【扁桃腺炎】喉痛口臭無法張嘴13症狀　微溫鹽水潄口預防發作？

扁桃腺是由淋巴組織組成，位於口咽的兩側；扁桃腺炎（Tonsillitis）通常是因為扁桃腺受到感染，導致淋巴組織的腫脹或發炎。分為急性與慢性扁桃腺炎，如果反覆感染即可能成為慢性扁桃腺炎。有趣的是，一般民眾常說的扁「條」線，其實是錯誤讀音，由於扁桃腺形狀像扁「桃」，故得稱。 文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

扁桃腺炎有多常見？

扁桃腺炎很普遍，每年影響數百萬人。儘管會造成身體的不適，但對一般人而言，扁桃腺炎並不是特別嚴重的健康問題 。任何年齡都可能發生扁桃腺炎，但最常見於學齡前的幼兒，一直到青少年中期的階段。如果想獲得進一步資訊，請諮詢醫生。

扁桃腺炎常見的症狀有：（點擊下圖看清！）

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1. 嚴重的喉嚨痛 2. 吞嚥困難或吞嚥時會痛 3. 發出沙沙聲 4. 咳嗽 5. 口臭 6. 發燒 7. 缺乏食慾 8. 頭痛 9. 脖子僵硬 10. 因為淋巴結浮腫，導致下顎和脖子變得柔軟 11. 扁桃腺出現白色或黃色的點 12. 張開嘴巴有困難 13. 疲勞

什麼時候該看醫生？

如果您有下列症狀時，請儘快找醫生：

1. 發燒超過39.5°C 2. 肌肉無力 3. 脖子僵硬 4. 嚴重疼痛和吞嚥困難 5. 無法張開嘴巴 6. 呼吸困難

每個人的身體狀況都不盡相同，有上述症狀或其他問題，請諮詢醫生。

扁桃腺炎的原因

扁桃腺炎主要有以下兩個原因：

1. 受到鏈球菌屬（Streptococcus）的細菌感染。美國家庭醫師學會（American Academy of Family Physicians, AAFP）指出，估計約有15%~30%的扁桃腺炎案例，是由細菌造成的。

2. 病毒感染。如：人類皰疹病毒第四型（Epstein-Barr Virus, EBV）、疱疹（Herpes）、流行性感冒（Influenza）、腸病毒（Enterovirus），病毒感染是造成扁桃腺炎最普遍的原因。

扁桃腺炎的風險因素

造成扁桃腺炎的主要原因，可能包括下列幾點：

1. 年紀較輕：由細菌造成的扁桃腺炎，最常發生於5~15歲的孩子身上。

2. 暴露在細菌環境裡：學齡期的孩子因為與同儕有密切接觸，經常暴露在有多種病毒和細菌的環境裡。

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扁桃腺炎的診斷與治療

如何診斷患有扁桃腺炎？

為了要確定是什麼原因造成扁桃腺炎，醫生可能會快速地進行鏈球菌屬檢測，或是在您的喉嚨底部，用棉花棒輕刮取得檢體後，進行細菌培養。抽血檢驗的結果，也可以作為感染的證據。

如何治療扁桃腺炎？

較輕微的扁桃腺炎，並不需要醫療的介入。但如果情況嚴重，就需要下列的治療：

1. 抗生素：如果您的扁桃腺炎是因為細菌感染造成的，處方藥是抗生素。在服用抗生素幾天後，症狀會獲得改善。很重要的一點是，您必須服用完所有的抗生素藥物，以完成整個療程，以免扁桃腺炎復發，同時避免身體對抗生素產生抗藥性。

2. 手術：如果您的扁桃腺炎是慢性、重複發生，對其他治療方法沒反應且造成併發症，就要進行扁桃體切除術，切除扁桃腺。

扁桃腺炎的生活調整

下列生活方式的改變，可能有助您改善健康狀況：

1. 喝大量的水 2. 充分休息 3. 每天多次用微溫的鹹水漱口 4. 服用喉嚨口含錠 5. 使用增濕器讓家裡的空氣更濕潤 6. 避免抽煙

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：扁桃腺炎】