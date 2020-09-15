【消委會測試】最高糖飲品1罐=13粒糖　甜味劑0卡都致肥易中風？

不少樽裝或罐裝飲品，標榜不含糖分，卻加入了甜味劑。消委會測試了市面共51款甜味飲品，包括汽水、能量飲品及果汁飲品等。結果發現，當中29款更使用2種或以上甜味劑，並有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍，飲一支相等於進食約13粒方糖。甜味劑雖不含熱量，但是否真的有助減肥？甜味劑對健康又會帶來什麼影響？

甜味劑，不能完全被人體消化或吸收，故此不會提供能量或影響胰島素及血糖水平，令不少人以為是健康的選擇。但過量攝取甜味劑，不只可能會愈飲愈肥，還會提高冠心病或中風機會，甚至增加死亡風險。

消委會共測試51款甜味飲品。（消委會提供圖片）

消委會測試結果

消委會2月至5月從市面搜集了51款預先包裝的飲品樣本，售價由$4至$25，當中包括18款無酒精碳酸飲品（即汽水）、16款運動及能量飲品，和17款包括果汁飲品、乳酸類飲品、有味瓶裝⽔等其他飲品樣本。

「DIABOLO」 Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda（#11）的糖含量最高，每100毫升有14克糖。（消委會提供圖片）

測試結果發現，部分飲品原來含糖量高：最甜的「DIABOLO Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda」，飲一支相等於進食約13粒方糖（每粒方糖5克），超出每日建議的游離糖攝入量 （50克）；另有20支飲品，飲一支就相等如每日建議的游離糖攝入量一半 。

▼含糖量高的飲品（按圖👇👇👇）：

+ 17 + 17 + 17

有些飲品飲落十分甜，卻標示不含糖，其實是添加了甜味劑。由於甜味劑不能完全被人體消化或吸收，故此不會提供能量或影響胰島素及血糖水平。

▼零糖分但含甜味劑的飲品一覽（按圖👇👇👇）：

+ 12 + 12 + 12

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零熱量等於飲咗唔肥？

經常飲用添加甜味劑的飲品，可能愈飲愈肥！不少減肥人士或會以「甜味劑飲品」代替普通含糖飲品，以為不含熱量便能達到減肥效果。

▼甜味劑造成的健康影響？ （按圖👇👇👇）：

但有不少研究報告指出，飲用甜味劑飲品有機會增加人體對甜食的慾望。因為甜味劑的甜度很高，長期食用含甜味劑的食物有機會過度刺激味蕾，令人追求味道更甜更濃的食物。結果愈吃愈甜，不知不覺間攝取更多糖分，未能達到減肥的效果。

加上，部分研究報告指出甜味劑雖然不能被身體吸收，但或有機會令腸道菌叢產生不良反應，影響腸道環境。

甜味劑對人體造成的影響？

過量攝取甜味劑，可能會愈飲愈肥之餘，也會增加患冠心病、中風甚至死亡風險。

按消委會資料，根據國際癌症研究機構（IARC）旗下的科學家統籌的大型公眾健康研究報告中的數據，參與研究的四十多萬人當中，每天飲用兩杯或以上250毫升含有糖或甜味劑的無酒精碳酸飲品的人，相比每月飲用少於一杯含甜味劑無酒精碳酸飲品的人，其死亡率高出分別8%及26%。

報告指出每天飲用含甜味劑的飲品，會與增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險有關，例如冠狀動脈疾病（簡稱冠心病）和中風等。

▼了解冠心病症狀（按圖👇👇👇）：

+ 4 + 4 + 4

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▼了解中風症狀（按圖👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

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消委會提醒消費者，不應以為飲用以甜味劑代替糖的飲品較為健康，或過量飲用含甜味劑的飲品。

甜味劑是什麼？

甜味劑是代糖的一種，指任何帶甜味的化合物，但不包括糖或其他碳水化合物或糖醇，主要作用是為食物添加甜味。不同甜味劑的甜味各異，但甜度一般比蔗糖高出多倍。

▼常見甜味劑一覽 （按圖👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

下次購買飲品上前應看清楚產品上的成分標籤資料，特別是孕婦、心臟病、糖尿病或「三高」患者等更需加倍注意。

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