【膝蓋痛】日行8層樓梯降死亡風險？行樓梯3原則降血糖血壓唔傷膝

爬樓梯是我們生活中再平常不過的每日運動，而且它能提升血液中的好膽固醇（High-density Lipoprotein Cholesterol，簡稱HDL-C）。根據美國杜克大學（Duke University）的資料，每天爬8層階梯，還能降低死亡率，以下舉出爬樓梯的3個注意事項，大家一起健康走樓梯吧！ 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

爬樓梯的3個注意事項（點擊下圖看清！）

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1. 有關節炎就不要跨梯

若不常爬樓梯，或是患有關節炎（Arthritis）等肢體上的問題，上樓梯時就要一步一步地爬。有的人喜歡3步作2步地跳著爬，這樣雖然可以加倍燃燒卡路里，並鍛鍊大腿股四頭肌和臀部，但如果平衡感不好，或腳比較短，就建議不要這樣爬，以免鼠蹊部拉傷。

2. 借手力訓練更全面

爬樓梯的姿勢要做得對，上樓梯時就要挺直背部，或輕輕向前傾，並一邊借用手臂和腳掌的力量，保持身體的平衡，這樣才能達到運動的效果。要做到更全面的運動，除了腳步要平穩地踩在階梯上，雙手也要自然地擺動，才能鍛鍊到胸部、手臂、肩膀，以及背部的肌肉。

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3. 下樓梯姿勢對就不傷膝蓋

多數人認為下樓梯很傷膝蓋，但其實只要姿勢做得正確，它對身體也有好處，畢竟我們不可能只上樓梯，而不下樓梯。下樓梯時，身體前側的股四頭肌會進行離心收縮（Eccentric contraction），以幫助支撐身體的重量，所以，建議不要過度鎖住或展開腿部，才能避免膝蓋受傷。

根據台灣師範大學（National Taiwan Normal University）體育系所的研究，上樓梯可以幫助有氧訓練（Aerobic training），下樓梯則能降低血壓、血糖、血膽固醇、提升骨質密度，以及優化身體機能。因此，將兩者並用勢必能保障身體的健康，比起健身房的跑步機，爬樓梯更能訓練肌肉的耐力和力量，從今天起給自己新的目標，慢慢建立起爬樓梯的好習慣吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：爬樓梯好運動！借助手力訓練更全面】