【熱感冒】熱感冒唔等於感冒？汗多肚痛6大症狀要飲藿香金銀花

立秋已過，仍持續高溫，冷氣還是長開，經常一冷一熱更易「感親」，鼻塞、流鼻涕、發燒樣樣齊，因此，夏天是常患感冒的季節之一。註冊中醫張婉蘭指，夏天風熱感冒較多，如夾雜暑氣和濕氣更會出現「感暑」，亦即是熱感冒。究竟「風熱感冒」和「熱感冒」兩者有何不同？又有什麼預防方法？

中醫認為季節變化引致外邪，對身體產生不利影響，如果身體免疫力（正氣）不足，便容易生病。（資料圖片）

註冊中醫張婉蘭指，感冒一年四季都會有，沒有分夏天感冒或冬天感冒，只是邪氣不同，感冒的症狀亦會不同。感冒，是因風邪冒犯肺表所致，以頭痛、鼻塞、流涕、噴嚏、惡寒、發熱、喉癢、咳嗽、脈浮為主要表徵。如病情較嚴重，在同一時期、地方廣泛流行，中醫稱之為「時行感冒」，即現代醫學的流行性感冒（流感）。

為何夏天易感冒？

中醫認為季節變化引致外邪，對身體產生不利影響，如果身體免疫力（正氣）不足，便容易生病。

由於夏季氣候炎熱，身體出汗較多，汗腺分泌會消耗很多能量，夏天晝長夜短，悶熱的天氣常容易影響人們正常的睡眠和休息，導致睡眠不足，感覺渾身乏力。由於天氣熱，人們不願到戶外運動，使人體的抵抗力下降，容易患感冒。

另一方面很多人貪圖涼快，喜歡吹空調、洗冷水澡等行為，導致忽冷忽熱，人們沒有及時適應氣溫變化，容易使人在夏天感冒，俗稱「冷氣病」，屬外感風寒，由風寒之邪犯肺引起。因此，開冷氣時要注意頸背部保暖，冷氣不要直接吹頭部、頸背部，出入冷氣地方可用風衣或披肩為背部保暖。

夏天感冒＝熱感冒？

+ 5 + 4 + 3

一般來說，中醫根據失調類型及相關病因來區分傷風感冒，夏天最常見的就是風熱感冒和熱感冒。雖然上述兩者的名稱相似，但其致病成因及某些徵狀也不太一樣。

風熱感冒（即一般感冒）

由風邪和熱邪引發的傷風感冒

主要發生於春夏兩季

常見徵狀：發熱輕、難出汗、怕冷、咽喉腫疼、鼻涕色黃、鼻塞

熱感冒（又稱暑熱感冒或感暑）

夾雜暑氣和濕氣

發生於盛夏暑熱季節，熱象突出，是四季感冒中徵狀較重的一種感冒

常見徵狀：

- 發熱重（高燒）、沒有寒冷感覺

- 出汗多

- 食欲不振、噁心嘔吐、腹瀉腹痛

- 頭昏或頭痛

- 咽痛、咳嗽、痰粘或黃、口乾舌燥、鼻塞黃涕

- 四肢無力

症狀上來說，兩種感冒都有鼻塞、流涕、發燒的症狀。區別在於風熱感冒多發生在春夏季，是發熱輕、怕冷；而暑濕感冒是夏天特有的，發熱重、出汗多、沒有寒冷感覺，如暑熱夾濕，多夾有腸胃不適症狀，如無胃口、胸悶作嘔或有輕微腹瀉。

哪些人較易在夏天患感冒？

少運動的人

體質較虛的人

怕熱、常常吹空調、吃生冷食物飲料的人

在烈日當空或高溫環境工作人士

預防風熱感冒食療：

+ 8 + 7 + 6

五花茶：

材料：可直接購買五花茶材料包（菊花、木棉花、葛花、槐花、金銀花）、冰糖少許

做法：將材料洗淨後，放入冷水浸泡20分鐘。燒滾水，放入已浸泡的五花茶材料，用中火滾45分鐘，加入冰糖調味後即可飲用。每星期飲用一至兩次。

功效：清熱解毒、消暑去濕、減低腸胃刺熱

銀菊露：

材料：菊花、金銀花各10克、冰糖少許

做法：用清水冲洗乾淨，備用。清水注入煲内， 大火燒開後轉中慢火， 加入菊花、金銀花，煮15分鐘。熄火燜約20分鐘，加入冰糖調味後可飲用。每星期飲用一至兩次。

功效：清熱解毒、緩解目赤澀及咽喉腫痛

預防熱感冒食療：

藿香祛暑茶飲：

材料：藿香、佩蘭、金銀花、陳皮以及香薷各20克

做法：將藿香、佩蘭、金銀花、陳皮以及香薷等各取20克左右，先把材料沖洗一下，沸水沖泡後代茶飲用。每星期飲用一至兩次。

功效：能起清熱解暑、氣行通順、出汗祛風退熱的作用

上述三款食療不適合患有蠶豆症的人士飲用。孕婦及婦女行經期間亦要慎用，飲用前應先諮詢中醫意見。

其他預防感冒的方法

張醫師指，中醫強調預防醫學的概念，平時宜注意天氣變化、重視均衡飲食、勿過度勞累、保持心情愉悅、宜多運動增強免疫力。

- 多吃解暑蔬果如冬瓜、西瓜、絲瓜、黃瓜，椰青水等等

- 避免生冷辛辣的食物

- 保持良好心態，增強抵抗力

- 進行適量運動

- 充足睡眠

- 少吹冷氣

- 體質較差的人，可服用大青葉、板藍根等中藥預防感冒

- 若感冒情形加重，須盡快求診註冊中醫師

註冊中醫張婉蘭

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