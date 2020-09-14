中西醫角度拆解　小兒濕疹五大迷思　古法金銀花洗澡可「斷尾」？

上篇分析了兒童濕疹的成因及症狀，相信各位新手爸媽們對此已有基本的認識。濕疹這個長期困擾，坊間對此有不同的說法及誤解，到底孰真孰假？老一輩流傳下來的古法又是否安全有效？立即為大家拆解。

以下為最常見的五大謎團：

１. 濕疹會否傳染？

雖然濕疹使小朋友痕癢、流血，但並不會傳染。（圖片：Getty Images）

濕疹帶來紅腫、痕癢，甚至造成水泡、脫皮，嚴重影響患者的外觀。因此，部分人會誤以為濕疹會傳播，而對病人們避而遠之。但事實上，濕疹屬於身體的免疫系統過敏反應疾病，並無傳染性。無須過份擔心。

２. 濕疹會自行改善，甚至「斷尾」？

一般情況，隨著兒童成長，濕疹會逐漸好轉。但實際情況則因人而異，也有少數患者會不停惡化，持續至成人階段。就算此病痊癒後，亦無法保證會否復發，視乎病人的生活作息及體質調理而定，因此是無法根治。但好好調節，復發的機會便會大幅降低。

３. 替小孩以金銀花洗澡，能有效改善濕疹嗎？

如果初生子女不幸患上濕疹，老一輩會教新手父母們，煲金銀花水替孩子洗澡。以西醫臨床經驗而言，濕疹患者使用金銀花後出現不良反應是非常少見的。而中醫則證實，此坊間古法對於紓緩嬰兒濕疹有一定程度的效果。

金銀花，別稱為「忍冬花」，屬於較常見的中藥。性寒、味甘，具有清熱解毒、疏散風熱的功效。經常使用於治療風熱表證，即發熱、咽喉腫痛等，或是熱毒引起的粉刺、痱子等化膿性皮膚感染疾病，有消炎抗菌的作用。

金銀花（圖片：VCG）

外敷：

一兩 (約30克) 的金銀花，配2公升水以大火煮沸，再轉細火煲20分鐘。關火後，攤涼至和暖。用普通化妝棉花沾上藥液，在嬰兒的患處四周塗抹。每次約十秒、重複過程大概十分鐘，有助減輕病情。

若作大面積浸浴，建議先在四肢小範圍作測試，確認沒有出現過敏反應才可進行。而洗澡時間一旦超過10分鐘，或會令濕疹惡化。蠶豆症 (G6PD缺乏症) 的病人不可使用金銀花水冲身或外敷，以免有機會誘發溶血反應。如濕疹情況嚴重的小朋友，肌膚較為厚硬，水劑的滲透力較低，紓緩的效用不大，則未必適合使用。

金銀花水見效慢，一般要使用四、五天才會有明顯效果。

切忌自行以金銀花煮藥，給予子女飲用。幼兒脾胃功能弱，未必可承受其藥性。如爸媽們想再深入了解，建議可向註冊中醫查詢。

４. 類固醇藥物可隨時停用嗎？

到目前為止，類固醇是控制濕疹的第一線藥物，可有效抑制發炎。父母們或者會擔心，長期使用此類藥物會帶來副作用，甚至會「上癮」，所以希望孩子可早日停用。但不遵從醫生的指示，自行突然戒斷類固醇，能使濕疹情況惡化，甚至引發繼發性細菌感染。

一般而言，醫生會按照病情，逐步減少類固醇強度、使用頻率，甚至轉用非類固醇成份的藥膏，防止上述的狀況發生，並不建議病人自行斷用。

５. 濕疹痕癢難當，冰敷可達到急救效果？

皮膚出現紅疹、劇烈痕癢，類固類藥膏也用完，該怎麼辦？坊間有不少對付濕疹的偏方，指芫茜水、蛋黃油等塗抹患處，則有紓緩之效。但這些做法，並無科學根據，胡亂使用或會刺激兒童幼嫩的肌膚，令情況轉差。

如濕疹發作，可搽取以下的急救方法：

．塗抹不含藥性的潤膚膏，以紓緩痕癢。

．可以冰敷或使用冰袋降溫，減輕發炎和充血情况。

以冰敷降溫，減輕不適。（圖片：Vidal Balielo Jr./Pexels）

一旦濕疹發作，皮膚感到不適，或有任何疑問，最好當然是及早求診。由醫生作出專業的判斷，及選擇最適合患者的治療方法。

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