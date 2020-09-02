【肌肉痛】紅腫冷敷、抽筋熱敷5種人不宜　冰敷免傷勿過幾分鐘？

肌肉痠痛或肌痛症的原因有肌肉僵硬、肌肉用力過度或肌肉傷害。除了適當的休息和非處方的止痛藥外，熱療或冷療也是有效、安全且居家又經濟實惠的舒緩方法。本文帶您了解何時和如何正確應用冷敷和熱敷療法，好幫助緩解症狀和預防未來併發症。 文：James Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

肌肉痠痛疲勞適宜冰敷或熱敷？（bruce mars@Unsplash）

熱療治肌肉痠痛（點擊下圖看清！）

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作用方式：熱氣可以舒緩肌肉，消除疼痛和僵硬，同時也能促進受傷部位的血液循環，消除乳酸堆積。非發炎性肌肉痠痛像是過度勞累、肌肉抽筋和痙攣都很適合做熱療。熱療也對舒緩肌肉僵硬和關節發炎很有效。

方法：熱療的使用方式有加熱墊、熱蠟石療法、泡熱水澡、沖熱水澡或在疼痛部位熱敷。透過一定時間的療程，熱療可以達到最佳效果。15至20分鐘的熱療可以幫助舒緩肌肉僵硬和張力。中度到高度疼痛可以透過泡熱水澡30分鐘至兩個小時來舒緩肌肉。

注意事項：進行熱療時要小心，避免燙到，並避免和發熱膏一起使用。發炎、瘀青或腫脹請選擇使用冷療代替。有血管疾病、糖尿病、皮膚炎、深層靜脈栓塞和多發性硬化症（Multiple Sclerosis）等問題者，請勿使用熱療法。有心臟病或高血壓者，若想使用熱療法，請先詢問您的醫生。

冷療治肌肉傷痛（點擊下圖看清！）

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作用方式：冷療減緩血液流動到受傷部位，減少肌肉腫脹的疼痛和減少發炎，它也減緩神經傳輸疼痛的訊息到大腦，能夠麻痹受傷的部位。這對於治療新傷很有效。當肌肉組織受到物理損傷，過幾天受傷區域會開始發炎。皮膚上呈現紅色、腫脹，碰觸它會感到熱痛代表那個部位發炎了。就這例子來說，冷療相對熱療有效，熱療可能導致反效果。

方法：冷療可以透過泡冷水澡、製作冰敷包或敷一包冷凍的蔬菜、化學製冷袋或冷水洗過的布料。請勿直接冰敷，以毛巾包裹冰敷之物再使用。切勿長時間冰敷，一天內多次短暫冰敷效果最佳，每次不可超過20分鐘，好避免神經、組織和皮膚受傷。

注意事項：冷療時應只能皮膚接觸10至20分鐘，皮膚變紫色代表皮膚過度冰冷。有感覺失調症狀者，例如糖尿病的人不應該在家裡使用冷療，以免療法使用過度。肌肉僵硬或關節僵硬和血液循環差的人也應避免使用冷療。

熱療和冷療何者最有效？

正確的使用熱療和冷療都很有效果，不僅便宜、簡單又安全。若你在決定該使用熱療或冷療時，可要考量受傷種類和位置。舉例來說，若你是肌肉傷害，前幾天最好使用冷療來減少發炎症狀，接著再用熱療來舒緩疼痛。若你有關節炎，熱療能治療關節僵硬而冷療較適合治療腫脹和急性疼痛。根據關節炎基金會（Arthritis Foundation）熱療或冷療對關節炎都有幫助。

兩種療法的效果其實差不多。根據隨機對照比較中，每個測驗者皆服用400毫克的布洛芬，接著再將病人分成兩組，各使用半小時的加熱墊或冰敷袋。結果顯示，熱和冷療都能輕微改善疼痛，兩種療法加上布洛芬的使用並不會改變結果。學者們因此建議可依個人的喜好選擇熱療或冷療。

儘管肌肉痠痛可以透過居家療法舒緩，系統性肌肉痠痛可能代表著身體出現狀況，必須盡快就醫。若疼痛非常嚴重，也請諮詢您的醫生，切勿拖延就醫。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：熱療還是冷療？治肌肉痠痛、傷痛不一樣】