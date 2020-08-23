【發冷】薯片食太多手腳凍？糖尿腎病甲減6個可能令你常發冷

怕冷，即使夏天炎熱，仍時常感到寒冷，平日又怕凍，可能是身體給你的警號。糖尿病、腎病、貧血和血管問題等都會令人發冷，絕不能忽視！還有什麼疾病使人發冷？身體缺乏哪些營養會令人怕凍？紅棗水又是否可根治手腳冰冷？

發冷，就是沒有開冷氣或穿上外套都感到凍，為什麼？怕冷或常感覺寒冷是天生？還是後天造成？又或可能是因身體「出事」，是患病的徵兆！

為什麼有些人夏天也會凍得要著長袖衣服？（kellysikkema/unsplash）

綜合《美國退休協會》、《WebMD》及過往報道，容易感到寒冷和怕冷的人士可能由不同疾病造成：（按圖）

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1. 流感

在本港，流感多於1至3月、4月、7月和8月出現，加上夏天天氣炎熱，室內開冷氣，室外如火爐般熱，出入地方一冷一熱容易令人生病。發冷是流感的症狀之一，除鼻塞、乾咳及喉嚨痛外，身體亦會出現肌肉痠痛及極度疲倦，部分人更可能發高燒，病情普遍會比傷風嚴重。

流感的其他症狀：（按圖）

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2. 貧血

貧血除了令人看上來面青口唇白，貧血患者更會出現手腳冰冷的發冷症狀。血紅素是構成紅血球的重要含鐵蛋白質，負責運送氧氣到各個器官組織，並將組織的二氧化碳運回到肺臟。

當紅血球不足或功能不夠強時，無法向身體組織輸送足夠的氧氣，氣體交換的效率就不夠好，患者會覺得手腳冰冷。

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3. 糖尿病

血糖過高使血管和神經發炎，在小血管會造成血管被糖分堵塞，大血管則無法正常收縮及代謝。血管的收縮功能失調，皮膚血管不易收縮和保暖，氣溫下降便會令人感到十分寒冷。加上，糖尿病患者的血糖不會儲存成脂肪，所以無法靠脂肪產熱，變得更怕冷。

糖尿病的其他症狀：（按圖）

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4. 甲狀腺低下（甲減）

甲狀腺亢進或低下十分常見，發冷怕凍是甲狀腺低下症狀之一。甲狀腺位於頸部，喉嚨以下，為主要內分泌器官之一。而甲狀腺素可促進人體新陳代謝，當甲狀腺分泌過少甲狀腺素，便令代謝功能減慢。

當你有甲減的問題時，基礎代謝率下降，因而減少產生的熱能。熱能是燃燒卡路里後的產物，倒如運動時感到很熱是因為你正在燃燒卡路里。

加上，甲狀腺荷爾蒙會推動棕色脂肪（brown fat）恆溫，而棕色脂肪是專門產生熱能的脂肪，尤其是在寒冷天氣下，有助維持身體熱能。可是，甲減會阻止棕色脂肪發揮其功能。因此，患者會比身旁的人感到更寒冷。1997年的研究發現，大約40%甲狀腺機能低下的患者，會比平常更畏寒。

甲狀腺低下的其他症狀：（按圖）

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5. 腎臟疾病

不少人愛吃高鈉飲食，如加工薯片及快餐，腎病在本港很常見，患有腎病可能會令人經常感到凍。

腎臟功能包括去除血液中的廢物，排出額外的體液，調整體內鹽分以及調節血壓等。而糖尿病和高血壓是導致腎臟疾病常見原因，當腎臟無法正常運轉，會無法過濾血液，廢物會積聚到危險水平，可能導致核心體溫降低，令人容易感到寒冷。

常見腎病徵狀：（按圖）

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6. 血管問題

如果有血管問題或疾病，流向四肢的血液會受到限制，如周邊動脈血管疾病、凝血病、動脈粥樣硬化（血管狹窄）、雷諾氏症。患者除了感到寒冷外，手指和腳趾更可能會呈白或藍色、四肢發麻和刺痛、皮膚濕冷。

身體的營養攝取不足也可能會令人時常感到凍和怕凍。（fishmac/unsplash）

經常感到凍，毋須過於擔心，並不一定有以上疾病，可能是因為你的身體缺乏某些營養所致：（按圖）

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中醫認為紅棗水可改善手腳冰冷。（資料圖片）

紅棗水改善手腳冰冷？

不少人都聽聞過紅棗補血，可以改善手腳冰冷的發冷問題，紛紛飲紅棗水。但大家應先找出病因，才可對症下藥根治問題，且紅棗水並非人人適合，飲用前先參考飲紅棗水的須知和宜忌。

哪些人適合或不適合飲紅棗水？（按圖）

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紅棗水飲用宜忌及製作方法（按圖）

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