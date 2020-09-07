【阿嬌受傷】頭重創6厘米傷口　撞頭小心腦出血留意頸僵硬5大症狀

編按： 藝人阿嬌（鍾欣潼）9月7日凌晨發生意外，在廈門下榻酒店房間的洗手間，因暈眩倒下，頭部撞向雲石邊，近眉骨處傷口長達6厘米，總共縫數十針，需留醫及休息。（按下圖瞭解阿嬌受傷情況）

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「延遲性顱內出血，如同隱形殺手！」在腦部受傷後的幾小時或幾天後，會無聲無息的突然出現，年紀大的長者也可能因輕微撞傷，就造成「慢性硬腦膜下出血」，如果沒有及早處理，恐造成嚴重的後果，甚至無法挽回性命。

撞到頭之後，即使是一點點的不舒服，都要特別小心！點擊下圖看清腦出血常見症狀▼▼▼

醫生最擔心「延遲性顱內出血」的發生

通常外傷性顱內出血，患者可能會出現頭痛、嘔吐，或陷入昏迷的狀況，這時候醫院透過電腦斷層等診斷，若確定是顱內出血，就會緊急開刀手術，將顱內血塊清除乾淨。

但醫生最擔心的是，當下患者意識清楚，且沒有明顯顱內出血，但出院後數小時至數日，突然急性腦出血，或是會在數個禮拜、數個月以後，腦部突然跑出新的血塊或積血，這就是所謂的延遲性顱內出血。

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年長者、愛喝酒都要注意！輕微撞傷就可能造成「慢性硬腦膜下出血」

台灣書田診所腦神經內科主任醫生黃啟訓表示，延遲性顱內出血是比較籠統的說法，常見的有「慢性硬腦膜下出血」，尤其是年長者、愛喝酒的人都要注意，因為酒精也會加快腦部萎縮，因為腦萎縮、血管膜較薄，容易因為輕微撞擊而破裂，導致腦內積血，等積血壓迫到神經才會有不同的症狀。

打高爾夫球突然失常？有可能也是「慢性硬腦膜下出血」

黃啟訓也說，曾有患者喜歡打高爾夫球，平常都打得很厲害，但突然失常都揮不到球，在朋友建議下到醫院就診，當下就發現他走路時，左腳有一點怪怪的，直覺不對勁，立即做電腦斷層後，發現患者有「慢性硬腦膜下出血」。

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後來患者才回憶起，幾個月前，頭部曾經有撞到一下，但因為當下只是覺得疼痛，數日後也無特殊狀況，就沒有去理會這件事，所幸經過開刀進行引流手術後，目前已恢復健康，也沒有留下後遺症。

出院應避免獨處！若有不適馬上就醫

頭部外傷即使經醫院的診斷，確認可以出院，也要盡量請患者盡可能避免獨處，家人也要適時觀察患者，如果發現有任何不適的狀況，建議就要馬上就醫，千萬不要輕忽這些狀況。

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