尼亞病毒主要的傳播媒介蜱蟲，一般棲息在草叢或植被茂盛的山區和丘陵地帶、森林等野外環境，也多存在於城市的大型公園、植物茂盛地區。當人類、動物經過，就會趁機攀附身體「大快朵頤」，未有適當防護且經常接觸野外環境，都是感染高風險族群。

8）被蜱蟲叮咬後，該如何處理？

一旦發現被蜱蟲叮咬，不建議用火燒、拍打、塗抹凡士林等方式處理身上的蜱蟲。《央視網》報道指，蜱蟲身體碎掉後，體液也可能導致感染，其次這些方式有可能進一步刺激蜱蟲在你的皮膚上愈鉆愈深，甚至「頭部」留在皮膚裡。

正確的處理方法：用小鑷子貼近皮膚的位置輕輕夾住蜱蟲頭部，垂直皮膚方向把蜱蟲拉出，隨後用碘酒或酒精消毒被叮咬的部位，減少感染病毒機會，若懷疑出現症狀，應馬上求醫。

9）新布尼亞病毒疫情主要在哪裡？

新布尼亞病毒疫情主要發生在內地，以河南、湖北、山東病例最多，2013年日本、韓國也出現確診病例。《台灣衛生福利部疾病管制署》資料指出從中國、日本、南韓等流行病學資料顯示，罹病者多為從事農務工作或年老族群。

10）如何預防新布尼亞病毒？

《台灣衛生福利部疾病管制署》製作的短片中，提醒若行山或到郊多草叢地方，要做好防護措施（按圖）：

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• 把自己皮膚好好遮蓋包緊，如穿長袖衣褲、長筒襪、手套等都要用上

• 可以把褲管也紮入襪子裡，令蜱蟲不得「其門而入」

• 不要在田裡赤腳，或穿涼鞋在草地上行走

• 避免在蜱蟲有機會棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐臥。

• 衣服及裸露皮膚位置，使用含有派卡瑞丁（Picaridin）、驅蚊酯、檸檬桉油等成分的驅蚊劑，令蜱蟲不敢靠近

• 從郊外樹林等地回家後要馬上清潔身體，更換衣服，避免無意中將蜱蟲帶回家

• 從草地回來，如出現發熱、叮咬部位發炎破潰及紅斑等徵狀，要及時就診

（資料來源：《台灣衛生福利部疾病管制署》、《央視網》、《台灣衛生福利部疾病管制署》、《台灣衛生福利部疾病管制署》）

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