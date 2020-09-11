小兒濕疹殺傷力強　長期使用類固醇對皮膚有害、影響發育？

濕疹「難斷尾」，即使是成人患者也受盡折磨，何況有些患者早在嬰兒時期已患上小兒濕疹，不單止影響兒童的儀容、帶來身體上的不適，亦加重了家長在日常照顧方面的負擔。而且面對著童言無忌，孩子被朋輩嘲笑為「脫皮怪獸」，除令家長內疚萬分外，對兒童的心理發展亦構成負面影響，如：自我形象低落、社交障礙等。其實只要父母處理得宜，趁早配合積極治療，幼兒的濕疹情況便可大大改善。

小兒濕疹的普遍率

濕疹，正確的醫學名稱為「異位性皮膚炎」，屬於一種慢性、不斷反覆發作的疾病。普遍的患者皮膚會感到痕癢及紅腫，甚至有脫皮的問題。根據國際文獻指出，香港是亞洲其中一個病發率最高的城市，估計有超過16萬名十四歲或以下兒童深受濕疹困擾，佔總體個案的三成。當中大概45%的兒童，由嬰兒六個月大起就初次出現病徵；70%則於五歲前發作。少數的患者，因濕疹嚴重、面積大，情況或會持續至成人階段。

解構主要發病原因

目前醫學界尚未找到一個固定的成因，但不排除濕疹的病發因素，與基因遺傳及環境有密切關連。

１. 基因遺傳 病童的免疫系統過度活躍，體內又具有敏感基因，使皮膚表層的結構較為鬆散，影響鎖水功能，容易導致乾燥、龜裂脫皮的狀況，進一步減低其保護能力。由於皮膚失去了天然屏障的保護作用，當受到外來致敏源的刺激時，如：花粉、塵蟎、動物毛髮等，就會引發過敏、發炎的反應，誘發濕疹。 如父母曾有「敏感史」，即是鼻敏感、哮喘等病歷，嬰兒罹患濕疹的風險亦會相對提高。

２. 環境影響 季節轉變、家居環境，如：濕度、衣物材質等，都可能是引致濕疹的源頭。但最常見的因素是由食物造成的，包括：海鮮、豆類或奶類制品等，因患者血清中的免疫球蛋白E (IgE) 含量較高，而形成過敏。

小兒濕疹的症狀

小兒濕疹的生長位置普遍會發生於四肢、關節之間的連接位。（圖片：Fullerskin）

患者在不同時期，濕疹的生長位置都有輕微的分別，但普遍會發生於四肢、關節之間的連接位。一般會出現以下五種症狀，包括：

１. 皮膚感到異常痕癢

２. 皮膚呈現乾燥、紅腫、 甚至長出水泡；水泡破裂後，會流出液體

３. 患處結痂 ， 脫屑

４. 皮膚硬化而變得粗糙、紋理十分明顯

５. 受細菌感染而發生炎症

小兒濕疹的治療方法

濕疹雖然不會構成生命危險，但會嚴重影響病人的日常生活，如：無法集中精神，睡不安寧等，而治療此症主要方法分為四大類，視乎病情而定。

１. 家居治療

父母們可於日常生活作仔細觀察，甚至可帶子女接受過敏測試，找出致敏的源頭。盡量維持家居清潔，避免塵埃、毛屑積聚，降低濕疹發作的機會。同時要注意飲食需要營養均衡 ， 以增加身體抵抗力，切勿進食引起過敏反應的食物。小朋友亦要減少用熱水沖洗或使用鹼性的清潔用品，會刺激皮膚。

最重要的是，家長應時常為孩子塗抹潤膚膏以減少水份流失，保持皮膚濕潤，有效紓緩症狀。

過敏測試（圖片：ScienceMag）

２. 藥物治療

現時治療濕疹的第一線藥物為類固醇，是歷史悠久、且安全有效的方法。而大部分家長都會擔心，孩子長期塗抹這類物質會帶來副作用，包括：無法長高、皮膚變薄等。事實上，類固醇包含很多種，強度亦有輕重之分。醫生會按照患者的濕疹範圍及其嚴重程度，處方不同級別、劑量的藥膏，使用後可幫助紓緩症狀，穩定皮膚。

現時治療濕疹的第一線藥物為類固醇。（圖片：GrowbyWebMD）

３. 包裹治療

透過包裹皮膚，避免與衣物直接磨擦，減少損傷。更可以添加水或潤膚膏，幫助兒童在夜間保濕。

乾敷：身體先塗抹潤膚膏再作包裹，主要是避免皮膚水份流失，可長期進行。

濕敷：用濕布進行包裹，身體會感到較為涼快，同時保濕。但未必太適合香港的天氣，只能短期使用。

４. 光照治療

濕疹由人體的免疫系統與皮膚表皮層的角質細胞互相影響引致，紫外光燈的UVB可達到調節作用，減低皮膚發炎機會，但有機會產生副作用。

急性副作用：

照射紫外光燈可引致皮膚曬傷、出現水泡及痕癢的情況。

慢性副作用：

若長期持續，皮膚細胞的DNA將會受損，角質層加速老化，患上皮膚癌的機率增加約2%。

但患者亦無需過份憂慮，調校適當治療次數會降低副作用衍生的風險。

以上為大家分析了兒童濕疹的成因與主要治療方法，對抗這個頑疾並不是一朝一夕的事，無論孩子抑或家長都須積極面對，才可克服困境。切勿自行胡亂用藥，影響病情。更要遵照醫生指示、定期覆診。如有任何問題，請立即求醫以諮詢專業的意見。

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