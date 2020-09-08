【新冠肺炎】疫苗年底面世？價錢成效8大須知3成人先接種有無你份

新冠肺炎疫情持續，港府日前宣布已預訂疫苗，之後可優先替35%市民接種。其實，疫苗最新進展如何？ 全球現有多個新冠病毒疫苗項目進行研發當中，或已進行人體測試，還要等多久？2020年底前有望面世？大家正懇切期待疫苗可扭轉局面，但疫苗有幾大成效？疫苗推出後，就可放心除下口罩？

新冠肺炎的疫苗已開始進行人體測試，不過究竟仍需多久才能正式接種？一旦疫苗成功面世，哪些人又可優先接種？接種疫苗又是否代表可百分百避免感染新冠肺炎呢？以下就逐一為大家解答有關新冠疫苗的8大疑問（按圖👇👇👇）：

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1）疫苗幾時有？

中國情況：

內媒報道中國研發的三款疫苗，已進入第三期臨床試驗，若試驗順利，年底會推出，預計生產6億劑。

按圖了解內地研發中的新冠肺炎疫苗👇👇👇：

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美國情況：

• 特朗普（8月6日）稱，美國的新冠肺炎疫苗，或可在11月大選前面世

• 但美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，正如專家們相信，疫苗不太可能在10月獲得批准，不過也不是完全無可能發生。他預料，要踏入2021年後，美國人才能廣泛取得疫苗

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2）疫苗費用多少？

中國情況：

• 研發疫苗機構之一的國藥集團，其董事長劉敬楨接受內媒採訪時透露。「滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢（人民幣）一針。如果打兩針的話，價格應在1000塊錢（人民幣）以內。」

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外國情況：

• 美國生物技術公司Moderna的mRNA-1273疫苗，屬首款於美國進行進入人體測試的疫苗，預計11月會有結果，2020年年底前面世，初步定價32至60美元（約250至450港元）。

• 德國生物技術公司BioNTech及美國輝瑞藥廠（Pfizer）的BNT162b2疫苗，目前已進入第三階段測試，早前與美國政府簽定協議初步定價，每劑19.5美元（約152港元）

全球疫苗免疫聯盟（Gavi, the Vaccine Alliance）正尋求為不同國家商討分層定價，目標是確保每劑疫苗成本上限定在40美元水平。

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3）香港已預訂疫苗？

政府於上月底已向由世衞牽頭的新冠疫苗保障機制，預訂足夠本港35%人口接種的疫苗，香港大學醫學院院長梁卓偉稱可能明年年底才出現。餘下的65%，署方會另行採購疫苗覆蓋。

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4）哪些人優先？

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌（6日）出席電台節目後表示，接種安排與季節性流感相若，先安排長者、長期病患者及醫護人員接種，大約佔三分一人口優先接種。

5）新冠肺炎疫苗有什麼副作用？

研製中的疫苗均有不同程度的副作用，包括有疲勞和肌肉痛等（按圖）：

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6）接種新冠疫苗效力有幾大？

港大醫學院院長梁卓偉接受《無綫新聞》訪問指，大部分研發中的疫苗不能令接種者百分百避免感染新冠肺炎，其主要效用是減低死亡率或嚴重併發症比率，能用於高危例如長者組群或有長期病患組群。

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7）新冠肺炎疫苗每年打針？

國藥集團中國生物的總法律顧問周頌接受官媒《中國之聲》訪問表示，新冠疫苗或不需要像流感疫苗那樣每年打一回。因為流感每年是用不同病毒株生產疫苗，新冠病毒目前雖然在發生幾種亞型的變異，但還是新冠病毒。

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8）新冠疫苗和流感疫苗同時接種？

新冠病毒疫苗未來有望實現與當季流感疫苗二合一，以簡化接種流程。但在新冠病毒疫苗尚未獲批上市之前，大多數專家都呼籲要加大流感疫苗的接種力度，以免新冠肺炎與流感疫情疊加。

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