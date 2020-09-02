近來網上流言說，現時香港接受24小時中風打溶血針服務的政府醫院有4間，另有1間私立醫院。當中包括伊利沙伯醫院、威爾斯醫院、瑪麗醫院、東區尤德醫院和私家醫院仁安醫院。聲言：「一定要記住哪一間醫院，不要去錯！」 流言稱一旦打了999叫救護車是不能送跨區醫院，間接去錯醫院會失去使用溶血針的機會，所以必須致電另一條熱線才能安排跨區救護車。更說此資料必須傳給所有家中有長者的朋友，隨時救命之用。但事實是否如此？

神經外科專科醫生黃秉康說，此網上流言是「錯的！」

網上流傳的信息，內容關於24小時提供中風溶血針注射服務的醫院。

「醫師Easy」就相關流言向神經外科專科醫生黃秉康求證，而正確資訊是全香港公立醫院急症都有「溶血針」的注射服務，只是通血管手術未能於24小時內提供。黃秉康醫生更指出當遇到中風時，治療是刻不容緩，不應因任何錯誤資訊而導致延誤求診。若誤信錯誤流言隨時延誤求診黃金時間。所以大家一旦遇到中風患者發作時，必須立即致電999，全香港公立醫院的急症室都會按專業的判斷，採用溶血針拯救中風患者生命。

什麼是中風？什麼是黃金時間？

中風是香港頭號殺手之一。中風患者通常是因腦血管突然受到阻塞，導致腦部血液不能流通，稱為「缺血性中風」； 或是血管破裂而導致輸往腦部的血液中斷，稱作「出血性中風」。

而當面對缺血性中風時，患者必須盡快尋求專業人士協助，於短時間內使用溶血針或相關治療方法，把阻塞腦部血液流通的血栓溶解，令血液回恢暢通，讓腦部盡快得到血液，獲得氧氣和營養，以拯救生命。這段緊急時期就是坊間俗稱的中風黃金3小時。

中風是香港頭號殺手之一，可分為「缺血性中風」 或「出血性中風」。(圖片：VsRao/Pixabay)

「談笑用兵」四招辨識中風 把握時機立即求救

中風後要把握黃金3小時，但如何才可以識別到中風病患者病發呢？黃秉康醫生為了方便大家記得嚴重中風病癥和對中風作出適時辨別，分享了一個「談笑用兵」的要訣，令大家可以及時識別中風病發，以作應急之用和立即求助專業人士協助。

談笑用兵：

「談」是指說話不流利或說話有困難；「笑」是當病者笑的時候，臉部會歪向一邊，出現不對稱情況；「用」是指不能控制手腳，手腳不靈活和乏力。一旦出現上述情況和病癥；便應該盡快請求救「兵」， 致電999求助熱線，送院急救。原因是對於缺血性中風病人而言，愈早求醫，治療機會愈大，傳統上有黃金治療3小時。

溶血針以外 治療腦中風也有導管取栓術

黃醫生又指出，其實黃金3小時的說法在1995年醫學文獻已經提出，內容是注射溶血針到血液是可以幫助出現中風病癥的患者於3小時內降低死亡率，令病人的後續情況得到改善。但其實隨著醫學進步， 3小時並不是最準確，有些病者到4.5小時都有用。甚至有最新研究指出，如果用磁力共振了解受影響範圍的幅度，可有更長的時間和機會幫助患者渡過難關。不過最終目標都是愈早得到治療愈好。

除了溶血針，如果病患者有較大的血管阻塞，或者腦內主要的血管阻塞，單用溶血針治療並不足夠。這時便要採用導管取栓術才可。簡單而言，是用微創方法通血管。有關工具是一個導管和支架，支架會套入導管，去到血栓位置再放支架出來，繼而固定血栓，再連同血栓一次過抽走，把栓塞血管的血塊一併移除。而如果能在6小時內，通好腦內大血管阻塞，成效更好。

如遇上較大型的血管阻塞，單用溶血針治療並不足夠。這時便要採用導管取栓術。(圖片：Medtronic)

但無論是什麼方法都不是重點，最重要是當大家疑似面對中風患者病發時，可善用「談笑用兵」的口訣，辨識中風真偽，盡快為中風病者把握救治時機。