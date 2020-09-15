【拔罐】鄺潔楹紓緩筋骨一身紫紅印　拔罐6功效4類人不宜小心中風

藝人鄺潔楹（Judy）早前於社交網站表示，拍攝劍擊戲後接受拔罐治療，放鬆筋骨，因而留下深黑瘀痕。不少人都愛拔罐，特別是多運動或體力勞動較多人士，都喜歡以拔罐放鬆繃緊的筋骨肌肉。到底留罐時間是否愈長愈好？拔罐印痕顏色是否愈深愈有效果？

鄺潔楹（Judy）拍攝劍擊戲後接受拔罐留下深黑瘀痕（Facebook：Judy Kwong 鄺潔楹）

鄺潔楹拍攝劍擊戲期間，除了要練習劍擊，更需要接受體能訓練，過程十分艱苦，釀成筋骨痠痛，因此拍完劍擊戲份，立刻接受拔罐舒筋活絡，還大讚很爽。

拔罐是什麼？

拔罐法是以罐為工具，較常利用火把罐內空氣燃燒掉而造成負壓，再吸附於患處皮膚或穴位。註冊中醫師何慧潔指，透過負壓加上溫熱刺激，令皮膚及肌肉下層的微細血管破裂出血而形成瘀印，肌肉裡帶有毒素的血液會被帶到皮下，再經身體新陳代謝排出體外，臨床上多以此配合針灸治療加強效果。

拔罐功效（按圖看清👇👇👇）

拔罐有溫經通絡、祛濕驅寒作用，能促進血液循環及止痛。針對身體不同痛症都有療效，包括風濕關節痛、急性肌肉扭傷、慢性痛症及肌肉勞損。治療後患者一般會感到身體稍為放鬆及痛症得以減輕。拔罐亦可調理氣血，提高和調節人體免疫力，能治療各種內科疾病例如胃痛、腹痛、咳嗽、哮喘等。

拔罐顏色並非愈深愈有效果，顏色深淺反映體內不同問題：（按圖看清👇👇👇）

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拔罐瘀印一般5至7天可褪色，較嚴重患者或需更長時間才消退。臨床發現，患者病情愈嚴重，罐印愈深，代表局部血液循環較差，但一般兩周內都會褪色。

拔罐時有什麼需要注意？（按圖看清👇👇👇）

並非人人都可以拔罐！哪類人不適合拔罐呢？（按圖看清👇👇👇）

註冊中醫師何慧潔（受訪者提供）

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