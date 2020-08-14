【每日3分鐘】單腳站1分鐘好過行路50分鐘！防骨質疏鬆護膝增肌力

維持運動習慣，讓身體動一動，是維持健康的不二法門！但就是懶得動怎麼辦？日本研究發現，其實「單腳站立」就有助身體保健的作用。

「單腳站」帶來的好處

由於現代人常有久坐、活動力不足的情形，會讓內臟脂肪一直堆積體內，加速了血管老化，甚至動脈硬化等心血管疾病問題。

運動醫學醫師凃俐雯，也曾在自己的網誌中提到，日本學者Yasuharu Tabara運用「單腳站立」測試就能知道目前腦部的健康狀態。透過這個研究發現，如果無法單腳站立超過 20秒，就表示腦部已經出現問題，雖然尚未出現任何明顯症狀，但發生中風及失智症的機率都會比較高。

相關文章：【瑜伽動作】血管硬化易血壓高心臟病 5招伸展血管變年輕容易做

+ 11 + 10 + 9

日本也有研究發現，單腳站立能帶給骨頭適當的刺激，讓體內鈣質更加穩固、增加血流量，讓造骨細胞被活化。

這個實驗讓40名有骨質疏鬆的人，進行雙腳各單腳站立1分鐘，每天進行3回，發現7成以上的受試者的骨質密度有上升的情形。而「單腳站」還能帶來下列3好處：

1. 提升下半身的肌力 2. 鍛鍊軀幹 3. 培養平衡感

「單腳站」的3種方式（點擊下圖看清！）

+ 7 + 6 + 5

基礎版： 1. 先背對牆壁，並距離牆壁大約50公分。 2. 抬高左腳，距離地面約5～10公分，使用右腳站立，靜止1分鐘。 3. 1分鐘後再換邊做 4. 左右腳各做1分鐘為一次，早、中、晚各做1次。

進階版： 1. 身體保持挺直，先右腳站立，左腳向後抬，並用毛巾撐住。 2. 身體平穩後，雙手將毛巾往上抬，同時腳往下壓，持續7秒鐘後換邊進行。 3. 左右腳各做1次為一組，每天進行5組即可。

年長者版： 1. 預備一張有椅背的椅子，單手抓著椅背站立，眼睛直視前方。 2. 抬起單腳距離地面5公分，靜止1分鐘後再慢慢放下，左右腳交替做即可。 3. 左右腳各做1分鐘為一組，每天進行3組。

進行的過程若無法維持1分鐘也沒關係，以自己能夠承受的秒數進行，無法維持平衡的人也可以用手扶著牆壁做喔！

參考來源：Sports Dr. Tu – 凃醫師的運動保健室

相關文章：【瑜伽動作】矯正駝背減腰痛4招 駱駝式助脊椎肌肉恢復彈性！

+ 20 + 19 + 18

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】