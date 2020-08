【香蕉營養】食蕉抗癌美白防衰老？一文看清未熟半熟全熟各有各好

選購香蕉時,你偏好哪種狀態的香蕉呢?是還偏綠、回去可以多放幾天的,還是黃得剛剛好,回家馬上可以吃的呢?其實,香蕉從未熟到全熟,可以分成3大階段,每個階段的香蕉營養不盡相同,可以挑選自己喜歡的口感、營養價值來食用。

香蕉從未熟到全熟的3大階段(點擊下圖看清!)

一、未熟或半青半黃香蕉:

含有「難消化性麥芽糊精」,一種類似膳食纖維的成分,有穩定血糖作用,而且不易被小腸吸收,但可被腸道細菌發酵,改善腸道健康。

二、四分之三至全黃香蕉:

味道香濃而且口感軟滑,含豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝,具有美白養顏效果。當中所含的鉀及鎂,能消除疲勞,減少運動時抽筋機會。

三、帶啡點的全熟香蕉:

含大量多酚,能延緩衰老。此外,研究顯示啡點愈多,免疫活性愈高,而且當中的磷脂質,能有助抑制胃潰瘍,幫助消化。

日本研究證實:全熟香蕉除「抗癌」還有3大好處!

此外,東京大學做過一項研究發現,全熟香蕉含可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」(簡稱TNF),研究人員用老鼠做研究,餵食不同的水果,包括葡萄、蘋果、西瓜、菠蘿、梨、香蕉和柿子,發現食香蕉能增加白血球的數量、增強身體的免疫力及製造出抗癌物質腫瘤壞死因子。

報告更指,如果每天吃兩條黑斑點香蕉,持續一個月,除了抗癌,更可以有以下好處︰

1. 降血壓:可平衡體內的鈉,保持血壓穩定。 2. 增強心臟功能:減低缺血性中風機會達49%。 3. 改善腸道健康:對胃灼熱、肚瀉及便秘都有幫助。

參考資料:Differences in Biological Response Modifier-like Activities According to the Strain and Maturity of Bananas

