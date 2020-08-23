【心臟病】心跳亂血管已嚴重阻塞！4個早期病徵要留意唔只心痛！

現代男性面對的主要健康風險之一，就是心臟病（Heart disease）。根據美國心臟協會（American Heart Association，AHA）研究，每3個男性就有超過1人，面臨與心臟相關的問題，例如心臟衰竭（Heart failure）、冠狀動脈疾病（Coronary artery disease）、心律不整（Arrhythmias）, 以及其他發炎、病變，或先天缺陷。各項徵兆隨著不同疾病、而有不同的表現方式。 文：Weitseng Lin 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

美國心臟協會在2013年的報告，指出在2011年只有1/4的男性，符合聯邦體育活動指南。他們還估計，20歲及以上的美國男性中，有72.9％超重或肥胖，大約20％的男性吸煙，這可能導致血管縮小，而狹窄的血管，是某些類型心臟病的前兆。其他風險因素還包括：高飽和脂肪（High saturated fat）的飲食、酗酒或過量飲酒、高膽固醇（High cholesterol）、糖尿病（Diabetes）、高血壓（Hypertension）。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的統計，近一半的美國人，無論男性或女性，都有3種或更多的心臟病危險因素。

心臟病早期徵兆（點擊下圖看清！）

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通常，心臟病發作等嚴重症狀，是患者意識到自己罹患心臟病的開端。其實，藉由某些徵兆，我們可以提早偵測到自己心臟的健康狀態。在早期階段，症狀輕微，來來去去，時好時壞。譬如說：

- 運動後感到有些呼吸困難、呼吸不順。

- 莫名感到胸部有點緊，有點痛。

- 偶爾有些頭暈、臉色蒼白。

- 有些人會極度不適，心跳極度混亂導致心悸，這通常是心血管阻塞的嚴重徵兆，血管變狹窄，通過的血液量減少，心臟費力跳動，攜帶氧氣的血液、卻仍無法有效地傳遞到需要的組織。

心血管相關疾病的患者、大多有過胸痛、呼吸短促的經驗。其他症狀包括更嚴重的胸痛，好像被人掐住心臟，上氣不接下氣、盜汗、全身發冷、虛弱無力。

除了上述情況，心肌發炎的徵兆還包括乾咳，發燒和皮膚紅腫發癢。多重疾病患者是心臟病的高危險群，舉例來説，有高血壓的糖尿病患者，罹患心臟病的機率會顯著提高。

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心臟病和中風（Stroke）的一般徵兆

當血液無法正常輸送氧氣到心臟肌肉，導致心臟無法有效運作，而心臟病發作，病況已屬嚴重。有些人認為心臟病的徵兆只有胸痛，其實，男性患者主訴的症狀，包括胸口好像被掐住、壓住，悶悶的、緊緊的、繃繃的。有些患者的疼痛，會發生在其他部位，例如轉移到手臂、背部，頸部，上腹痛或下顎痛 。其他較常見的徵兆，還包含無來由的，無法解釋的呼吸急促、噁心想吐、暈眩、心悸、盜汗等。

幾乎每個中風的男性，都有半邊肢體麻痺或無力的經驗。麻痺可能發生在臉部、手臂或下肢。中風徵兆還包括意識混亂、説話困難、記憶力減退、肢體動作無法協調、失去平衡感、視力變化及強烈頭痛。這些症狀可能會突然發生，令人措手不及，一旦有上述徵兆，請馬上就醫。

根據美國疾病預防控制中心的數據，50％死於冠心病（Coronary heart disease）的男性，由於缺乏症狀而不知道自己患有冠心病。了解心臟病發作或中風的跡象，是您可以採取的最重要措施之一，以保護您的心臟健康。無論您是否有症狀，降低心臟病的危險因素至關重要。即使您認為自己身體健康，也要安排定期檢查。為您的健康建立好底線以幫助您和您的醫生解決將來可能出現的任何問題。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：必知！男性心臟病常見的早期徵兆】