【睡姿】仰睡側睡4種睡姿邊款最健康？瞓錯長皺紋頸背痛瞓捩頸！

失眠困擾不少人，更有部分人在醒來後，仍感到疲倦，甚至出現頸痛、背痛，甚至膝痛。原來可能是睡姿的影響！枕頭擺放的位置，也可能影響你的睡眠質素。究竟不同的睡姿會帶來什麼益處呢？又有哪些人要特別注意呢？

睡眠不足會造成不同問題，如記憶力差、變肥及皮膚變差等；而睡姿也會影響你的睡眠質素，《Healthline》報道就整理出以下不同睡姿的益處及壞處（按圖）：

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4種睡姿大比併

• 胎兒睡姿

胎兒睡姿或是最受歡迎的睡姿，並可為你帶來不同的好處。不但有助改善下背痛，或有助孕期發展，還可有助減少打鼻鼾。

不過，胎兒睡姿也不是百分之百有益。以胎兒睡姿睡眠時，姿勢要相對放鬆，以免在打鼻鼾時，限制了深呼吸的空間。另外，如你本身有關節痛，或關節僵硬（joint stiffness），如以緊繃的胎兒睡姿入睡，或會令你在醒來後出現痛症。

• 側睡

側睡其實十分有益，尤其是左側睡。不只可有助減少鼻鼾，也有助消化，甚至可減少胃灼熱。美國國家生物技術資訊中心的研究，曾發現參加者左側睡，相比右側睡，胃食道逆流情況較少。

側睡有助減少鼻鼾，也有助消化，甚至可減少胃灼熱。（Unsplash／peterbucks）

但是，側睡也可能令你的肩膀變得僵硬，或是造成側身傾向的那邊下頜繃緊（jaw tightness）。此外，側睡時，半邊臉被壓向枕頭，或可能令你出現皺紋。

建議兩腳中夾著枕頭有助盤骨左右平衡，減輕腰椎壓力。

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• 趴睡

趴睡或是最差的睡姿之一，雖然或有助改善鼻鼾或睡眠呼吸中止症，可是，另一方面，不但可能導致頸痛和背痛，也會為肌肉和關節添加了很多不必要的壓力，令你醒時出現痛症，例如麻木、刺痛等，以及感到疲勞。

趴睡姿勢下，頸部一定會扭轉至某一邊，容易令頸椎錯位，造成「瞓捩頸」。（Unsplash／all_who_wander）

另外，趴睡姿勢下，頸部一定會扭轉至某一邊，容易令頸椎錯位，造成「瞓捩頸」，以及令頸部肌肉繃緊甚至發炎。

建議可在下腹放一個枕頭，或有助減低下背痛。另外，額頭可放在枕頭上，確保上呼吸道打開，有充足的空間呼吸。

• 仰睡

仰睡可為你帶來最多益處，不只可保護脊椎，也可有助紓緩臀部痛和膝痛。當你平躺時，利用重力，可使你的身體在脊椎上方，保持均勻對齊的狀態；有助你減低對背或關節造成的不必要的壓力。此外，平躺也有助你預防枕頭或重力造成的皺紋。

可是，打鼻鼾、睡眠呼吸中止症患者，或日常有背痛的人，仰睡入睡可能會令問題更嚴重，因此要特別注意。

仰睡不只可保護脊椎，也可有助紓緩臀部痛和膝痛。（Unsplash／taniamousinho）

建議在兩膝下放置枕頭，有助腰椎放鬆，改善腰背的承托和支撐。此外，也要確保你的枕頭有充足的承托力，支持及升高頭部。

點揀好枕頭？

以下是《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publishing）針對側睡和仰睡的5點挑枕頭建議：

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起身「瞓捩頸」點算好？

預防「瞓捩頸」最重要是保持正確的睡姿和用適合的枕頭，「千萬不要坐喺度樁眼瞓或者睡在梳化上。」註冊物理治療師蔡永基提醒，如果「瞓捩頸」後一兩日仍感疼痛，或者手麻痹持續，便要向醫生或物理治療師求診。

以下就為大家提供6個紓緩「瞓捩頸」方法（按圖）：

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（資料來源：《Healthline》、《SleepMatters》、《WedMD》）

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