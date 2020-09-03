【HPV】性交肌膚接觸也中招　HPV病毒3大真相引發癌症潛伏幾十年!

多數有活躍性生活的人，他們或多或少都可能受過一種病毒所感染，它就是人類乳突病毒（Human papillomavirus，簡稱HPV）。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，這種病毒被列為最常見的性病（Sexually Transmitted Diseases，簡稱STDs）之一，而由於病人並不會有外顯的症狀，所以我們更要做好預防措施。 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

在一些情況下，此病毒會導致皮膚長疣，甚至引發癌症，但一般來說，它總是悄悄地來，也悄悄地走。無論如何，我們都需要徹底地了解它，盡可能地做好安全措施，保障自己和伴侶的性愛安全。對此，以下整理您不可不知道的HPV病毒3大真相。

HPV病毒3大真相（點擊下圖看清！）

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1. 椰菜花噩夢重現！性愛過程肌膚接觸可感染

俗稱椰菜花的性病，正式名稱為尖銳濕疣（Genital warts），它是被HPV病毒感染的一種性病，感染的部位也包括生殖器。HPV病毒無需透過插入式性行為來傳遞，只要是性愛過程中的肌膚接觸，包含嘴巴碰觸陰莖、陰唇、陰道、子宮頸、肛門，就有可能感染上它。另外，它也能從傷口中進入身體，口交、肛交，以及陰道性交，也都可能成為感染源。

當生殖器被HPV病毒感染時，要注意私密處是否有異常的硬塊或病灶，有的病種甚至會導致肛門癌（Anal cancer）、喉癌（Throat cancer），或子宮頸癌（Cervical cancer），若發現任何疑慮請向專業醫生求助。

如果孕婦不小心被HPV病毒感染了，胎兒也可能會陷入危險中，因為此病毒能侵入喉嚨和氣管，引發復發性呼吸道乳頭狀瘤（Recurrent respiratory papillomatosis）。

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2. HPV可罹癌？預防疫苗不可少

當身體出現了生殖器疣（Genital warts），它僅僅代表免疫系統的減弱，但並不意味是罹癌的徵兆，這兩者可以是完全不同的HPV病毒種類。此外，其引發的癌症通常要花上好幾年，或幾十年，才會浮出水面，所以，我們能做的就是勤打疫苗，並遵守安全的性愛守則。

雖然至今並無治療HPV病毒的方法，但透過藥物及做好預防措施，生殖器疣和子宮頸癌前期是可以避免的。對女生而言，定期做子宮頸癌檢查是非常重要，可幫助及時發現有無異常的細胞活動，降低HPV病毒的風險，建議21歲以上的女性，每隔3年做一次檢測。

3. 環境衛生差赤腳要小心！易染扁平疣

除了生殖器疣，HPV病毒感染也有可能發生在小孩身上，此症狀被稱為足蹠疣（Plantar warts），通常會有硬粒狀的凸物長在腳踝上，尤其在衛生較差的環境，像是赤腳在公共泳池活動。另有一種叫扁平疣（Flat warts），它較常出現在小孩的臉頰、男人的鬍子部位，以及女人的腳上。

另外，尋常疣（Common warts）則長在手指或手臂上，它也許只是外觀沒有很好看而已，但有的時候卻會引起疼痛，或是導致出血及受傷。面對這些感染，父母可以教導小孩注重衛生，出外要穿鞋，並且不要養成咬指甲的習慣，細菌就不會找上門了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：揭HPV病毒3大真相！孕婦小孩也要當心】