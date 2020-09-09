【小中風】半邊身突麻痺4大症狀24小時消失　7 日內急性中風高危

中風可以致命，但有時可能突然半邊身無力或言語不清，幾分鐘或幾小時便消失，你可能不為意，但其實已經小中風。美國總統特朗普被外媒爆出在去年11月時曾出現「小中風」，並秘密接受治療，他其後在社交平台否認自己「小中風」； 「小中風」不容易察覺，一旦忽略，之後中風機會更高！

小中風又名為短暫性腦缺血發作（transient ischaemic attack, TIA），也即是即腦部血液供應受到暫時阻礙；發病時可導致腦神經系統永久受損，甚至致命。而小中風更常常是更嚴重中風即將發生的預警徵兆。根據資料指出，香港每年有超過3,000名患者因TIA或輕度中風到公立醫院求診。究竟小中風會出現什麼症狀？哪些人是高危族群呢？（按圖）：

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小中風和中風不同？

小中風症狀出現的時間，一般短至幾分鐘或幾小時，通常24小時內會消失； 但不代表可以忽略，根據資料，出現小中風後48小時內，中風的風險特別高。

另外，National Institute of Neurological Disorders and Stroke指，約有3成小中風的患者，隨後出現急性中風；研究顯示，大約5%至10%的小中風患者，在小中風後7日內，出現中風。因此，如出現小中風應接受檢查及治療，減低將來小中風復發、反覆出現，或中風的機會。

小中風症狀

小中風症狀和中風十分類似，你可透過口訣「FAST」記住主要出現的症狀（按圖）：

另外，患者也可能出現視覺障礙、失去平衡等的症狀。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系臨床專業顧問蘇藹欣醫生表示：「TIA徵狀與典型中風類似。雖然有關徵狀只會維持數分鐘至數小時不等，但已是出現嚴重中風的警號，發病時可導致腦神經系統永久受損，甚至致命。」所以，如你發現出現相關症狀，就要馬上求醫。

小中風成因

小中風的成因有很多，Healthline報道，造成小中風的原因和急性中風的成因一樣，主要分為3種：

• 血管問題

供血至腦部的血管，如因動脈粥樣硬化、損傷或炎症變弱；經過一段時間後，血管可能變窄，並令血液不能流通至腦部，造成中風。

• 心臟問題

泵血至腦部的心臟如出現問題，例如患上結構性心臟病（structural heart disease）或心律異常，都可削弱心臟功能。心臟可能出現血栓，流入腦部，造成中風。

• 血液問題

如血液濃度比正常高，如患癌、懷孕，或使用含雌激素的避孕藥，可形成血栓，造成中風

不過，有大約25%的中風個案，未能找出確實原因。

小中風後中風風險測試

小中風後的1星期至90日，出現中風的風險會大大增加，你可透過以下「ABCD分數」評估小中風後的中風風險（按圖）：

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小中風高危人士

👇 按圖看小中風高危人士及風險因素 👇

+ 4 + 4 + 4

隨著年紀增長，中風風險也會隨即增加。另外，如你的近親（父母、祖父母、兄弟姐妹）曾中風，特別是65歲前中過風，你的中風風險也會增加。

預防小中風

小中風其實就是出現中風的警訊，不論你有否出現過小中風，你都可透過改善以下的生活習慣，減低小中風或中風的風險（按圖）：

（資料來源：英國國民保健署 NHS、Mayo Clinic、National Institute of Neurological Disorders and Stroke、Healthline、American Heart Association、美國中風協會、香港中文大學、CNN）

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