【心臟病】頸粗雙下巴唔一定係肥！可能是糖尿心臟病7大疾病警號

生氣時，你有留意自己的生理反應嗎？除了呼吸急促、心跳加快，面紅頸粗亦屬正常的生理反應。不過，如果你平日的頸部都比一般人粗，可能是反映身體出現問題。

有些人的頸即使在不生氣時也顯得比一般人粗，根據臨床研究，如果男性的頸圍超過39公分，女性頸圍超過35公分，就是超過頸寬度的正常值，可能反映身體出現問題。（《非凡浪漫》劇照）

註冊中醫師張婉蘭表示，人們生氣後血壓會升高，交感神經興奮，腎上腺素大量分泌，心跳也會同時加快、瞳孔散大，皮膚以及內臟血管收縮，血流加快，頭部和頸部毛細血管充血導致面紅頸粗，屬正常的生理反應。

頸怎樣算太粗？（按圖了解）

有些人的頸即使在不生氣時也顯得比一般人粗，根據臨床研究，如果男性的頸圍超過39公分，女性頸圍超過35公分，就是超過頸寬度的正常值，可能反映身體出現問題。

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在家測量時，被測者應身體直立，眼睛平視，兩臂自然下垂，保持正常呼吸、頸部放鬆、嘴巴可以稍微張開，以減少頸部肌肉緊張。測量者將尺置於頸後第七頸椎（低頭時摸到頸後的最突起處）上緣，前面於喉結下方（即頸部最細的部位）進行測量。

如果你的頸部超過頸寬度的正常值，便有可能是有以下健康問題。

1.肥胖

張醫師指，頸粗最常見的原因主要是肥胖。由於飲食不節制，加上不愛運動導致身體脂肪堆積，從而形成肥肉，頸自然也是肥肉散佈的一個關鍵部位。肥胖會增加患上一些慢性疾病的風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症和部分癌症。

2.甲狀腺疾病

如有甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能低下、甲狀腺腫（俗稱大頸泡）等甲狀腺疾病，最顯著的一個外在表現就是頸粗大。

3.炎症或癌症

淋巴遍佈全身，如果是頸部的淋巴結出現腫大的話，頸也會變粗。一般鼻咽部、口腔、咽喉等部位的炎症，甚至是癌腫轉移或侵襲頸部淋巴結，亦可能會出現頸部腫大的情況，這種情況需要及時就醫。

頸圍測量是心血管疾病風險性的一大指標，頸變粗意味著血脂異常的可能性更大，患心臟病的風險更高。（VCG）

4.心臟病

頸圍測量是心血管疾病風險性的一大指標，頸變粗意味著血脂異常的可能性更大，患心臟病的風險更高。除了頸短粗，雙下巴都可能是心臟不健康的信號。

5.糖尿病

一個人即使腰圍符合標準，但如果頸過粗，也有可能是反映血糖偏高。當頸圍達到臨界值時，一定要密切關注自己是否糖尿病前期。

6.脂肪肝

發表在中國《世界胃腸病學雜誌》上的研究顯示，脂肪肝患者的平均頸圍比沒有得脂肪肝的人更大，簡單來說，頸粗可能是脂肪肝的徵兆。

7.睡眠窒息症

美國波士頓大學研究顯示，頸圍與睡眠窒息症直接相關。頸圍過粗者較易罹患睡眠呼吸中止症。

張醫師指，從中醫的觀點來看，頸是全身經絡的貫穿之處，頸部健康也影響著經絡氣血的通暢。（Gettyimages）

頸部健康響經絡氣血通暢

張醫師指，從中醫的觀點來看，頸是全身經絡的貫穿之處，頸部健康也影響著經絡氣血的通暢，人體的督脈、膀胱經、小腸經、膽經以及三焦經等五條重要的經絡都從後頸及肩部通過。當經絡無法通暢，其所主的功能也會受到影響，尤其是督脈，負責將氣送到全身的臟腑器官，若不通暢，臟腑的功能也會受到影響。

因此，除了平日注意飲食、多運動、保持正確姿勢外，張醫師亦建議大家應定期按頸後面的風池、風府、大椎穴作養生保健用途。

中醫建議及穴位按摩 （按圖了解）

在以上建議的穴位上，用大拇指作旋轉按摩，每天1-2次，每穴3-5分鐘。按以上三個穴位可以祛頭風、清感冒、止頭暈頭痛、明目利咽及改善五官氣血循環。

此外，一旦發現頸粗、頸腫、頸兩邊都不對稱、有硬塊等，應盡快向醫生求診，了解成因。

註冊中醫師張婉蘭（受訪者提供）

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