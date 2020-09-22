【月餅】空肚唔好食冰皮月餅？6種餡料唔係人人啱大便爛忌吃蓮蓉

月餅，中秋必備食品。流心奶黃、不同口味的冰皮月餅、傳統的雙黃白蓮蓉、豆沙、綠豆蓉及伍仁等雖滋味，但並非人人適合。體質偏濕，易水腫、大便爛的你就應少吃流心奶黃了！你的體質適合或不宜吃什麼月餅？吃月餅時別搭配什麼飲品？不論任何人士，都要記得食月餅後消消滯！ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

中秋節，下星期便到，雖然今年因為疫情而限聚，可是月餅總是要吃的。月餅的口味花款愈出愈多，記得不要貪新鮮見新款就試，因為月餅比較黏膩難消化，一旦吃錯就易出現胃痛、消化不良等問題了！

月餅比較黏膩難消化，一旦吃錯就易出現胃痛、消化不良等問題了！（mero_dnt/unsplash）

【從月餅皮選擇】

▼如何選月餅皮？（按圖了解👇👇👇）

1. 冰皮：易腹瀉人士宜少吃

冰皮月餅從中醫角度來看是生冷食物，因此怕冷、怕風吹、手腳冰凍、易腹瀉的人士應該少吃，否則會加劇症狀。

2. 酥皮：痰濕人士宜少吃

潮式的酥皮月餅是一層油一層麵粉夾成的，十分香酥好吃。但問題是油脂含量太高，中醫認為油脂會形成痰濕，如果本身屬於痰濕體質，例如面油多、肥胖、易水腫、喉嚨常有痰、膽固醇高的人士應盡量少吃。進食過多可令痰液、面油增加，膽固醇亦會升高。

【從月餅餡選擇】

▼如何選月餅餡？（按圖了解👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

1. 流心奶黃：適合偏燥人士

流心奶黃月餅（資料圖片）

流心奶黃月餅是由蛋黃加牛奶製成的，當中含大量糖。中醫認為蛋黃、牛奶和糖是偏濕的食物，但亦有很好的滋潤作用。因此，流心奶黃月餅是比較適合偏燥人士，例如常常覺得口乾舌燥、皮膚乾燥，甚至龜裂的人。

但如果本身體質偏濕，例如易水腫、四肢沉重覺得疲累、胃口一般、易消化不良、白帶多、大便爛的人士就盡量少碰了，否則會令消化不良等症狀加重，更加易感疲累。

2. 雙黃白蓮蓉：有痰、大便爛不應多吃

雙黃蓮蓉月餅（資料圖片）

中醫認為蓮子有益腎固精，補脾養心的作用，不過蓮蓉是由蓮子加上大量糖製成的，而糖分太高會傷脾胃，而且會生濕生痰。如果本身咳嗽有痰、四肢沉重覺得疲累、胃口一般、易消化不良、白帶多、大便爛的話，就不應多吃。

進食過多就會惹痰、引致咳嗽反覆不癒、消化不良、大便稀溏帶臭等。

3. 鹹蛋黃：一天不宜吃多於2顆

月餅中的鹹蛋黃（資料圖片）

鹹蛋黃是由鴨蛋製成，古代典籍比較少提及鴨蛋黃，但由於它質地和雞蛋黃都非常類似，所以可以參考雞蛋黃的作用。雞蛋黃有滋潤養血的作用，但吃多會滯，所以正常胃口的人，一天不宜吃多於兩顆蛋黃。

進食過多或會引發消化不良、胃酸倒流及胃氣脹等問題。

4. 綠豆蓉：適合熱底人士

綠豆蓉月餅（資料圖片）

綠豆味甘性寒，有清熱解毒的作用，所以特別適合本身熱底的人士，例如怕熱多於怕凍、易長暗瘡痱滋、口氣重、飲熱飲即覺得渾身不舒服、情緒暴躁、便秘的人士。

但如果本身體質虛寒、怕凍、面色蒼白、吃生冷東西容易胃痛，就盡量少碰綠豆蓉月餅了，否則會加劇症狀。

5. 紅豆沙：適合血虛人士

紅豆沙月餅（資料圖片）

中醫認為紅豆有養血健脾的作用，所以豆沙月餅很適合血虛的人士，例如面色蒼白或萎黃、嘴唇色淡、容易頭暈、健忘、心悸、體力弱的人士食用。

6. 伍仁：不建議消化不良人士食用

伍仁月餅（鄒家鳳攝)

不同品牌的伍仁月餅配方都不同，但多數含有瓜子仁和松子仁。伍仁月餅最大的問題是難以消化，因為果仁量太多又壓得太實，因此有消化不良、胃酸倒流、胃潰瘍等腸胃問題的人不建議食用，否則會加劇症狀。

由於伍仁月餅含有大量油分，如果消化能力不錯，但又有便秘問題的話，它有一定的潤腸通便作用。

慶祝佳節必會「飲返杯」，但原來吃月餅配啤酒是錯誤配搭！（yutacar/unsplash）

▼食月餅的注意事項：（按圖了解👇👇👇）

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適量進食月餅 別攝取過多

其實月餅都是高糖分食物，益處較少，大家還是應節吃吃比較好，別當是養生食品，建議正常大小的月餅一天吃半個已可。

切勿空腹食月餅！

月餅千萬不要早上空腹食，尤其是冰皮月餅，因為會削弱腸胃功能，易出現胃痛等問題；當吃得太飽，亦不要吃月餅，因月餅屬於難消化食物，再吃會造成消化不良。

勿邊喝凍飲邊食月餅

如在食月餅時，配搭以下食物和飲料或會令腸胃百上加斤！

1. 冰凍飲料

脾胃最怕冰凍，冰凍飲料會削弱腸胃功能，令腸胃更難消化月餅，引起胃痛、胃氣脹、胃酸倒流等問題。因此，冰凍的汽水、啤酒是不適合和月餅一起吃的。

2. 黏膩食物

糯米糍、麻糬、年糕等黏膩難消化的東西不要和月餅同吃，因為月餅已經難消化，再加上這些難消化的東西，影響脾胃運化，很容易造成消化不良和胃酸倒流。

熱茶、柚子、酸梅湯、普洱或紅茶都有助消滯。（資料圖片）

中秋消滯茶飲

其實傳統智慧認為，月餅要配熱茶和柚子是十分有道理的，因為兩者都有很好的消滯作用。如想消滯，亦可以飲酸梅湯、普洱或紅茶。

消滯清脂茶（按圖了解👇👇👇）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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