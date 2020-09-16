【蛋白質】水腫脫髮肌肉痛8大症狀出現　身體告訴你蛋白質不足！

蛋白質是構成人體組織的重要成分，舉凡頭髮、皮膚、器官、骨骼、肌肉、神經等都是由蛋白質組成。如果說人體是一間工廠，那蛋白質就是組成產品的重要原料，人體內的蛋白質約佔了20%，僅次於水分，要比脂肪的比例還高，是體內含量最多的有機物質，可見其重要性。

▼攝取蛋白質不足會出現的8個症狀（按圖看清👇👇👇）

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年輕女性蛋白質攝取不足比例高達53%

根據台灣衛福部國健署的建議，一般人每日蛋白質攝取量是每公斤體重0.8公克，換算成年男性每日攝取65公克，女性為55公克。一般人而言，現代人一天所攝取的食物中，應該可以取得足夠的蛋白質，但臨床上卻仍發現，許多人的肌肉組織過於薄弱，顯示蛋白質攝取不足。

除了老年人因為消化機能減退，或是飲食不夠均衡導致蛋白質攝取不足之外，也有愈來愈多的年輕人出現蛋白質攝取不足的狀況。根據台灣台北市立聯合醫院的統計，台灣內30到39歲的女性肌肉量不足的比率高達53％，其中以腿部肌肉不足比例最高，代表蛋白質攝取不足。

根據台灣衛福部國健署的建議，一般人每日蛋白質攝取量是每公斤體重0.8公克，換算成年男性每日攝取65公克，女性為55公克。（freestocks／Unsplash）

攝取蛋白質不足會出現的8個症狀

攝取蛋白質不足，開始時可能還不會出現任何症狀，但隨著時間的增長，體內蛋白質不斷的消耗，就可能會出現一大堆問題，以下這8個最主要的症狀，就需要增加優質蛋白質的補充了！

一、身體變瘦、肌肉無力或萎縮：

由於身體需要使用蛋白質作為能量，如果蛋白質攝取不夠，身體會變得消瘦、體重減輕，但如果又動得少，當心會逐漸出現肌少症，使得肌肉質量下降或是萎縮，導致力氣變小或活力變差，常見的狀況是走路愈來愈慢、步態不穩、無力轉開瓶蓋或擰乾毛巾、疲倦無力等。

二、免疫力下降、傷口不易恢復：

免疫細胞和抗體是由蛋白質所組成，當體內蛋白質缺乏時，身體整體的免疫力會受到影響下降，而治療和重建細胞、組織和皮膚，都需要蛋白質，如果受傷後，攝取蛋白質不足，復原時間就要比一般人更長。

三、肌肉與骨骼疼痛：

蛋白質是形成肌肉、韌帶、骨骼與關節液不可或缺的營養素，會在身體合成出葡萄糖胺、軟骨素。如果攝取蛋白質不足，就會讓肌肉變得無力、疼痛或鬆弛，而骨骼軟骨與關節也會容易因關節液不足而摩擦疼痛。

四、血壓降低，心跳過慢：

蛋白質攝取不足時，血液中的蛋白質和血壓都會減少下降，會影響身體的各種功能，因為營養物質缺乏，組織不能得到有效滋養。可能會心跳過慢，下降到每分鐘60到100次的正常值以下，進而感到呼吸困難，頭暈目眩，甚至昏倒。

按圖了解日常食物中的蛋白質含量︰

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五、貧血、頭腦昏沉、反應遲鈍：

當人體缺乏蛋白質時，容易缺乏維他命B-12與葉酸，身體無法產生足夠的紅血球，會導致貧血，也可能會造成血糖值波動，使得腦袋昏昏沉沉、無法長時間集中注意力，影響判斷力與靈敏度。

六、水腫：

水腫是細胞之間的組織液過多所引起的現象，組織液增加正是因為「白蛋白」不足。血液中蛋白質的60%以上是白蛋白，具有運送各種物質的功能。人體為了保持血液中的白蛋白濃度，會將血液內的水分排出血管之外，導致組織液的增加，便造成了「水腫」的現象。

七、肝臟功能變差：

肝臟正常的人，會合成人體所需的蛋白質，但肝臟功能不好，合成蛋白質的能力變小，加上蛋白質攝取不足就容易發現腹水。而蛋白質缺乏和肝臟疾病是相互關係密切，如果沒有足夠的蛋白質，肝臟去除脂質和排毒會的功能都會變差。

八、頭髮與皮膚變差：

當人體缺乏蛋白質時，原本黑亮濃密的秀髮會慢慢變得發黃、乾枯，容易脫落，此外，皮膚也會變得失去彈性，光澤度和保濕程度降低，而臉色容易發黃，出現皺紋。

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