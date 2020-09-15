【胃潰瘍】胃痛口苦黑色大便7大症狀　壓力大加重病情或致胃癌！

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胃潰瘍是現代人的文明病之一，尤其工作壓力、飲食不正常更容易加重病灶！台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，經常性胃痛、胃脹、胃酸過多、解黑便等都可能是胃潰瘍的徵兆，建議若有上述異狀應及早就診檢查，以免延誤診治而使病況惡化。

▼胃潰瘍的症狀（按圖看清👇👇👇）

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胃潰瘍是胃酸持續侵蝕胃壁黏膜導致黏膜受損、發炎的狀況，尤其當胃壁受損至黏膜下層甚至是肌肉層時，在臨床上就稱為胃潰瘍。

台灣柳朋馳醫師表示，胃潰瘍患者經常會出現胃痛、胃脹、胃酸過多、反酸水、口乾、口苦等症狀，正由於消化道出現潰瘍問題，患者亦可能會有消化不良、食慾不振、噁心、乾嘔等症狀，症狀嚴重者，會因為胃出血而導致解黑便、血便等狀況。

胃潰瘍被視為是胃癌的風險因子之一，不可不慎！台灣柳醫師提醒，胃潰瘍很容易反覆發作，提醒患者若有胃潰瘍問題時應及早就診、接受治療，才能避免病況惡化。

胃潰瘍相關問題，建議諮詢「家醫科、肝膽腸胃科」。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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