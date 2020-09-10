外賣即棄餐盒暗藏致癌風險？邊款對人體最安全?

新冠肺炎疫情下，大家盡量減少外出用膳，而對於「無飯家庭」，外賣的確成為唯一的解決方法，令外賣生意逆市上揚。但同時延伸出的大量即棄餐盒的問題，外賣飯盒多由發泡膠等物料製造，當中不合格發泡膠飯盒更暗藏致癌物，那市民又可以怎樣預防及食得健康?

１. 發泡膠飯盒

發泡膠餐盒能有效防震及保暖，而且成本很低，因此廣受食肆採用作用外賣餐盒。其實，發泡膠，即聚苯乙烯，由其單體經聚合作用製成，本身沒有毒，但為何有機會暗藏致癌物? 首先要先了解發泡膠餐盒的物質:

單體殘餘：殘留的苯乙烯，若攝入過量可能影響中樞神經或腎功能。它是國際癌症研究機構列入的第2B組致癌物。

製作塑膠時會加入不同的添加劑，若釋出時可能會有毒性，但一般毒性很低。

發泡膠飯盒（圖片：kinshinghk）

為何會釋出致癌物?

發泡膠產品的合適使用溫度為0-100度，一般飲品不會超出這個範圍，但是剛煎炸完的食品可高達180，若即時放入發泡膠容器內，有可能令發泡膠結構變弱，或使發泡膠分解釋出有害的苯乙烯。

發泡膠不耐酸，若載熱的酸性飲品，如熱檸檬茶等，有機會侵蝕容量。

放入微波爐加熱也有機會溶解發泡膠，釋出致癌物。

２. 硬膠飯盒

硬膠和發泡膠都是塑膠，兩者較為相似，所承受的風險也十分接近。唯百折膠稍為耐熱，可承受120度的高溫。

硬膠飯盒（圖片：FBS.HK)

３. 錫紙飯盒

錫紙是焗煮的必要輔助用品，但是亦有可能影響我們旳健康：

錫紙煮食後有機會釋出鋁質，進食後會增加患腦退化和使鈣質流失，增加患骨質疏鬆的機會。

但是人體難以吸收鋁質，加上鋁的溶點非常高，若錫紙和食物之間有牛油紙，亦能避免以上後果，故不必過份擔心。

錫紙飯盒（圖片：pngegg）

４. 紙盒、紙餐具

為了避免紙盒濕水，影響功能，通常紙盒內壁會塗上一層塑膠（PE、PVC）淋膜紙，盛載熱食時，高溫（70度以上）可使塑膠的毒素，和顆粒狀的「長鏈碳氫化合物」，滲入食物中，也有機會釋出塑化物，除了可能使孩童性早熟，也易出現過敏，或者致癌。

紙盒、紙餐具（圖片：FBS.HK）

５. 防油紙袋

漢堡、炸物非常常見會在內層塗上一層化學物質「全氟烷化合物」，若滲透入食物被人體吸收、轉化成「全氟辛酸」，吃下肚很有機會影響健康。

防油紙袋（圖片：freepik）

不論採用任何的即棄外賣餐盒，也有相當的風險，但當中多數都跟塑膠有關，因為融化，或化學作用下，已經聚合的塑膠有機會還原成單體，變成有害的致癌物。而且當食物需要存放及再度加熱的時侯，最安全的方法以可重用的陶瓷、玻璃餐具處理。當然最安全的做法就是由一開始就自攜外賣盒，以自己選擇最合適的外賣盒種類，也是對環境、健康最理想的做法。

如想了解更多資訊，可瀏覽醫師Easy的網站及應用程式。