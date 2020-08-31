內地箍牙搵命搏？香港牙醫拆解箍牙前考慮因素

受新冠疫情影響，內地封關多月仍未有開通時間表，令不少有需要來往中港兩地的市民大受影響。當中不乏因封關而未能到內地就箍牙及牙醫服務作定期檢查和覆診的網民於網上討論區救助，請求介紹香港願意接手及跟進內地箍牙療程的牙醫。同時就有關選擇到內地進行箍牙服務亦引起兩極化討論。當中有不少網民批評國內牙醫質素參差，衛生意識薄弱，到內地看牙醫簡直是「搵命博」的行為。而有網民則坦言只因價錢便宜而選擇到內地進行箍牙服務，但如今已超過半年也未能調整矯正幅度，曾向本地牙醫求助但因責任問題被拒為其矯正幅度。

就有關到內地箍牙的事項，我們向香港註冊牙醫梁家駒醫生查詢，了解當中需要考慮的因素。

有網民選擇到內地進行箍牙服務，而引起兩極化討論。(圖片: Freepik)

注意離港時間 深入考慮覆診方便程度

梁家駒醫生表示，到國內接受箍牙服務（國內俗稱「正矯」）及後返回香港做跟進治療的情況不是新鮮個案，甚至海外箍牙及後回港跟進的治療亦比比皆是。事實上，整個箍牙療程是必需定期由醫生檢查及調整矯正幅度，而現時疫情封關的情況下的確影響了整個箍牙療程的程序。因此，如身住香港但考慮選擇在香港以外地方進行箍牙前，必須考慮到覆診檢查的方便性。

牙醫表示帶牙箍一般需要持續2年的時間，但如需要額外進行顎骨手術則不可用2年來完成。箍牙中牽涉多個調整可能，例如：牙與牙之間需要打磨調整、要拉橡皮筋、調節鐵線的力度等。甚至在進行箍牙時，有機會出現的不同口腔問題，例如：夾雜食物、蛀牙、牙周病等等。因此一旦沒有接受中途檢查及調整，不但前功盡廢，更可能會把正常牙齒與牙箍一併被箍出來，後果可以非常嚴重。

因此梁家駒醫生一般會在開始前即向求診者查詢，於箍牙過程中，會否需要離開香港一段長時間？尤其在中小學階段的學童，會否在未來2-3年到海外升學讀書？另外，預算放在箍牙的開支又是多少？如果有需要海外升學，便要慎重考慮現時是否最適當的時間進行箍牙療程，或在外地進行。

箍牙前必須接受專業健康評估

在討論中，有網民分享其國內地箍牙的體驗，透露當時不需要進行評估，只需要自行按價錢預算去選擇箍牙的方式。國內牙醫為滿足客人，甚至箍牙的鬆緊度亦可以由自行決定。然而梁家駒醫生指出，每一次箍牙服務前，是必須接受專業的健康評估。而箍牙屬於牙齒矯正的一部份，當中涉及多個步驟。箍牙原因或包括：牙縫太逼、嚴重哨牙問題等等，事前也要進行專業分析。

牙醫首先會為牙肉健康進行檢查，例如：有否有蛀牙、牙周病；另外亦會為智慧齒和牙骹進行評估。之後可照X光了解牙齒排列和未外露的牙齒，拍照記錄和了解咬合情況。還有評估牙骨、面骨、牙腳長度及顱骨，因此不可能是一次性完成的步驟。當完成上述步驟後，才會為客人解釋詳情及提供可行的選擇。

箍牙前必須接受牙醫的專業健康評估及分析。(圖片: Freepik)

清楚溝通期望 了解可行性

根據梁家駒醫生的分享，科學上有很多數據可解釋何謂理想的箍牙效果，例如：理想比例、理想角度和臉型配合。但始終數據歸數據，客人期望是最重要。有不少求診者很喜歡拿著一些知名藝人的照片，希望牙醫可以透過箍牙來仿傚演藝名人外形。最後他也坦白說，未必每一個人都能達到這種期望及成效，因此事前必須要跟醫生溝通清楚執行的可行性。

另外心態上，求診者是否已經準備好進行箍牙治療？例如：戴牙箍需要1日戴足22小時。但如果中途選擇放棄，醫生亦可提供有關補救方法和價錢參考。

坊間出現網上箍牙免評估 醫生呼籲慎重考慮風險和可行性

梁家駒醫生也提出近年多了很多網上箍牙服務，標榜所有東西都可以自行配搭 （俗稱「DIY」），更不用醫生評估。客人只需在網上落單後，有關公司會寄出相關物資，客人可在家自行刻印模具和拍照後，再寄回有關公司。稍後有關服務公司便會寄回工具配件給客戶，客戶只需依照教學影片處理便可。

梁醫生重申，箍牙是一個涉及多個治療步驟和專業評估的過程，中途必須定期接受醫療團隊或醫生檢查，以達至最好效果。因此，想進行網上箍牙人士須慎重考慮其風險及可行性。

箍牙前最好聆聽多些意見 尋找口碑好的牙醫跟進

身兼法醫的梁家駒醫生自1990年於香港執業，跟進過不少有關箍牙的法律訴訟案件。一般都是病人不滿意醫生所做的效果，或達不到預期效果。刑事方面，曾經有箍牙病人不滿箍牙效果向牙醫作出查問，最後發現牙醫根本沒有做醫療的紀錄，這是十分嚴重的操守問題；而民事訴訟方面，很多是無法達到病人箍牙後的效果，最終追討賠償，要求賠償尋找另一位專科醫生治療的費用，最後由梁家駒醫生擔當法醫，去評估當中病人的損失。

其實世界上牙科服務眾多，然而受到租金、營運成本、工資及治療療程專利等等的因素相同的影響，即使相同的服務其價錢亦可相差甚遠。因此價格未必是唯一應注意的地方，只要醫生是受過專業訓練、有足夠相關經驗、診所俱備足夠儀器和其採用的物料是合格安全的話，價錢相宜亦未必代表其質素有問題。反之上文提及的治療時間、服務地點的方便程度、事前了解、初次評估、溝通期望和醫生口碑才是消費者最重要思考的重要因素。