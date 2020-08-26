【香蕉營養】食蕉抗癌美白防衰老？一文看清未熟半熟全熟各有各好

選購香蕉時，你偏好哪種狀態的香蕉呢？是還偏綠、回去可以多放幾天的，還是黃得剛剛好，回家馬上可以吃的呢？其實，香蕉從未熟到全熟，可以分成3大階段，每個階段的香蕉營養不盡相同，可以挑選自己喜歡的口感、營養價值來食用。

香蕉從未熟到全熟的3大階段（點擊下圖看清！）

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一、未熟或半青半黃香蕉：

含有「難消化性麥芽糊精」，一種類似膳食纖維的成分，有穩定血糖作用，而且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

二、四分之三至全黃香蕉：

味道香濃而且口感軟滑，含豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中所含的鉀及鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

三、帶啡點的全熟香蕉：

含大量多酚，能延緩衰老。此外，研究顯示啡點愈多，免疫活性愈高，而且當中的磷脂質，能有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

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日本研究證實：全熟香蕉除「抗癌」還有3大好處！

此外，東京大學做過一項研究發現，全熟香蕉含可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」（簡稱TNF），研究人員用老鼠做研究，餵食不同的水果，包括葡萄、蘋果、西瓜、菠蘿、梨、香蕉和柿子，發現食香蕉能增加白血球的數量、增強身體的免疫力及製造出抗癌物質腫瘤壞死因子。

報告更指，如果每天吃兩條黑斑點香蕉，持續一個月，除了抗癌，更可以有以下好處︰

1. 降血壓：可平衡體內的鈉，保持血壓穩定。 2. 增強心臟功能：減低缺血性中風機會達49%。 3. 改善腸道健康：對胃灼熱、肚瀉及便秘都有幫助。

參考資料：Differences in Biological Response Modifier-like Activities According to the Strain and Maturity of Bananas

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