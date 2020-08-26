【減肥Ring Fit】連玩14日腳痛骨折！打機注意8件事跳躍時勿赤腳

新冠肺炎疫情持續，加上政府實施限聚令、關閉健身室等，令不少人都留在家中運動，而「健身環大冒險」遊戲（Ring Fit），更賣至斷貨。網上更流傳有人多月玩健身環後，成功瘦身，十分勵志！但玩健身環，分分鐘可能受傷，甚至「骨折」。究竟玩健身環有什麼要注意？

骨科專科醫生黃仕雄，近日接獲一名約40歲女士求診，她突然出現沒有原因的腳痛，沒有受傷病史或瘀青，X光及血液檢查結果都正常。病人出現唯一重要線索「行路時間愈長愈痛」（按圖）：

病人在家休息時，沒有出現痛楚；但當行幾條街後，才慢慢出現痛感。黃醫生表示，病人留在家中，沒有行，又不會痛。 再過了2天，行街行得多，腳就變得十分痛並變腫。

經MRI檢查後，證實脛骨骨折！經診斷為「壓力性骨折」(stress fracture)。

按圖看Ringfit有幾受歡迎，有不少玩家更成功瘦身：

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至於受傷原因，經追問後，原來是每日玩健身環大冒險。病人每天與家人玩2-3小時健身環運動遊戲，在家中「赤腳」原地跑跳數小時，持續玩14天；其後慢慢出現近腳踭痛，自己不覺得或記得有其他受傷，所以幾天情況沒有好轉，才求醫。

黃醫生在其專頁分享個案時，指這個案名副其實是疫情下的「Ringfeet」。

疲勞性骨折 （壓力性骨折）是什麼？

疲勞性骨折又稱為「壓力性骨折」（stress fracture）。 黃醫生指出，長跑選手、籃球員、芭蕾舞蹈員及軍人均為「高危」族（按圖）：

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發病源於外來的壓力超出骨骼本身可支撐的力量。常見於腿部（脛骨及腓骨）與腳部（跗骨及蹠骨）的位置。

若沒有運動習慣的人士，突然提升運動量，便有機會招致疲勞性骨折。受創部位在活動時感到痛楚是疲勞性骨折的常見症狀。然而，當有關部位不再用力或負重時，痛楚便會減輕。

治療方法與一般骨折相若：

• 保守治療 (非手術治療) 佩戴膠製矯形器或以石膏定位，幫助骨骼自癒 • 手術治療用於移位性骨折 • 止痛劑和物理治療來減輕痛楚 • 約需三個月的時間康復

Ring Fit 小貼士

玩Ring Fit時，黃醫生提醒須注意事項（按圖）：

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• 建議每一兩小時要休息，或轉玩其他不用腳的遊戲。避免連續幾日都玩同一款跳躍遊戲 • 每四五天便最少停玩同類遊戲一天，讓骨骼有時間休息。 • 在家中進行此類運動，建議穿上運動鞋。穿著適當的運動鞋，可像咕臣般能吸收或卸減跑跳時產生的振動和撞擊力，減低骨及關節受壓力度 • 在運動範圍鋪上防跣吸震軟墊 • 多攝取鈣質及維他命D • 對於不常運動的人士來說，應量力而為 • 若出現腳部腫脹或微痛，應該避免或停止腳部跳躍的遊戲，觀察腳部痛症有否改善 • 若腳痛沒有改善，必須睇醫生

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