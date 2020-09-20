【頭暈】飯前吃水果引發胃痛眩暈症？香蕉荔枝7種生果不宜飯前食

水果該在飯前吃還是飯後再吃比較好？部分營養師主張水果應該飯前吃，能避免飯後吃水果時攝取過多糖分，但卻有人因此引發胃痛及眩暈。到底哪些水果在空腹時最好別吃？針對有眩暈症病史的患者，台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信則建議，飯前最好避開吃荔枝、甘蔗等含糖量過高的水果。

▼7種水果不宜飯前食用（按圖了解👇👇👇）

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主張飯前吃水果的理論，在於有利於腸胃吸收，另一方面還能控制正餐時進食的熱量，但營養學界歸納出番茄、柿子、香蕉、橘子、山楂、甘蔗和荔枝等7種水果，不宜在飯前食用。像是橘子和山楂富含果酸等有機酸，易產生胃酸倒流症狀；空腹吃柿子易引起胃石症；空腹大量吃香蕉，會使血液中含鎂量突然升高，對心血管產生抑制作用；其中含糖量過高的荔枝和甘蔗，不但容易刺激胃酸分泌，空腹食用更可能因為肝臟轉化酶，來不及將水果中的果糖轉換為葡萄糖，導致體內血糖突然飆升，引發頭暈目眩，不可大意。

通常罹患高血壓、糖尿病、高血脂症代謝性疾病及心臟血管疾病或頸椎關節黏連症等疾病患者，較常因椎基底動脈循環不全症，引發眩暈、嘔吐或兩側性耳鳴。李宏信指出，部分糖尿病患因為感染、腹瀉或攝取過多糖分高的食物，導致體內血糖急速飆升，而出現頭暈現象。

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一般而言，眩暈主要是因內耳淋巴液積水腫脹所造成，壓迫內耳前庭及三半規管內的神經，進而引發平衡失調，若有如糖尿病、高血壓及高血脂等新陳代謝疾病或長期抽煙者，內耳血管更容易因膽固醇或血脂肪沉澱，造成血管硬化而阻塞或血流不通暢。若是再加上生活壓力大，身體無法順利調適，也會促使內耳血管過度收縮，一旦血流不順暢，就會造成組織缺血壞死，最終內耳神經萎縮，引起眩暈症狀。

若出現突發性眩暈情況，應多加留意儘速就醫。李宏信說明，臨床上急性期多以利尿劑來排除體內多餘的鹽分和水分，以降低內耳壓力。發作時應保持心平氣和、穩定的心理，且勿使頭部轉動，以免促使眩暈症更嚴重，待病情穩定下來，再給予促進血液循環藥物，來提升內耳細小血管的血流供應。長期治療會加強患者神經營養活化、血管擴張及增加血液滲透作用為主，幫助內耳循環以增加氧氣及養分之輸送，防止細胞老化，促進內耳功能恢復正常，降低日後復發的頻率。

眩暈患者只要持續服藥控制，內耳的循環功能都能獲得改善，建議多補充維他命B雜補充能量，有助神經細胞修復。台灣家醫科李政道醫師提醒，眩暈屬於文明病，睡眠不足、作息不正常，壓力過大及飲食習慣等，都是造成眩暈的因素，尤其調味過油、過鹹、過甜的食物皆易導致新陳代謝變差，影響內耳三半規管正常機能，飲

食應特別留意禁忌，並應戒除煙酒，以免不慎誘發眩暈症狀。

▼不同時候吃水果有什麼不同功效（按圖了解👇👇👇）

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