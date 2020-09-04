醫師Easy 全新健康醫療資訊區正式上線

《醫師 Easy》平台早於5月21日正式登場，最近推出重大更新，引入全新的健康醫療資訊區供用戶深入閱讀。更與全港不同健康範疇的醫生、專家和醫療機構合作，一同分享正確保健訊息，希望大家都可以日日健康好Easy！

大量健康保健資訊文章隨您看

《醫師 Easy》的健康醫療資訊區每日更新，針對最新、最熱門的健康話題，為各位用戶提供多元化保健資訊的文章。資訊區更以不同身體部位、疾病作主題，分門別類地清晰排列，讓用戶能按器官、專科及關鍵字方便大家隨時搜索。資訊區精選出16個坊間最關心的健康範疇，邀請了專科醫生為已撰寫的文章提供專業意見，及拆解不同的醫療迷思和謬誤，令用戶更深入了解相關疾病資訊。

醫師 Easy兩大更新，大量健康保健資訊文章隨您看。

疾病庫資料齊全 針對不同身體部位作深入剖析

平台一站式收錄超過180個本港的常見危疾的詳盡資料，用戶只需選擇身體位置，即可了解各種疾病的簡介、發病原因、病癥，甚至是相關的檢查和潛在併發症等，對您的健康隨身寶庫。部份資訊更經過註冊中、西醫的專業審核，以專業觀點確保其準確性。

除了以上的重大更新外，亦不能忽視《醫師Easy》的主打功能，無疑是為忙碌的香港人帶來便利。

疾病庫收錄了超過180個本港的常見危疾的詳盡資料，更可選擇有關文章作瀏覽。

整合全香港醫生名單及資訊

《醫師 Easy》打造出全新的香港醫生地圖，讓用戶能夠一站式查閱普通科及專科醫生的門診服務和資訊，絕對是一個有備無患的應用程式。

GPS定位搜尋 附近醫生一手掌握

開啟醫師Easy的應用程式，可連結智能電話的GPS定位功能，協助用戶用最短時間找到附近提供服務的中、西醫，方便又快捷，令用戶可以盡快找到所需的醫療服務。

按地區、大廈準確搜尋醫生和健康服務

除了自動定位搜索外，用戶可透過手動選擇不同地區，搜尋最合適的醫生診所及健康服務。同時《醫師 Easy》整合了各區集中醫生和健康服務的大廈，方便用戶針對性搜索，當中包括醫生雲集的太子大廈、萬邦行、亞太中心、京華中心及尚至醫療大樓等。無論您身在香港島、九龍或新界，甚至遠在離島，《醫師 Easy》將是你最強的健康支援。

按醫生專科搜索 分門別類更清楚

《醫師 Easy》平台以不同科目及健康服務分類，讓用戶可輕鬆、清楚地瀏覽。類別涵括各大普通科、專科西醫、中醫師、物理治療師、身體檢查（體檢服務）、營養師、心理輔導等。當中更不乏夜診、24小時診所和緊急醫療的選擇，資訊簡直是一應俱全。

快速、多種方式搜尋全香港醫生。

個人化收藏功能 快速保存醫生資訊

為了方便用戶，《醫師 Easy》設立獨家的收藏功能，只須一按心心，便可快速保存相關的醫生資訊於個人的收藏列表中。輕鬆整理，隨時使用，更貼合您心。

輕鬆整理，隨時使用，更貼合您心。

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