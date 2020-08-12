【濕疹】酒精搓手愛吃甜手掌易生水泡？汗皰疹3類型薏米冬瓜袪濕

濕疹，困擾不少人，特別在新冠肺炎疫情下，頻密使用酒精消毒和經常戴手套等都可能加劇濕疹情況。加上夏天又濕又熱，除了易誘發皮膚癬，中醫認為身體濕氣太盛也會引發汗皰疹，令手腳長水泡，痕癢不已！汗皰疹大致分為3類，有些痕癢，有些不痕不癢，更有些會變得紅腫，分清汗皰疹類型對症下藥！ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

汗皰疹是因為出汗所致？（hansreniers/Unsplash）

汗皰疹：手腳掌生水泡

手掌長了癢到不行的小水泡，千萬不要想當然地認為它是水痘，因為很大機會是「汗皰疹」！

汗皰疹和汗沒有關係、更與性接觸沒有關係（很多人一聽到「皰疹」就以為是性病），而是一種位於手腳掌的濕疹。

汗皰疹多數出現在手上，病人的手掌心、手掌側、手指側會長出針尖至芝麻大小的水泡，由一粒到數十粒不等；腳部則較少，但位置也多在腳底或側面。

長水泡的位置會極度痕癢，令你想拼了命地去抓癢。當水泡抓破之後，痕癢的感覺會慢慢減退，水泡原來的位置會形成環狀的脫皮脫屑。可是，水泡破了並不代表痊癒，因為不處理好濕重的問題，水泡還是會不停的長出來。

疫情下頻繁使用酒精可能會刺激雙手，導致汗皰疹出現！（uniqueton/unsplash）

酒精、膠手套刺激雙手

最近因為汗皰疹來求診的人增多，其中有幾位是因防疫時常用酒精搓手液，酒精刺激手部，加上有些人外出時又會戴上膠手套防疫，雙手長時間悶焗在手套中，使濕氣不能宣發，令手更濕，形成汗皰疹。

因此，如果手部易長汗皰疹或本身有富貴手或手部濕疹問題，應盡量以洗手代替酒精搓手液，及避免長時間戴膠手套。

汗皰疹3大常見類型

汗皰疹可分為3個常見類型，分辨汗皰疹類型才可對症下藥，改善痕癢不適等症狀！

1. 【濕熱】

徵狀：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

成因：喜歡吃海鮮、煎炸、飲酒、甜食等濕熱食物，令濕氣鬱滯於皮膚

改善食療：綿茵陳薏米冬瓜飲（按圖）

2. 【寒濕】

徵狀：（按圖）

+ 3 + 2

成因：居住或工作環境偏濕、喜愛吃生冷冰凍食物，結果脾胃虛寒，不能正常代謝水分，水濕結聚於四肢末稍

改善食療：老陳皮健脾飲（按圖）

3. 【脾腎兩虛】

徵狀：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

成因：多年來反覆發作，或大病久病、年老體弱損傷脾胃及腎氣，令水液代謝失常，水濕鬱蒸於末稍

改善食療：益氣化濕飲（按圖）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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