【腎結石】陳家樂屙血9級痛稱唔再忍尿！腎石10須知常肚屙易中招

腎結石，為泌尿系統疾病之一，一旦生腎石會影響尿流，並可能會導致嚴重併發症，包括尿道感染、腎臟受損，甚至腎衰竭等。TVB藝人陳家樂日前於訪問中透露，因拍戲經常忍尿，導致生腎石，肚子劇痛，甚至屙血，痛到要入急症室。究竟腎結石有什麼症狀？什麼人需要特別注意？忍尿是否真的會導致腎結石？

陳家樂在訪問中表示，有晚突然肚子劇痛和屙血，痛到要入急症室。排在他前面的病人見他一臉痛苦，即時讓路給他。檢查後發現，陳家樂體內有3粒腎石，其中1粒跌進輸尿管，相信是造成他劇痛的原因。醫生指他好忍得，生仔是10級痛，而他當時的情況應該等同8至9級的陣痛。

陳家樂日前於訪問中透露，因拍戲經常忍尿，導致生腎石。（Instagram/ @carlosbb）

由於疫情關係，陳家樂須留醫一晚做病毒檢測，才進行手術，誰知翌日他竟突然無事不再痛了。原來是輸尿管的那粒腎石已跌入膀胱，應可自然排出。醫生建議他切除餘下的2粒腎石，但他想待疫情回穩後才動手術。他表示自己腸胃不好，加上有時到荒山野嶺拍戲，常死忍不去廁所小便，經過今次教訓，他以後都不敢再忍了。

相關文章：陳家樂拍戲忍出禍 腎石堵塞輸尿管屙血經歷9級劇痛急入院做手術

腎病初期，患者沒有明顯的症狀，所以不容易被發現，不過，一發病卻會非常痛楚。如想避免好像陳家樂般突然劇痛入院，有沒有方法預防？飲食上有什麼需要注意呢？（按圖）：

+ 26 + 25 + 24

1）腎結石因忍尿所致？

陳家樂說因常忍尿致腎結石，忍尿真會生腎石？據《Medical News Today》資料指，尿液中一般含有礦物質，例如尿酸（Uric Acid）及草酸鈣（calcium oxalate）。經常忍尿，可能會令原本有腎結石家族史的人，或是尿液礦物質水平高的人，出現腎結石。

經常忍尿會有什麼影響？（按圖）：

相關文章：【尿急】每天上廁所至少4次 長期忍尿可令腎及膀胱功能變差

2）腎結石的病徵是什麼？

腎結石患者，最常見會出現小便灼熱、常尿急，甚至會出現尿道感染等徵狀（按圖）：

+ 20 + 19 + 18

相關文章：【腎結石】小便灼熱常尿急8大症狀似尿道感染 嚴重可致腎衰竭！

3）腎結石在哪個季節最易發病？

腎結石似乎在夏天最常出現？從歐美及台灣的研究指出，7月及8月份是結石病人入院的高峰期，而南半球國家就以1月至3月份（同為夏天）為高峰期。

現在並無一個確實答案為什麼較多人在夏天患腎結石，但推論夏天腎結石個案增加，和氣溫較高，及進行較多戶外活動有關，因為常出汗，較易因缺水而導致結石。

4）腎結石可靠飲茶、咖啡預防？

腎結石患者，可以從開水或各種飲料及食物中攝取足夠水分，並無高或低「質素」水之分。有初步觀察研究指出，茶及咖啡有助減低結石形成，但這個發現還有待進一步研究證實，現階段不能作為一個建議。

相關文章：【腎結石】夏天易缺水腎結石高峰期！6大預防貼士減重多飲檸檬汁

5）腎結石高危人士？

腎結石病人普遍為30歲以上人士，男性比女性多。20歲以下結石患者較為罕見。其實除了少部分人因副甲狀腺而令血中鈣質異常、尿路感染或先天性腎結構問題外，大多腎結石病例，並沒有什麼其他原因或高危人士。

6）腎結石因為飲水少？

腎結石和飲水量不足密不可分，當你體內未能攝取充足水分，腎臟就會產生較少的尿液，令尿液變得更濃，更易出現腎結石。建議每日飲用10至12杯液體，當中最少過半是清水。另外，睡前也建議飲用一杯水。

7）經常食罐頭及加工食物易有腎結石？

腎結石和鈉有重大關係，過多鈉，會令尿液中的鈣質增加，因此大家應避免進食快餐、罐頭或加工食物。另外，在選購食品，例如麵包，最好先閱讀營養標籤，留意鈉或鹽的含量。

8）成日肚痛都會易有腎結石？

腎結石又可能和腹瀉有關？《Urology Care Foundation》資料指出，腹瀉或會令身體流失大量水分，減少尿量。而身體也可能會從腸道吸收過多的草酸鹽（oxalate），令尿道草酸鹽增加。尿量少，加上高水平的草酸鹽，都會增加草酸鈣結石形成。

某些會引起腹瀉的腸道問題，例如潰瘍性結腸炎（Ulcerative colitis），或進行過腸道手術，例如胃繞道術（gastric bypass surgery）都可增加出現草酸鈣結石的風險。

9）腎結石分幾多種？

腎結石主要分為3種，根據《NHS》資料指出：

草酸鈣結石（calcium stones）：最常見的腎結石

磷酸銨鎂結石（struvite stones）：一般因感染而引起（例如泌尿感染）

尿酸結石（uric acid stones）：一般由尿液中含大量酸性所引起

10）平日如何預防腎結石？

腎結石患者有機會出現劇痛、小便灼熱、血尿等情況；如不想感受劇痛，日常就要從飲食，及生活習慣下手，減低患腎結石的風險（按圖）：

+ 23 + 22 + 21

（資料來源：《Medical News Today》、《Urology Care Foundation》、《NHS》）

相關文章：【腎病症狀】蛋白尿眼腫尿頻？腎功能差10個症狀宜多吃椰菜紅椒